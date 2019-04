Az idei jelszavaim: türelem, megfontoltság, precizitás

Be kell vallanom, hogy évek óta nem vártam már annyira szezonkezdetet, mint most. Tavaly és tavalyelőtt ebben az időszakban született a két kislányom, ami természetesen lekötötte a gondolataim jelentős részét. Akkor az volt messze a legfontosabb az életemben, hogy minden rendben legyen a születésüknél, és a kezdeti időszakban otthon. Nem tudtam 100 százalékosan az induló szezonra koncentrálni, de idén újra azt a jóleső izgatottságot érzem az első versenyhétvége közeledtével, mint a pályafutásom korábbi éveiben. Fejben újra vágtam a centit, hogy mikor kezdünk már, újra volt időm várni és ráhangolódni a versenyzésre. Hiszem, hogy ennek a pályán is meglesz az eredménye.

Ezúttal 200 km/h alatt maradunk

Marokkóban ezzel együtt sem számítok arra, hogy erőből sikerül az időmérőn és a futamokon a győzelemért küzdeni, aminek oka az új szezonra kiadott BoP-táblázat. Az esélykiegyenlítő-rendszer hatására már az előző idény második felében sem a Hyundai volt a legerősebb autó a mezőnyben, ami alapján nem lepett volna meg, ha valamennyi könnyítéssel indulunk 2019-ben. Ehhez képest újabb tíz kilóval megnövelték az autóink alapsúlyát, miközben a hasmagasság a legnagyobb maradt, plusz a 97,5 százalékra lefojtott motorerőből sem kaptunk vissza semennyit.

Csalódottan vettem tudomásul ezeket a számokat, mert így a mezőny nagy részéhez képest egyértelmű hátrányból kezdjük a szezont.

Ami miatt mégsem mondom azt, hogy teljesen kilátástalan helyzetben vagyunk, az a marokkói pálya speciális vonalvezetése. Itt nem a hagyományos erények számítanak a legtöbbet, mint például a nagy végsebesség, hiszen a szezon messze legkisebb átlagsebességű köréről van szó, amelyen 195 km/h-nál nem szökik magasabbra a sebességmérő. Kifejezetten lassú kanyarokból áll a pálya, így a fékek és a lengéscsillapítók vannak főszerepben, amelyekben a Hyundai kifejezetten erősnek számít. Persze a fizika törvényszerűségeivel nehéz szembemenni: van az a súlykülönbség, ami eltünteti a technikai előnyöket.

A fordított rajtrácsban bízhatunk

Látva a BoP-számokat és a riválisok minőségét, Marokkóban a Volkswagen, az Audi és a Honda vezetheti majd a sort erőből, és a Hyundaiokat reálisan nézve csak a 8–15. helyre lőném be. Még így is lehet ebből egy viszonylag sikeres hétvége, mert egy jó fordított rajtrácsos pozícióval akár a dobogó vagy a futamgyőzelem sem elérhetetlen. Mivel Marokkóban szinte lehetetlen előzni, akár egy körönként két másodperccel lassabb autóval is jól lehet védeni az értékes helyezést a versenyen, de ahhoz, hogy a fordított rajtrácson előre kerüljön az ember, szerencse is kell az időmérőn, én pedig sosem szeretem, amikor ennyire ki vagyok szolgáltatva a külső körülményeknek. Egy olyan kiélezett bajnokságban, mint az idei, a siker kulcsa az, hogy a gyengének ígérkező versenyhétvégékből is ki tudjam hozni a maximumot és a lehető legtöbb megszerzett pontot. Ha ez adott esetben csak tíz pont, akkor annyi, de azt mind zsebre kell tenni. Az igazi problémát a jelenlegi BoP miatt a Marokkót követő, hagyományosabb vonalvezetésű pályákban látom, viszont nem akarok ennyire előretekinteni, mert tavaly is láttuk, hogy szezon közben mennyire felborultak az erőviszonyok a rendszer változtatásaival, így bízhatunk abban, hogy újragondolják a jelenlegi megszorításokat, ha a pályán kiderül, hogy nem reálisak.

Nem dobogókban mérem az eredményességet

A felvázolt okok miatt a marokkói szezonkezdetem sikerességét nem a dobogón magasba emelt trófeák száma alapján határozom majd meg, hanem az alapján, hogy mennyit sikerül kihoznom a saját lehetőségeimből. Ebben pedig a márkatársakhoz képest nyújtott teljesítmény a meghatározó, úgyhogy az elsődleges célom a Hyundaion belül a legjobbnak lenni. Nem lesz egyszerű, mert Gabriele Tarquininek kifejezetten fekszik a marokkói pálya, amit tavaly is bebizonyított, és az egy körön rendkívül gyors Nicky Catsburg is jól ismeri ezt a kört még a WTCC-s időszakából. Augusto Farfus indul négyünk közül egy kis hátránnyal a pályaismeret hiánya miatt, de kellőképpen rutinos versenyzőről van szó ahhoz, hogy a szabadedzéseken képes legyen szinte teljesen eltüntetni ezt a lemaradását. Ha őket le tudom győzni a hétvége során, az már szép eredmény lenne az elért helyezésektől függetlenül. Csapaton belül ugyanazokkal az emberekkel dolgozom együtt, akik tavaly is segítették a munkámat, aminek kifejezetten örülök. 2018-ban fészket raktam a Hyundainál, 2019-ben – remélem – jön az aratás. Nem biztos, hogy rögtön Marokkóban, de hosszú a szezon, és idén megfontoltan, precízen, türelmesen állok a bajnoksághoz.

A túraautó-világkupa marokkói versenyhétvégéjének programja

április 6., szombat

10.00-10.45 Első szabadedzés

12.00-12.30 Második szabadedzés

14.00-14.40 Első időmérő

17.50-18.20 Első futam (18 kör)

április 7., vasárnap

12.00-13.20 Második időmérő

17.45-18.15 Második futam (18 kör)

19.15-19.50 Harmadik futam (21 kör)