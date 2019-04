Michelisz szenved Marokkóban, a pontszerzéshez is küzdenie kell

Vizes, de száradó pályán tartották Marokkóban a 2019-es WTCR-szezon első két szabadedzését, amiken változatos eredmények születtek: az első edzésen a Cuprával versenyző Aurélien Panis nyert, a másodikon viszont a túraautó-világkupán újonc márka, a kínai Lynk & Co, azon belül is a 2017-es világbajnok Thed Björk volt a leggyorsabb. Az első edzésen Tassi Attila tette meg a legtöbb kört 25-tel, de így is csak a 24. időt autózta a világkupán újonc – a 26 fős mezőnyből –, míg a második edzésen Michelisz Norbert a legjobb hyundaisként a negyedik helyre jött be Björk, a hondás Esteban Guerrieri, illetve a szintén a Cyan Racing Lynk & Cójával versenyző Yvan Muller mögött.

Az időmérőre végül teljesen felszáradt az aszfalt, és mivel utcai pályáról van szó Marrákesben, a versenyzőknek a megszokott 30 helyett 40 percük állt rendelkezésre az első, szombati időmérőn, ahol a 2019-es szabálymódosítások értelmében már a vasárnapihoz hasonlóan pont járt az első öt helyezettnek.

A legnagyobb kihívásnak leginkább a forgalom menedzselése ígérkezett, hiszen 26 autó egy nem egészen 3 km-es pályán eléggé sűrű elosztást eredményezhet, főleg, hogy szinte mindenki a 40 perc legvégén próbálkozott a legjobb körével.

Akadt azért más kihívás pár pilótánál, a címvédő Gabriele Tarquini – Miichelisz csapattársa – motorhibára panaszkodott már az időmérő fele előtt, míg a korán az élre álló Muller egy rázókövet elkapva okozott nagyobb kárt az autójában, amiből elkezdett folyni az olaj, és nem is tudták megszerelni azt a Cyan szerelői. Emellett pedig több defekttel is meg kellett küzdenie a pilótáknak, ami szintén nem segítette a gyorsulást.

Az időmérő végére várt nagy tűzijáték elmaradt, a hondás Guerrieri jött be az élre, Muller még a motorhibával együtt is második lett a csapattárs Björk előtt, majd a szintén hondás Néstor Girolami és a Lynk & Cót vezető Andy Priaulx zárta a top 5-öt, amibe csak három márka fért be. Legjobb hyundaiosként a címvédő Tarquini hatodik helyre ért fel, Michelisz 12., Tassi pedig az utolsó, 26. helyet szerezte meg a magyar idő szerint 17.50-kor rajtoló első futamra.

Az időmérő szorosságát jól mutatja, hogy az első 13 helyett fél, míg a 26 versenyzőből 21 egy másodpercen belül volt a pole-t megszerző Guerrierihez képest.

Michelisz 12. rajthelye az új pontozási szabályok szerint már pontszerző lenne a versenyen, és mivel nem nagyon lehet előzni a marokkói pályán, leginkább a jó rajtban bízhat a magyar pilóta, hogy még előrébb kerüljön.