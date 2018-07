Szlovákiában még kedvezőbb helyzetben Micheliszék

A portugáliai jó eredmények ellenére tovább csökkent a Hyundaiok súlya a WTCR-ben, ugyanis a büntetősúlyok számításához használt eredményekbe még vastagon beleszámítanak a zandvoorti versenyek, ahol a dél-koreai kocsik a büntetések miatt sokkal lassabbak voltak az átlagnál.

A WTCR Slovakia Ring-i hétvégéjének programja 07.13., péntek 12.40-13.10 Első szabadedzés

15.50-16.20 Második szabadedzés

17.55-18.25 Első időmérő 07.14., szombat

12.00-12.30 Első futam (9 kör)

15.10-16.00 Második időmérő

19.00-19.30 Második futam (9 kör) 07.15., vasárnap

11.45-12.15 Harmadik futam (11 kör)

A sorrend egyébként nem csak a Hyuindaiok miatt változott, amíg Vila Realban a Honda volt, addig a Slovakia Ringen már a Volkswagen lesz a legnehezebb kocsi, 10 kilót ver majd a Hyundai, Honda, Audi hármasra. A Hyundai 10, a Honda 20 kilót vesztett a legutóbbi versenyhétvégéhez képest, az Audi 10, a Volkswagen pedig 30 kilóval lesz nehezebb, mint június végén.

A Cupra, Alfa Romeo, Peugeot hármas súlyai nem változtak. Mivel a legutóbbi két hétvégén két futamgyőzelmet is szerző Peugeot-k (még ha fordított rajtrácsos futamon is szerezték) hasznot húzhatnak abból, hogy az eddigi esélyeseknél 80-90 kilóval könnyebbek lesznek, de a 60-70 kilóval a mezőny alá helyezett Cuprák is odaérhetnek, akár a szezon első futamgyőzelmét is megszerezhetik a spanyol kocsikkal. Az eddig a szezonban 0 ponttal álló Alfa Romeók pedig végre odaérhetnek a top 10-be.

A súlyváltozás viszont nem garantálja, hogy a Portugáliában egy pole-t és a három versenyen összesen öt dobogót szerző Hyundaiok Szlovákiában is tarolnak, mert bár a kocsik súlyai kiegyenlítettebb képet mutatnak, Vila Realban a magas rázókövek miatt szinte mindenki a nagyobb hasmagassággal ment, mint tehette volna, ami miatt nem láthattuk a kocsik valós sebességét, a Slovakia Ringen viszont már nem lesz ilyen gond.