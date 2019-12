Michelisz: Nyomni fogom neki

Tökéletes nap volt. A szabadedzések után mindenki azt mondta, hogy nagyon jól állunk, de ahogy korábban is mondtam, úgy éreztem, van még hova fejlődni, és sikerült is megtalálni a jó beállításokat mindkét időmérőre. Nagy köszönet jár a csapatnak, és a közösségi médiában is hatalmas támogatást kapok otthonról a szurkolóktól, de még 75 pont megszerezhető vasárnap, úgyhogy nem akarok elkényelmesedni, a szezon utolsó három futamára koncentrálok teljes erővel innentől