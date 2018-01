A Forma-1 jövője a Forma-E jelene: űrhajó

Bár a hivatalos bemutató csak március 6-án, a Genfi Autószalonon lesz, a Forma-E képeken már most bemutatta a sorozat következő generációs kocsiját, a Gen2-t.

Elsőre nem is annyira szembetűnő, de a Gen2-t már az F1-be is érkező Halóval, a Glória-fejvédővel szerelték. Jobban elvonja a figyelmet a formaautó sportkocsis jellege, egészen közel van a 2017 elején közölt koncepcióverzióhoz: az elején szabtak inkább, de a hátsó szárnyat is átrajzolták, ahogy a pilótafülke üvegborítása is eltűnt.

A Gen2 kasztnija sokkal egységesebb, mint az eddigi verzióé, nem tűnik annyira tagoltnak, a széles, lapos építés miatt pedig szinte rátapad majd az aszfaltra.

7 Galéria: A Forma-E 2018-19-ben bemutatkozó új kocsija, a Gen2 Fotó: Formula E

Ami a belsőt illeti, az új verzió majdnem megduplázza az eddigi energiakapacitást, amivel szükségtelenné válik az eddigi futam közbeni autócsere, ráadásul a kocsik végsebessége is nő.

A most bemutatott verzió a 2018-19-es szezonban mutatkozik be, amikor több gyártó, így a Mercedes is beszáll a sorozatba, de a korábbi F1-pilóta Felipe Massa is a pilóták közé kerül.