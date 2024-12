Zajvédő fallal és zajnaptárral segítené a békés együttélést az új balatoni versenypálya

2023 májusában nyílt meg Magyarország legújabb versenypályája, a balatonfőkajári Balaton Park Circuit, amely 2025 nyarán a MotoGP és a Superbike mezőnyét is vendégül látja hazánkban. A magántőkéből épült ring irányítói az elmúlt másfél évben arra törekedtek, hogy maximálisan felkészítsék a csapatukat a rájuk váró kihívásokra. Walterné Dancsó Adrienn, a Balaton Park Circuit operációs igazgatója exkluzív interjút adott az Indexnek, amiben kitért azokra a hangokra is, melyek szerint a versenypálya miatt elviselhetetlenül magas lett a zajszennyezés a környéken.

Az operációs igazgatót először arra kértük, foglalja össze, mi történt a pálya életében a megnyitás óta.

„Már az első hat hónapban is nagyon aktívak voltunk, szinte azonnal jöttek hozzánk céges rendezvényeket tartani, illetve már a megnyitás előtt megkezdtük a munkatársak toborzását, hiszen ahhoz, hogy magas színvonalú szolgáltatást tudjunk nyújtani, elengedhetetlen egy jó csapat. Egy sportbírói képzéssel nyitottunk, az idő tájt még bőven zajlott az aszfaltozástól elkezdve mindenféle építési munkálat a pálya területén. 2023 márciusában kérésünkre a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) kihelyezett tréninget tartott. A lehetőségről értesítettük a környező településeken élő embereket, szerencsére nagyon sokan jelentkeztek. Gyakorlatilag a szövetség helyben leoktatta a jelentkezőket, akik le is vizsgáztak. Vannak olyanok, akik idén már a második évüket teljesítették a versenypályán” – idézte fel emlékeit Walterné Dancsó Adrienn.

A versenypálya vezetői idén év elején ismét megtartották ezt a képzést, akkor már körülbelül kétszer annyian jelentkeztek rá, mint egy évvel azelőtt, 80-90 főből álló csapat mutatott érdeklődést a lehetőség iránt.

Az oktatás az összes autós szakágra kiterjedt, de itt nem volt megállás, a tanfolyamok a motoros képzésekkel folytatódtak, ebből a fajtából idén ősszel került sor az elsőre, amit 96 ember végzett el.

„Világossá tettük, hogy a nagyobb motoros rendezvényeken csak azok vehetnek részt, akik elvégzik ezt a képzést. Januárban lesz az újabb motoros kurzus, amit a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) segítségével szintén a Balaton Park Circuiten bonyolítanak le. Ezt követi egy gyakorlati képzés, azok, akik minden tanfolyamot teljesítenek, beosztást nyernek a Superbike- és a MotoGP-futamokra, de azt megelőzően is lesznek tesztrendezvények, mert a stábnak mindenképp gyakorolnia kell” – fűzte hozzá az operációs igazgató.

Helyi erőkből nevelik ki a sportbírók következő generációját

Lapunk megtudta, hogy már javában készül a 2025-ös versenynaptár. Jövő év elején külföldi motoros klubok érkeznek a Balaton mellé, amelyek kisebb versenyekkel készülnek, ez az elöljárók szerint kitűnő lehetőség lesz, hogy a sportszakmai stáb felkészüljön a nagyobb figyelemmel kísért versenyekre. Összegezve tehát, a pálya igazgatóságának az első feladatai közé tartozott, hogy a sportbírók és a technikai ellenőrök megfelelő tudással és gyakorlati tapasztalattal várják a kihívásokat.

A szervezeti felépítésről további részleteket is megtudtunk:

„Van egy rescue csapatunk is, amely a technikai mentésekért felel, például ha valakit ki kell emelni a kavicságyból. Egy új pálya esetében muszáj felállítani egy komplett gárdát, hogy mindenre tudjunk reagálni. A mi csapatunk nagyon lelkes, kiváló szakembereket sikerült összeválogatni. Nagyon fontos, hogy ha egyszer kinyílik a bokszutca, akkor biztonságban érezzék magukat azok, akik kihajtanak a pályára. Másképp nincs értelme az egésznek. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) helyi érdekeltsége, vagyis a Veszprém vármegyei mentők jönnek a hivatalos eseményekre, a kisebb versenyeken egy mentőszervezettel dolgozunk” – sorolta Walterné Dancsó Adrienn.

A megnyitás óta nem volt sok pihenője a stábnak, kezdésnek a Porsche rendezett náluk többhetes rendezvénysorozatot, majd 2023 októberében ellátogatott hozzájuk a FirstLap Cup nevű széria, illetve a magyar bajnokság, ami jó lehetőséget biztosított az újabb gyakorlásra. Így az első év vége felé a helyi erők belekóstolhattak legalább a versenyhangulatba.

„A frissen végzett helyi szakembereket a tapasztaltabb kollégák mellé osztottuk be rutinszerzés céljából. Az újak itták a régiek szavait, ők meg élvezték, hogy figyelnek rájuk. Igyekszünk évről évre egyre több helyi kollégát kinevelni” – mesélte a Balaton Park Circuit operációs igazgatója, aki maga is többéves versenyszervezői tapasztalattal bír, korábban ő is sokat dolgozott a Hungaroringen.

A Ferrarinál hamar felfigyeltek az új pályára

Ami 2024-et illeti, áprilisban az ESET Cup Series látogatott el a Balatonhoz, ami 130-140 autót jelentett, vagyis szép népes mezőny gyűlt össze Magyarországon. Majd a Ferrari Challenge Europe nevű márkabajnokság mezőnyét látta vendégül a pálya. Válint Bence a Trofeo Pirelli-kategóriában egy ötödik és egy harmadik helyet jegyzett a hazai versenyén, édesapja, Válint Tibor a Coppa Shell & 488 nevű kategóriában áll rajthoz.

„A Ferrari Challenge volt a következő lépcsőfok, amit meg kellett ugranunk, sikerült is. Azt gondolom, hogy ez a lépcsőzetesség jól működik a pálya életében, most a motoros frontot tekintve jön egy kicsit magasabb lépcsőfok. Az idei év utószezonjában gőzerővel dolgoztunk minden területen, hogy mire elindul a következő szezon, maximálisan felkészüljünk a Superbike és a MotoGP igényeire. Cél továbbá, hogy a visszatérő vendégek a továbbiakban is elégedetten távozzanak innen” – nyilatkozta lapunknak Walterné Dancsó Adrienn.

Fotó: Adam Bertalan Ferrari harcolt Ferrari ellen a balatoni pályán

Arra is rákérdeztünk, mekkora hullámokat vert a magyar autó-motorsportban egy vadiúj versenypálya felbukkanása. Erre azt a választ kaptuk, hogy a Balaton Park nem kíván elcsaklizni sorozatokat más magyar pályáktól (Pannónia-Ring, Kakucs Ring, Euroring stb.), mint ahogy az sem valószínű, hogy a Hungaroringet jól ismerő promóterek a mogyoródi ringet hirtelen varázsütésre lecserélnék egy kvázi ismeretlenebb pályára.

„Azt már inkább el tudom képzelni, hogy mondjuk egy-egy tesztnapra más szériák is idejönnek a Balatonhoz. A magyar pályák inkább erősítik, semmint gyengítik egymást. Az anyagi oldalt vizsgálva, lehet ide jobban megéri eljönni tesztelni, mint mondjuk Spanyolországba, a pályákat össze lehet kapcsolni, egyik nap itt, másik nap ott tesztelhetnének a versenyzők” – utalt a szakember a hazai pályák közti, beláthatóbb távolságokra.

Azonnal jó híre ment az új versenyhelyszínnek

Azt is szerettük volna kideríteni, miként kell egy ilyen projektet befuttatni Magyarországon. Megtudtuk, hogy a Balaton Park remek kapcsolatokkal bír a rendezvényszervező cégeknél, akik így hamar értesültek arról, hogy egy új helyszín került fel a térképre egy turisztikailag kiemelt régióban.

„A megnyitó után jó hírünk ment a nagyvilágba, a magyar és külföldi szériák maguktól jelentkeztek, hogy meséljünk magunkról, milyen feltételekkel tudnának idejönni. Annyi logisztikai kérdés persze felmerül, hogy a Balaton Park keletebbre fekszik a bejáratott versenypályáktól, ezért nem minden sorozatnak fér bele, hogy eljöjjön hozzánk, mert mindenki racionalizálni akarja a versenynaptárban való cirkulálást. A Balaton közelsége azért egy plusz csábítóerőt jelent, hiszen a közelben rengeteg programlehetőség várja az ide látogató szurkolókat és csapatokat. Furcsának hangozhat, de ez is szempont, hiszen az adott sorozat szervezője meghallgatja a csapatokat, a csapatok a versenyzőiket, a szponzorok a versenyzőket, így szavazódnak meg helyszínek, amint a financiális kérdések is eldőlnek. Sokszor van, hogy a versenyzők annyira szeretnek egy-egy helyszínt, hogy elkezdik rágni a sorozat szervezőinek a fülét, hogy ide vagy oda mindenképp látogassanak el. Rengeteg dologból tevődik össze, melyik pályát választja egy európai széria, persze sok szerencsére és kapcsolati tőkére is szükség van ahhoz, hogy valaki szem előtt maradjon” – világosított fel minket Walterné Dancsó Adrienn.

Addig nyújtóztak, ameddig a takarójuk ért

Ezután arról érdeklődtünk, mik azok a sportszakmai tervek, amik megvalósultak a pálya életében 2024-ben, és mik azok, amik nem.

„Ha a szakmai oldalt vizsgáljuk, nem tűztünk ki magunk elé irreális célokat, nem tévesztettük szem elől azt, hogy csak addig nyújtózhatunk, ameddig a takarónk ér. Ha az idővonalat nézzük, szépen, apró lépésenként keltjük fel a sorozatszervezők figyelmét. Most a helyünkön vagyunk. Tavaly még nem tudtuk volna fogadni a MotoGp mezőnyét, de így, hogy volt 1,5 évünk felkészülni a Grand Prix-ra, hiszek benne, hogy rendben leszünk. A stábunk is egyre magabiztosabb, tudják, mire számítsanak, a létesítmény is rendben üzemel, kinőtte a gyerekbetegségeit, itt-ott volt egy kis beázás, semmi komolyra nem kell gondolni” – érkezett a válasz.

Kérdésünkre az operációs igazgató arra is kitért, mire számítanak a következő évben.

„Jön ugyebár a Superbike és a MotoGP; a Moto2, a Moto3 és a MotoE utóbbihoz tartozik, azok betétfutamonként funkcionálnak majd. Júniusban lesz egy felkészítő motoros futam, tavasszal jött volna újra az ESET Cup és a Suzuki Kupa, azokat viszont áttettük őszre. Mivel jönnek a motoros nagy rendezvények, a csapatok bejelentkeztek tesztelni, illetve lesznek autós és motoros nyílt napok a civileknek, akik itt biztonságos körülmények között próbálgathatják a saját járműveiket. Ezt mi úgymond előtérbe helyezzük, mivel nagyon büszkék vagyunk arra, hogy vannak már visszatérő ügyfeleink” – modta Walterné Dancsó Adrienn.

Volt olyan civil, aki kisbusszal merészkedett fel a pályára

Az igazgató arra is rámutatott, hogy jövőre a csendes napokból több lesz, mint a hangos napokból, a jövő évi naptáruknak csupán 30 százalékát adják verseny jellegű események. A többit kitöltik a tesztek és céges rendezvények.

A nyílt napokon 20 perces szakaszok állnak rendelkezésre az érdeklődőknek, de aki akar, ott lehet egész nap. Az a civil, aki szeretne pályára menni, kötelezően végig kell néznie egy oktatóvideót arról, hogyan kell biztonságosan közlekedni a pályán. A biztonsági előírásoknak meg kell felelni, a bekötött biztonsági övet például mindenkinél ellenőrzik. Létszámlimit is van, hogy csökkentsék a karambol esélyét.

Mint kiderült, vannak profi amatőrök, akik sokszor járnak nyílt napokra, de volt olyan személy, aki egy kisbusszal ment fel a pályára. Azért bármivel nem lehet körözni, ha az adott gépjármű nincs megfelelő műszaki állapotban, akkor a sofőr elutasításban részesül. Az viszont nem feltétel, hogy az autó több száz lóerős legyen.

Idén a legolcsóbb jegy 57 euróba, a legdrágább 72 euróba került. Vagyis annak, aki szeretne menni a balatoni versenypályán, legalább 20 ezer forintot le kell tennie az asztalra. Az infláció mértékét látva nem kizárt, hogy jövőre itt is emelkednek az árak.

Meg lesz oldva a parkolás, lesz új bekötőút, és egy zajvédő fal is épül

A Balaton Park Circuitet úgy tervezték, hogy megfeleljen a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Grade 1-es besorolási követelményeinek, de végül Grade 2-es besorolást kért a pálya, ami azt jelenti, hogy a Formula–1-en kívül bármilyen autós eseménynek otthont tud adni.

A Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) égisze alatt egy másik licencrendszer van érvényben, ott az A licencet kell megkapnia a ringnek a MotoGP miatt, annak megfelelően kerül átépítésre a pálya.

A későbbiekben sem tervezzük kérni a Grade 1 besorolást. Nyilván a jogtulajdonosok döntenek mindenről, csak ők tudják, mi alapján rakják össze a naptárat. Az előfordulhat, hogy a Liberty Media egyszer csak bekopogtat hozzánk, de mi egyelőre nem tervezünk azzal, hogy majd idejön az F1. Sokat tárgyaltunk az FIA és az FIM vezetőivel, most mind a két szövetség elégedett velünk, és megvan az ígéret, hogy megkapjuk az igényelt licenceket, amennyiben befejeződnek a munkálatok, amikből már csak a simítások vannak hátra. Nem célunk, hogy az autósokat elüldözzük a motorosok miatt, ahhoz például ragaszkodtunk, hogy az eredeti nyomvonal megmaradjon

– jelezte Walterné Dancsó Adrienn.

Jelenleg egy út vezet a pálya felé, ami biztos forgalmi torlódásokhoz vezetne a nagyobb versenyek előtt. Most azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Balaton Park műszaki vezetője több tárgyaláson is részt vett a magyar szervekkel, az biztos, hogy a nézőknek külön áramlást biztosítanak majd jövő nyártól.

Megkerestük a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. sajtóosztályát, hogy még több információhoz jussunk. A cégtől – amely a két motorverseny idejére kibérli a balatonfőkajári versenypályát – azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a rendelkezésre álló infrastruktúra alapján megkezdték a forgalmi tervek kidolgozását, és folyamatos egyeztetéseket folytatnak a forgalomirányításban részt vevő rendőrséggel.

Számos parkolási lehetőséget alakítanak ki, amelyek célja a becsült be- és kijutási forgalmi idő minimalizálása. Külön parkolóhelyeket biztosítanak a motorkerékpárral érkezőknek és a helyszíni közlekedés megkönnyítése érdekében a kerekesszékes jegyeket vásárló mozgáskorlátozottaknak, tették hozzá.

Azt is megtudtuk, hogy a nemzetközi jogtulajdonos Dorna számára már elkészült egy részletes rendezési terv, amelyet a nemzetközi promóter nagy megelégedettséggel fogadott. Ez a terv részletesen tartalmazza a parkolási lehetőségeket is. A HUMDA azt ígéri, hogy a versenyek előtti hetekben minden szükséges információt időben közzétesznek a közönség számára a hivatalos felületeken, amelyek a motogpofhungary.com és a superbikeofhungary.com és a hozzájuk kapcsolódó social média oldalak.

Folyamatos kompromisszumra törekedik a pálya a zajra panaszkodó lakosokkal

A pálya megnyitása óta vannak olyan hangok, miszerint a Balaton Park Circuit közelében nem lehet rendesen élni, mert az ott köröző járművek miatt csukott ablakoknál és ajtóknál is elviselhetetlenül nagy a zaj. Ezért megkértük Walterné Dancsó Adriennt, hogy öntsön tiszta vizet a pohárba.

Azzal kezdte, hogy folyamatosan egyeztetnek a környékbeliekkel és azokkal, akiknek nyaralójuk van Balatonfőkajáron vagy a település vonzáskörzetében. Megjegyezte, a szabályoknak megfelelően folyamatos náluk a zajmérés, van egy kitelepített zajmérőállomás a pályán, illetve létrehoztak egy saját belső szabályozást, amivel az összes járművet mérik a nyílt napokon. Azokat a járműveket nem engedik ki a bokszból, melyeknek túl magas a zajszintje. Volt már olyan, akit hazaküldtek, mert túl hangos volt a kocsija.

Ezt nagyon szigorúan vesszük. Épülnek zajvédő falak a balatonfőkajári reptér irányába, próbáljuk a lehető legjobb megoldást megtalálni, hogy működhessen az élni és élni hagyni elv. Mégiscsak egy versenypályáról beszélünk, azért épült, hogy versenyek legyenek rajta. Ígérjük, hogy a hangos napokat halk napok követik majd, a lakók és nyaralni vágyók kérték, hogy jelezzük, melyek lesznek a zajosabb napok, hogy előre fel tudjanak azokra lelkileg készülni. Elárulhatom azt is, hogy készül egy zajnaptár a minél pontosabb tájékoztatás érdekében, ez a naptár a honlapunkra is felkerül. Mindenkit meghallgatunk, törekszünk a kompromisszumra a lakosokkal, de azt leszögezném, hogy a megfelelő törvényi előírások szerint működünk. Ha egy pálya elkezd üzemelni a nulláról, az hoz magával egy plusz zajforrást, ez tény, mint ahogy az is, hogy sokan örülnek annak, hogy épült a Balaton mellé egy pálya, ami munkahelyeket teremt, és a helyi turizmusra is jó hatással van. Ez ad egy pozitív élményt. Azt sajnos nem tudom megígérni, hogy innentől nem lesznek hangos események. Azon vagyunk, hogy minden tájékoztatást megadjunk, hogy a lakók felkészülhessenek a hangos napokra

– hangsúlyozta az operációs igazgató.

Walterné Dancsó Adriennt azzal zárta az interjút, hogy elmondta, egy évben 10 olyan nap van, amikor nagyon hangosak lehetnek, amit ki kell használniuk a következő nyáron.

Megemlítette azt is, hogy lett volna még egy motoros versenyük, de őket pont azért utasították vissza, mert nekik is félre kellett volna tenni egy hangos napot, ami már nem fért bele nekik.

A MotoGP-re olcsóbbak lesznek a jegyek, mint az F1-es Magyar Nagydíjra

A cikk megírása előtt arra is rákérdeztünk, milyen árképzéssel készül a HUMDA a 2025-ös évben a Balaton Park Circuit tekintetében. Elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogyan alakulnak majd a jegyárak a kiemelt versenyeknél, és azt is megérdeklődtük, szeretnének-e alámenni azoknak az áraknak, amelyek a Hungaroring jegypénztárainál tapasztalhatók.

Weingartner Balázs, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. igazgatósági elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a MotoGP-nél a legdrágább hétvégi jegyek 150 és 230 euró között mozognak a Balatonnál, szektortól függően.

Aki csak vasárnapra venne jegyet, az 135 és 210 euró közötti áron tud vásárolni. Összehasonlításképp, ezek 50 százalékkal alacsonyabb árak azoknál, amelyekkel az F1-es Magyar Nagydíj esetében találkozhatunk. A Superbike-nál 100 euró környékén mozognak majd a főlelátóra szóló jegyek. Vasárnapra 55 és 90 euró között lehet jegyeket venni.

A jegyértékesítés december 18-án indult a motogpofhungary.com oldalon.

(Borítókép: Adam Bertalan)