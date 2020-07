Egymás után zárják be az edzőközpontjaikat az NBA-csapatok a koronavírus miatt

Több európai országban is be kellett vezetni helyi, időleges korlátozásokat egy-egy gócpont miatt a lazítások után. Miközben a német húsüzemi fertőzést úgy tűnik, sikerült kezelni, Belgrádban rendkívüli helyzetet vezettek be, Leicesterben szigorítottak, Katalóniában és Galiciában több százezer ember karantén alatt.