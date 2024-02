A világon mindenki tudta, kiről van szó, amikor előjött a 46-os szám

A hazánkban is óriási népszerűségnek örvendő Vale nagyjából az volt a 2000-es évek elején a MotoGP világának, mint Michael Schumacher a Formula–1-nek. Mindketten hétszeres világbajnokok lettek a legmagasabb szinten, és éveken át megközelíthetetlennek bizonyultak, ráadásul gyakorlatilag teljes átfedésben, hiszen a német autóversenyző 2000 és 2004 között nyert zsinórban öt vb-címet, az olasz motoros pedig 2001 és 2005 között volt letaszíthatatlan a trónról.

A különbség csak az volt, hogy míg Schumacher a Ferrarival vitte végig ezt a csodás menetelést, addig a Rossi 2001-ben, 2002-ben és 2003-ban a Hondával, majd átigazolása után 2004-ben és 2005-ben a Yamahával lett világbajnok. Utóbbi gyárral 2008-ban és 2009-ben is a csúcsra ért, ezt követően a sikertelen ducatis évek után visszatért az istállóhoz, a végső siker viszont már nem jött össze, „csak” három második hely az összetettben.

Érdekesség, hogy Rossi amúgy maga is kipróbálhatta a Ferrarit, és olyan jól sikerült a tesztelés, hogy nem sokon múlott, hogy az F1 világába is megérkezzen! Vett részt GT3-as endurance-versenyeken és NARCAR-teszten is.

Ő az egyetlen motorversenyző, aki a 125, 250 és az 500 köbcentis, illetve a MotoGP géposztályban is világbajnoki címet tudott nyerni.

Az utolsó két éve (2020 és 2021) már inkább a feledhetőek közé tartozott, csak a 15. és a 18. hely jött össze végül, de nagyságát jól jellemzi, hogy a királykategóriában visszavonultatták legendás 46-os rajtszámát.

Miután felhagyott a motorozással, autóversenyzőnek állt, 2022-ben a GT World Challenge Europe sorozatban indult (természetesen 46-os számmal), 2023-ban 24 órás versenysorozatban indult, és indított dobogós helyezéssel Dubajban.

Minden további szócséplés nélkül lássuk, mennyit tud az 1979. február 16-án született klasszisról!

(Borítókép: Valentino Rossi a különböző kategóriákban kilenc gyorsaságimotoros-világbajnoki címet szerzett. Fotó: Victor Fraile / Getty Images)