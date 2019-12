WTCR: Michelisz mindkét időmérőt megnyerte, három futamra a bajnoki címtől

Michelisz Norbert mindkét időrmérőt megnyerte a túraautó-világjupa (WTCR) majalziai szezonzáróján, ezzel 15 pontra növelte előnyét a bajnoki összetettben, és a két pole pozíciónak köszönhetően tökéletes helyzetbe került a vasárnapi zárásra, hogy három futam után bajnok legyen. A három kivhívó közül Yvan Mulller és Thed Björk is jó eséllyel elszállt az időmérők után, lényegében már csak Esteban Guerrireire kell figyelnie a magyar pilótának vasárnap.

1906-ban Szisz Ferenc nyerte a legelső Grand Prix-t, de volt már F1-pilótánk és motoros világbajnokunk is. Épp itt az ideje, hogy a magyar autóversenyzésnek is legyen nemzetközi bajnoka, Michelisz Norbert ezt elérheti a hétvégén.

Michelisz Norbert nyugodtan, de nem hátradőlve várja a WTCR 2019-es szezonzáróját, ahol az erős csapatra támaszkodik majd. Két éve üldözőként alulmaradt, most üldözöttként próbálkozik újra a bajnoki címért.

Michelisz Norbert utalt arra az első, a magyar pilóta győzelmét hozó első időmérő után, hogy eső jöhet a péntekre rakott második kvalifikáció előtt, a nagy zuhé viszont elmaradt, igaz, a pálya harmadik szektorában csepegett az eső, amikor elindult az esti, villanyfények mellett rendezett második időmérő.

A hamar, lényegében komoly hatás nélkül szemerkélő eső nem, a lehűlő levegő és pálya viszont némileg más feltételeket hozott, mint a korábbi időmérő, a csapatok viszont jól alkalmazkodtak az új körülményekhez: a Hyundai másodikra is erősen kezdett, Michelisz Norbert ezúttal is azonnal az élre állt, megnyugtatva a bajnoki címéért szorító szurkolókat.

A 20 perces első szakaszt ugyan nem Michelisz nyerte, de csak 24 ezreddel marad el a csapattárs Nicky Catsburg mögött, a többiekre pedig majdnem 3 tizedet vertek. A top 12-be bejutott mind a négy Hyundai és a bajnoki kíhívó, a Q1-et a negyedik helyen záró Esteban Guerrieri is, az első idémérőn elvérző Lynk & Có-s bajnoki riválisok, Yvan Muller és Thed Björk viszont kimaradtak a legjobb 12-ből, vagyis vasárnap minden futamot nagyon nehéz helyzetből kezdenek majd.

Muller és Björk kiválásával a folytatásban Michelisznek elég lett volna egyedül Guerrieri idejére figyelni, ám nem érte be ennyivel, és nem csak az argentin előtt, hanem az élen akart zárni.

Michelisz üzenetképp az egész hétvége legjobb körével (2:13,054) nyitotta az időmérő második szakaszát, ami a top 5-be jutásról, illetve a fordított rajtrácsos pole pozícióról döntött, ez pedig nem hogy az ellenfeleknek, de csapattársaknak is sok volt. A top 5-be három Hyundai is bejutott, a lehető legjobb forgatókönyvet biztosítva a zárásra. Ott volt a Q2-es mezőnyben a WTCR másik magyar pilótája, Tassi Attila is, aki végül a 12. rajthelyet szerezte meg a szezon utolsó két futamára. A fordított rajtrácsos pole-t az Alfa Romeo kínai pilótája, Ma Csing-hua szerezte meg.

Michelisz remek tempóval üzent

A legjobb öt pilóta közötti külön versenyt jelentő Q3-ban a Hyundai foglalta le az első három indulási jogot, és sorrendben Micheliszt, a címvédő Gabriele Tarquinit és Catsburgöt küldték ki, hogy jó előre megmutassák Guerrierinek és Mikel Azconának, mi az elvárt szint.

A Q3-at kezdő Michelisz picivel ugyan elmaradt a Q2-es idejétől, de ez is túl jó volt ahhoz, hogy a sötétedés után egyre jobban hűlő pályán a többiek megelőzzék. A szinte tökéletes pénteki forgatókönyvet egyedül az rontotta el, hogy egyik vasárnapi futamon sem lesz Michelisz mellett közvetlenül csapattárs fedezetnek, de emiatt végképp nem panaszkodhat a pénteken taroló magyar pilóta.

A bajnokság második helyén álló Esteban Guerrieri a 2. helyen zárta a második időmérőt, ez azt jelenti, hogy Michelisz növelni tudta a versenyhétvége előtti 9 pontos előnyét, és 15 pontos előnnyel várja a három vasárnapi futamot, amiből kettőt is az élről kezd majd.

Bár matematikailag még Thed Björknek és Yvan Mullernek is van esélye arra, hogy bajnok legyen, a rendkívül gyenge rajthelyeik miatt nem kis csoda kellene ahhoz, hogy helyzetbe kerüljenek, így a vasárnap leginkább a korábbi hondás csapattársak, Michelisz és Guerrieri harcáról szól majd - a második és harmadik futamon akár közvetlenül egymás ellen.

A WTCR malajziai hétvégéjének további programja

december 15., vasárnap

08.15-08.45 Első futam, 9 kör

11.15-11.45 Második futam, 9 kör

13.10-13.50 Harmadik futam, 11 kör

*Magyar idő szerint