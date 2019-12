Gépet cserélt Rossi és Hamilton

Különleges napja volt Valentino Rossinak és Lewis Hamiltonnak hétfőn Valenciában: egy tesztre gépet cserélt a kilencszeres motoros világbajnok a hatszoros Forma-1-es világbajnokkal.

Rossi az angol 2017-es vb-győztes Mercedesét, Hamilton az olasz idei Yamaháját próbálta ki. Hamilton nagy motorrajongó, tavaly ilyenkor a Yamaha gyári Superbike-csapatával tesztelt, most a cég csúcsmodelljére, a MotoGP-gépre is felülhetett.

Mentek egyszerre, fej-fej mellett egy-egy Yamahán és úgy is, hogy Rossi az autóval, Hamilton a motorral gurult ki. Hamilton külön kérése volt, hogy kedvenc versenyzője mellett motorozhasson. Fernando Alonso után ő a második, aki GP-motorral mehetett, a spanyol 2015-ben Marc Marquez Hondáján kapott lehetőséget.

Rossinak nem az első F1-es tapasztalata volt, 2010-ben beülhetett egy 2008-as F1-es Ferrariba egy hivatalos Forma-1-es tesztnapon, épp Valenciában. Akkoriban rövid ideig pletykálták is, hogy négy kerékre váltana, de ez sosem volt tervben.

- mondta Rossi, aki a Planetf1.com szerint csak 1,5 másodperccel maradt el Hamilton legjobb idejétől. (Bár Hamilton Valenciában korábban nem vezette ezt a kocsit.)

Hamilton teljesen elájult a motortól és a lehetőségtől, azt mondta, akadt egy necces pillanata.

"Iszonyú nehéz megülni ezt a motort. Volt egy kis 'pördülésem', de visszahoztam egyben a gépet. Ez volt a legjobb évem, és ez a nap csak megkoronázta - idézte Hamiltont a Skysports.

A pilóta csak 4 másodperccel maradt el Rossi legjobb valenciai idejétől. A MotoGP néhány hete járt Valenciában, itt volt a szezonzáró verseny novemberben, így Hamilton teljesítménye abszolút összevethető a legjobbakéval. Rossinak is tetszett, amit csinált.

Eddig is kedveltem Lewist, de most még nagyobb rajongója lettem. Valencia kemény pálya, és még a szél is fújt, egy pillanatra azt gondoltam, jobb, ha kicsit leállunk, de Lewis briliánsan motorozott, nagyon jól ülte meg a Yamahát