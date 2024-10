Kiderítettük, mi áll a magyar sportcsillag elképesztő bravúrja mögött

Hibát követ el, aki egy kézlegyintéssel elintézi ezt a mérföldkövet. Hogy miért is? Korábban egy bizonyos Lando Norris is az F4-ben versenyzett (nem mellékesen bajnokként távozott a szériából). 2018-ban pedig Jack Doohan lett újonc bajnok a brit F4-ben. Előbbi idén már a bajnoki címért küzd a Formula–1-ben (aktuális csapattársa, Oscar Piastri szintén megfordult a brit F4-ben), utóbbi pedig a következő évben mutatkozik be a leghíresebb versenysorozatban az Alpine csapatában.

Nehéz kezdetek

Minden tavaly nyáron kezdődött, Molnár Martin 2023 augusztusában kezdte meg a felkészülést az új sorozatra. Nagyon nem volt egyszerű helyzetben, hiszen a gokartból át kellett ülnie egy jóval nehezebb formaautóba, amiből teljesen másképp lát ki az ember, és már ezen a szinten is nagyon sok beállításra oda kell figyelni.

Kiss Pál Tamás elmondása szerint a magyar versenyző mindössze 17 napot tesztelt a szezon előtt, és plusz nehezítés volt számára, hogy télen nem tudott autóba ülni, így a versenyszituációkat sem volt lehetősége gyakorolni.

A MOTAM operatív vezetője az augusztustól februárig tartó időszakban tudatosságra tanította a mentoráltját, elmagyarázta, mire kell figyelni a pályabejárásokon és a mérnökével tartott megbeszéléseken.

Molnár Martin február végétől egyedül élt az Egyesült Királyságban egy kis ideig, elképzelhetjük, milyen nehéz lehetett ez a helyzet egy 15 éves srácnak, távol az otthonától – még akkor is, ha tudjuk, korábban Olaszországban is magára volt utalva.

Az első versenyhétvége aztán nem alakult túl jól a számára, a második versenyén ki is lökték, sokkoló tapasztalatokkal gazdagodott minden téren. Kiss Pál Tamás kiemelte, irreálisan sok információ zúdult Molnár Martin nyakába a boxutcában és a pályán, nem egyszer előfordult, hogy ami az előző hétvégén működött, az a következőn már nem, ami elkeserítette a Virtuosi Racing újoncát.

Ne feledjük, hogy a 30 fős mezőnnyel ellentétben neki minden pálya új volt, ráadásul nem is tesztelhetett annyit, mint az élmezőny tagjai, ezt a hátrányt szimulátorozással lehetetlen eltüntetni.

Az ötödik versenyhétvégére Molnár Martin fejben elfáradt, ezért az őt támogató csapat úgy döntött, pihenésre van szüksége a tehetségnek. Molnár Martin a Sportcast stúdiójában nemrég azt mondta, a fordulópontot a hollandiai Zandvoort jelentette, ahol számára szinte új szezon kezdődött.

A pihenésről visszatérő magyar versenyző megtáltosodott az egyik kedvenc pályáján, esőben is nagyon jól ment, onnantól kezdve pedig töretlen volt a fejlődése. Az egymást követő részsikerek egyre nagyobb önbizalmat adtak neki, az egy az egy elleni csatákban elkezdett kimagaslóan teljesíteni.

Hollandiában valóban új szezon kezdődött számunkra, Martin összekapta magát, a hatodik versenyhétvégén az első összetett dobogóját is megszerezte. Egyedül a nyolcadik fordulóban nem jött ki neki annyira a lépés, de az a hétvége sem volt akkora csalódás a Donington Parkban, hiszen akkor sikerült neki először egyik napról a másikra, nem pedig az egyik hétről a másikra nagyot fejlődnie. Itt arra gondolok, hogy szombaton még szenvedett az időmérőn, de aztán a versenyeken már olyan köridőket futott, mint azok, akik a futamgyőzelemért csatáztak

– elevenítette fel az augusztus végi történéseket az Indexnek Kiss Pál Tamás.

Extra teljesítmény a döntő pillanatban

Az utolsó két versenyhétvége előtt még nagyobb terhelést kapott Molnár Martin, aki rengeteg időt töltött a szimulátorban, hogy felkészüljön az utolsó csatákra, illetve az addig megszokotthoz képest már korábban repülőre ült, hogy minél gyorsabban alkalmazkodjon a kinti körülményekhez.

Elhivatottságát mi sem jelzi jobban, hogy a tizedik, utolsó fordulóban nem kezdett kifogástalanul, kínai riválisa, Cuj Jüan-pu a gyakorlásokon gyorsabbnak tűnt, kiváltképp a harmadik szektorban.

Molnár Martin aztán az ellenfelek döbbenetére egyik napról a másikra gyorsult négy tizedet, és rendkívül impresszív teljesítménnyel rukkolt elő szombaton és vasárnap, még az idén 13 futamot behúzó és összetettbeli bajnok Deagen Fairclough is méltó ellenfélre talált a személyében.

„Rengeteg munka van abban, hogy elértük ezt az eredményt, három hete pedig csak az utolsó versenyhétvégével keltünk és feküdtünk. Elképesztően büszke vagyok rá, hogy Martin ilyen éretten kezelte ezt az egészet. Erről a hétvégéről azt a két dolgot tudnám kiemelni, hogy a hármas szektorban péntekről szombatra annyit fejlődött, amennyi normál esetben minimum két teljes versenyhétvége alatt várható el. A másik pedig az, ahogyan szombaton a már bajnok Fairclough előtt ment. Az klasszis versenyzés volt, bírta a nyomást, miközben Fairclough 20 percen keresztül támadta őt és pimaszkodott vele. Martin azzal a teljesítménnyel mutatta meg, hogy nem véletlenül ő lett az újoncbajnok” – nyilatkozta Kiss Pál Tamás még október hatodikán.

A MOTAM operatív vezetője lapunk kérdésére azt mondta, hogy Molnár Martin iszonyat sok meló árán fejlődött sokat szinte minden területen, meglátása szerint az egykörös tempója javult a legtöbbet a szezon előrehaladtával. Ez egyben azt is jelenti, hogy gumikezelésben is sokat lépett előre.

A kommunikációt tekintve is fejlődött a fiatal tehetség, aki egyre gördülékenyebben ad interjút, a korábbi lámpalázas fiút felváltotta a hideg, összeszedett fejjel gondolkozó fiatalember.

Nagyot nőtt tehetségünk ázsiója a paddockban

A boxutcában is egyre nagyobb tiszteletre tett szert, amit jól mutat, hogy a csapatfőnökök egybehangzó véleménye szerint ő volt az a versenyző, aki ebben az évben a legtöbbet fejlődött a brit F4-ben (úgy söpörte be ezt a díjat, hogy a saját csapatfőnöke nem szavazhatott rá).

„Martin az év második felében megmutatta, mekkora potenciál rejlik benne. Minden célkitűzést teljesített, jövőre már az a cél, hogy mindenkinél több pontot gyűjtsön, vagyis összetett bajnok legyen, ehhez futamgyőzelmek is kellenek. Hogy utána mi lesz, még nem tudjuk, az F3-ba már készen kell megérkezni, hogy a pilóta ne rontson a megítélésén, ezért elképzelhető, hogy az F4 után Martin valamelyik F4 és F3 közötti bajnokságban teljesít majd egy újabb szezont. Beszédes, hogy a domináns szezont futó Fairclough a GB3-ban indul 2025-ben, hogy rendesen felkészüljön az F3-ra, ahol már nyitható a versenyautók hátsó szárnya” – tekintett előre Kiss Pál Tamás.

A 2024-es brit F4-es idény