Hét spanyol verseny is lesz az idei MotoGP-szezonban

Az átszabott versenynaptár hatodik versenye lépett elő szezonnyitónak, de végül az is elmarad.

Három futamot is töröltek a 2020-as naptárból, 1949 óta először nem lesz verseny Assenben.

Egy hét különbséggel tartották volna a két eseményt, a MotoGP-t most lefújták a szervezők.

Július 19-én és 26-án, két jerezi futammal folytatódik, illetve veszi kezdetét a gyorsaságimotoros-világbajnokság, a MotoGP idei szezonja, írja az MTI.

A koronavírus-járvány miatt a MotoGP géposztályban még egyetlen 2020-as versenyt sem rendeztek meg, a Moto2-ben és Moto3-ban március elején, Katarban már volt verseny.

A nemzetközi szövetség csütörtöki bejelentése szerint öt pályán is dupla versenyhétvégét bonyolítanak le, és a 13, egyelőre csak európai futamot tartalmazó naptárban hét spanyolországi versenyhétvége szerepel. A szervezők szerint az idei futamok száma 17-re is nőhet, ha november 22. és december 13. között tengerentúli versenyek megrendezése is lehetővé válik.

Eddig nyolc versenyt töröltek: Katarban, Hollandiában, Németországban, Finnországban, Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Japánban és Olaszországban nem állhatott rajthoz a mezőny.

Jerez után a harmadik állomás Csehország lesz augusztus 9-én, majd Ausztriában - hasonlóan a Forma-1-hez - két futamot is lebonyolítanak augusztus 16-án és 23-án.

A módosított versenynaptár: