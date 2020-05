Jordan az anyukája miatt választotta a Nike-t az Adidas helyett

A Puma és az Adidas két fivér két cége volt, mindketten beléptek a náci pártba, majd a viszonyuk elmérgesedett, és évtizedekig utálták egymást. A mexikói olimpia előtt a Puma új szöges cipővel, a kefecipővel állt elő. Jöttek is a világcsúcsok, de hirtelen betiltották a cipőt.

Michael Jordan és a Nike neve összeforrt, a sportszergyártó minden idők legsikeresebb cipőbrandjét teremtette meg az Air Jordannal. Mindez nem sokon múlt, mert a kosárlabdázó Adidas-párti volt, csak éppen nem kapott tőlük ajánlatot, derült ki a Jordan életét bemutató tízrészes dokumentumfilm-sorozat legújabb epizódjából.

Az 1980-as években az NBA hivatalos cipőpartnere a Converse volt, olyan sztárok viselték a Weapon nevű modellt, mint Larry Bird, Magic Johnson vagy Isiah Thomas. Jordan is ebbe a körbe szeretett volna bekerülni, de újonc játékosként ez lehetetlennek tűnt, az Adidas tűnt elérhetőnek.

A The Last Dance ötödik részében Jordan bevallotta, hogy 1984-ben, 21 évesen az Adidasszal szeretett volna leszerződni, mert nagyot tetszettek neki a cég cipői. David Falk, a kosaras ügynöke fel is vette a kapcsolatot az Adidasszal, de nem voltak túl rugalmasak a cég képviselői, nem akartak újabb modellt fejleszteni.

Jordan ennek ellenére is erősködött, azt mondta Falknak, hogy mindegy milyen feltételei vannak az Adidasnak, kössenek velük szerződést. Falk még próbálta győzködni a játékost, hogy inkább üljenek le a felfutóban lévő Nike-kal, nem ért elsőre célt. Ezek után Jordan szüleit puhította meg, végül a kosaras anyukája lett a kulcsszereplő.

„Az anyukám azt mondta. »Meg fogod hallgatni őket. Lehet, hogy nem tetszik majd, de meg fogod őket hallgatni.« Aztán felrakatott egy repülőgépre és elmentem" – emlékezett vissza Jordan.

Falk arra törekedett, hogy az egyéni sportolókhoz hasonló építsen Jordan köré, ezért olyan cipőt akart, ami Jordan nevét viseli. A Nike is szokatlan kérésnek találta ezt egy újonc részéről, de végül belementek, így született meg az Air Jordan.

Jordan 250 ezer dolláros szerződést írt alá, míg a Nike úgy számolt, hogy egy év alatt hárommillió dollár értékben adják majd el a kosaras modelljét. Alaposan mellélőttek, 126 millió dollárért mentek el a cipők csak az első évben.