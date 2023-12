Karácsony ide vagy oda, őrült rangadókkal támad a világ legerősebb bajnoksága

A hagyományokhoz híven idén is ünnepi köntösbe öltözik a világ legerősebb kosárlabda-bajnoksága, tehát az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA), és a legnagyobb rangadókkal ajándékozza meg a sportág szerelmeseit. December 25-én, közép-európai idő szerint 18 órától egészen másnap reggel 7 óráig egyhuzamban pattogtatják a labdát a világ legjobb kosarasai, az ünnepi menün található mérkőzések közül pedig rajongó legyen a talpán, aki a legizgalmasabbat kiválasztja. Mutatjuk, mi vár ránk hétfő este, illetve éjszaka.

LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokics vagy éppen Kevin Durant – csak néhány név a világ legjobb játékosai közül, akik nélkül nem lenne igazi a karácsony az NBA-ben, így idén is pályára lépnek az év legszebb ünnepének első napján. De mégis miért nem járhat a kosárlabdázóknak is néhány nap pihenő, és tölthetik családjukkal a szeretett ünnepét? A tengerentúli ligában rendkívül komoly hagyománya van az „NBA Christmas Day”-nek, így karácsonykor játszani inkább megtiszteltetés, mintsem teher a sztárjátékosok számára.

Az ünnepi kínálat idén is veretesre sikeredett a liga részéről, mivel a helyi idő szerint déli 12 órától kezdődő – Magyarországon 18 órától – programban pályára lép rögtön a kétszeres alapszakasz-MVP Jannisz Antetokounmpo és csapata, a Milwaukee Bucks. Az ellenfél pedig a New York Knicks lesz a méltán híres Madison Square Gardenben. A 2021-es bajnokcsapat Bucks immár rendre biztos tagja az ünnepi menetrendnek, idén sem volt kérdés, hogy a „Görög Szörny” és brigádjával rendezik az egyik mérkőzését. Az pedig már megszokott, hogy New Yorkban, Knicks-mérkőzéssel rajtol a karácsony. Így valósult meg egy újabb Knicks–Bucks-csata, amelynek végkimenetelét megtippelni talán még a szakértőknek is nehezére esik.

Fotó: Getty Images Jannisz Antetokounmpo

A Bucks a holt szezonban erősödött irányítóposzton, érkezett Portlandből Damian Lillard, aki már hosszú évek óta a liga egyik legjobb játékosa, de sosem volt körülötte olyan csapat, amellyel reális esélye nyílt volna a bajnoki címre.

Na de majd most, Milwaukeeban!

Mert hogyha a Bucks színeiben sem nyer gyűrűt a 33 éves irányító, akkor valószínűleg bajnoki elsőség nélkül fejezi be pályafutását. Egyelőre viszont úgy tűnik, hogy a Bucksnak minden esélye megvan arra, hogy jövő nyáron visszafoglalja helyét a trónon. Alapszakaszbeli teljesítménye egyelőre meggyőző, sztárjátékosai pedig egyre jobban érzik egymást a parketten.

A szezon elején még néhány váratlan vereség becsúszott, akadozott a Milwaukee gépezete, de ahogyan teltek-múltak a mérkőzések, Antetokounmpo egyre jobban, becenevéhez méltóan szörnyként játszott a pályán, míg Lillard megtalálta helyét a csapatban: erről tanúskodik többek között mérkőzésenként 26 pontos átlaga. Antetokounmpo még ennél is jobb számokkal büszkélkedhet, több mint 30 egységet pakol fel a táblára esténként, nemrégiben pedig új karriercsúcsot dobott az Indiana Pacers ellen. Igaz, utána meg kellett küzdenie a mérkőzéslabdáért.

Ami a New York Knickset illeti, Tom Thibodeau csapat nagyjából azt hozza, amit várni lehetett tőle, a nyugatihoz képest mindenképpen gyengébb keleti konferenciában jelenleg az ötödik helyen áll, 16 siker mellett 12 vereséget számlálva. Julius Randle az elmúlt években első opció volt a Knicksnél, ez a szerepkör viszont immár Jalen Brunsont illeti, aki nyáron érkezett Dallasból, és rögtön csapata vezérévé vált. A 27 éves irányító néhány nappal ezelőtt sokkolta a ligát, 50 pontos karriercsúcsával vezette győzelemre a Knickset a Phoenix Suns otthonában, méghozzá úgy, hogy kilencből kilenc triplája a gyűrűben landolt, ami példa nélküli volt korábban, így rekord.

Ha valaki, akkor Brunson miatt mindenképpen érdemes követni a New York mérkőzéseit, ami ugyan valamivel esélytelenebb lesz karácsony napján, de a Madison Square Garden minden este különleges atmoszférával bír, nem beszélve a szeretett ünnepéről.

Amint az utolsó dudaszó elhangzik New Yorkban, rögtön „utazunk tovább” Denverbe, ahol a bajnoki címvédő Nuggets fogadja a szebb napokat is látott Golden State Warriorst. A vendég „harcosok” rendkívül változó teljesítményt nyújtanak eddig az alapszakaszban, emiatt is állnak jelenleg éppen vonal felett, a konferencia 10. helyén. Steve Kerr vezetőedzőnek egyetlen biztos pont van csapatában, a 35 éves Stephen Curry, aki még mindig világklasszisszinten kosarazik, de hogyha az ő keze nem forró éppen, akkor kezdődnek a problémák. Klay Thompson formája kiegyensúlyozatlan, a korábban még a liga legjobb dobói közé tartozó játékos jelenleg 17 pontot átlagol, 38 százalékos hatékonysággal céloz távolról, így többször előfordul, hogy Curry egyedül marad a parketten.

Úgy pedig nem tudja megváltani a világot.

Ezenkívül az sem könnyíti a Warriors helyzetét, hogy a nagy hármasból – Curryn és Thompsonon kívül – Draymond Green agya már megint elborult, és egy olyat húzott be Jusuf Nurkicnak a Portland elleni mérkőzésein, amelyet még küzdősportokban is megirigyelnek. Újabb eltiltás lett a jutalma, és egyelőre nem tudni, mikor térhet vissza a parkettre. Ha egyáltalán visszatérhet, mert ezen a ponton azért megfontolandó, tényleg szükség van-e egy Green vérmérsékletéhez fogható, többszörös visszaeső játékosra.

A tavalyi bajnokcsapatnál fegyelmezési gondok nem akadnak, a pályán mutatott teljesítménnyel viszont nem mindig lehet elégedett Michael Malone vezetőedző. A Nuggets számaival nincs különösebb probléma, a nyugati – egyébként bivalyerős – konferencia második helyén áll, 21 győzelem mellé 10 vereség csúszott be, köztük több, váratlan fiaskó is.

Nyáron még arról beszéltünk, hogy a Denver bajnoki menetelésénél dominánsabb teljesítményt régen nem látott a liga, és új dinasztia kezdheti bontogatni szárnyait, ezt viszont egyelőre az új szezon alapszakaszában nem támasztják alá. Jamal Murray szűk egy hónappal ezelőtt tért vissza sérüléséből, jelenléte a parketten meghatározó, Nikola Jokiccsal kiegészülve pedig újra többfejű sárkánnyá tehetik a csapatot.

Azzal a Nikola Jokiccsal, aki egy fél fokozatot sem vett vissza „bajnoki” formájából, a 211 centis óriás futószalagon szállítja a dupla-duplákat vagy tripla duplákat, sőt a legutóbbi alapszezonbeli pontátlagán még emelt is, jelenleg 26 ponttal segíti csapatát mérkőzésenként. A nap végén pedig még mindig ott tartunk, hogy váratlan vereségek ide vagy oda, négy mérkőzésig tartó párharcban nehezen látni csapatot, amely felülmúlná a Denvert.

Fotó: Getty Images Nikola Jokics

Erre talán az egyik legnagyobb eséllyel a Boston Celtics rendelkezik. A Jayson Tatum fémjelezte bostoniak ezúttal is „hasítanak” az alapszakaszban, a liga egyik legjobb mérlegével rendelkeznek, de korábban sem a szezon ezen szakaszában kezdődtek a problémák, hanem akkor, amikor igazán számított. Két évvel ezelőtt döntőt játszott a Celtics, tavaly pedig a konferenciadöntő hetedik mérkőzését – hazai pályán – bukta el a csapat.

Ezek után a vezetőség húzott egy meglepőt, elcserélte az év védőjének választott Marcus Smartot, az üzletbe pedig érkezett többek közt Jrue Holiday és a hórihorgas Kristaps Porzingis, akikkel elképzelhető, hogy tényleg megérett a Boston a bajnoki címre.

Ezt éppen a Los Angeles Lakers elleni ünnepi rangadón is bizonyíthatja, amely annak ellenére, hogy LeBron Jamesék a nyugati konferencia középmezőnyébe tartoznak, bizony komoly erőfelmérő lesz. Már csak azért is, mert a Lakers–Celtics a liga legendás rivalizálása, megannyi emlékezetes mérkőzést játszották egymással a csapatok, még karácsonykor is, elég csak a 2008. december 25-én rendezett mérkőzésükre gondolni.

Akkor még a Kobe Bryant, Pau Gasol fémjelezte Lakers nézett szembe a Kevin Garnett, Paul Pierce vezette Bostonnal, amelyből előbbi került ki győztesen, és nyert 92–83-ra.

Azt most túlzás lenne mondani, hogy a liga két legerősebb csapata találkozik karácsony első napján – mert a Lakers jelenleg nem ez a kategória –, az viszont egészen biztos, hogy a LeBron James vezette kaliforniaiak mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy otthon tartsák a karácsonyi ajándékot – amely jelen esetben a győzelem.

LeBron James egyébként még 38 évesen is a liga legjobb játékosai közé tartozik, több tekintetben is pályafutása legjobb számait szállítja, így személye garancia arra, hogy az ünnepi program harmadik mérkőzésén is kiváló játékot fogunk látni.

A magyar idő szerint éjszakai etap előbb a Miami Heat és a Philadelphia 76ers mérkőzésével kezdődik, majd a Phoneix Suns és Dallas Mavericks csörtéjével fejeződik be. Előbbi mérkőzésen a tavaly nagydöntőt játszó Miami annak ellenére, hogy hazai pályán léphet pályára, nem nála lesznek a jobb esélyek, mivel a 76ers – azok után, hogy James Harden távozott – megújult, és rendkívül hatékony játékot mutat Nick Nurse kezei alatt. Hogyha egy játékost kell kiemelni, akkor Joel Embiid miatt mindenképpen kötelező ez a mérkőzés, mivel a kameruni–francia center élete formájában játszik, 35 pont körüli átlagával a liga magasan legeredményesebb játékosa.

Fotó: Getty Images Joel Embiid

A másik oldalon viszont kérdés, pályára lép-e az egyébként sérüléssel bajlódó Jimmy Butler, mert ha esetleg nem, azzal jelentősen csökkenne a floridaiak esélye. Végezetül pedig elérkeztünk a Phoenix Suns–Dallas Mavericks-mérkőzéshez, amely ízig vérig rangadó a nyugati konferenciában. Már csak azért is, mert másfél évvel korábban éppen a Dallas ejtette ki a rájátszásból a bajnokesélyesként számontartott Sunst, méghozzá idegenben, hatalmas különbséggel. Azóta a Suns–Mavericks-rivalizálás újabb szintet lépett: az egyik oldalon három szupersztár Kevin Durant, Bradley Beal és Devin Booker személyében, míg a dallasiaknál a szlovén varázsló, Luka Doncic és Kyrie Irving szórakoztathatja a nagyérdeműt.

Ugye, hogy nem is kell ennél jobb karácsonyi ajándék a sportág szerelmeseinek?

A mérkőzéseket Magyarországon a Sport Televízió élőben, magyar kommentárral tűzi képernyőre. Kezdés tehát 18 órakor, a New York Knicks–Milwaukee Bucks-mérkőzéssel. Utána pedig folytatódik az ünnepi kosármaraton.

A pontos program

18.00 New York Knicks – Milwaukee Bucks

20.30 Denver Nuggets – Golden State Warriors

23.00 Los Angeles Lakers – Boston Celtics

2.00 Miami Heat – Philadelphia 76ers

4.30 Phoenix Suns – Dallas Mavericks

(Borítókép: Getty Images)