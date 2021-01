A Fradi elesett, már csak a Pool és a Crvena talpon – de messze még Puskásék Realja

Mint ismert, a Ferencváros óriási meglepetésre 1–0-ra kikapott otthon a DVTK-tól,így megszakadt az NB I listavezetőjének elképesztő sorozata: 61 hazai bajnoki után szenvedett ismét vereséget. Most annak néztünk utána, a rekordok sorában hol helyezkedik el ez a széria.

KÉT AKTÍV 60 PLUSZOS SZÉRIA MARADT – KEMÉNY EGY HÉT VOLT 2017 ÁPRILISÁBAN

A fővárosi zöld-fehérek a DVTK elleni szerdai zakót megelőzően legutóbb 2017. április 15-én szenvedtek vereséget, akkor a Vasas győzött a Groupama Arénában (1–2). A mostani eredmény következtében már csak két gárdának van aktív, legalább 60-as sorozata.

A Liverpool jelenlegi szériája 68 meccsre rúg, legutóbb a Crystal Palace nyert bajnokit az Anfielden, még 2017. április 23-án, Christian Benteke duplájával (1–2).

Szintén aktív még a szerb Crvena zvezda sorozata, a listavezető 2017. április 18-án a belgrádi derbin maradt alul a Partizannal szemben (1–3), azóta viszont már 65 hazai bajnokin kerülte el a vereség. Hogy mennyire nehéz itt nyerni a vendégeknek, azt jól jellemzi, hogy ez még csak meg sem közelíti a klubrekordot!

PUSKÁSÉK, A GRANDE TORINO – A TOP 10

A labdarúgás statisztikáival és történelmével foglalkozó RSSSF statisztikái szerint ezek a sorozatok még a top 10-hez sem elegendők!

Ehhez ugyanis legalább 81-re van szükség, ennyi jött össze a Portónak 2008 novembere és 2014 februárja között – ebből a mennyiségből pedig 70 volt a sikerek száma.

Közvetlenül a portugál együttes előtt van a Panathinaikosz 1973 és 1978 közötti időszaka, amelyet még Puskás Ferenc edzősködése során (1970–1974) indított el, és végül 85 veretlen találkozó után ért véget.

Ha egy veretlenségi széria jön szóba, akkor megkerülhetetlen José Mourinho személye is (lásd később!), a Chelsea az ő első regnálása (2004–2007) során egyszer sem kapott ki a Stamford Bridge-en bajnokin, a londoni „kékek” szériája pedig 86-ig nyúlt el.

Még ennél is jobb volt a Grande Torino menetelése, és ki tudja, meddig mehetett volna el az olasz futball ikonikus csapata... Az együttes 1943 januárja és 1949 novembere között 88 hazai bajnokin maradt veretlen, ebből pedig hét jött még azt követően, hogy az 1949. májusi repülőgép-tragédiában a 31 tagú küldöttség (közte 18 futballistával) minden tagja odaveszett.

A csehszlovák Spartak Tranava 89, a chilei Cobreloa 91 veretlen hazai bajnokiig jutott egyhuzamban, a Nantes pedig éppen csak lecsúszott a dobogóról 92-es mutatójával (ebből 80 volt siker.

EINDHOVENI ERŐD, A MARAKANA ÉS A VERHETETLEN REAL – A DOBOGÓSOK

A harmadik helyre a PSV futott be, amely 1983 és 1989 között 93 veretlen bajnokit hozott le otthon (ebben az időszakban lett meg a klub történetének egyetlen BEK/BL-győzelme is, még 1988-ból), majd „levezetésként” jött 1989 és 1992 között egy 53-as eindhoveni széria is.

A második helyre a Crvena zvezda fér fel, a Rajko Mitics Stadion, avagy a Marakana nem egy vendégcsalogató hely: a mostani, 65-ös széria előtt ugyanis 1998 és 2004 augusztusa között 96-ig jutott az együttes.

Az első hely pedig toronymagasan a Real Madridé, az első öt BEK-döntőt (1955–1956 – 1959–1960) megnyerő királyi gárda Puskás Ferenc, Alfredo Di Stéfano és Gento vezérletével a spanyol élvonalban is remekelt, 1957 februárjában 2–0-ra kikapott az Atléticótól, ezt követően viszont 1965 márciusáig kellett várni az újabb vereségre – az Atlético 121 szériát zárt közre.

JOSÉ MOURINHO MÉG A REALT IS JÓCSKÁN LEPIPÁLJA!

A portugál edzőfejedelem a Porto trénereként robbant be a köztudatba, miután UEFA-kupát és BL-t is nyert az együttessel, ha pedig lenne olyan bejegyzés a szótárban, hogy hazai bajnoki veretlenség, minden bizonnyal az ő képe lenne mellette.

A most 57 éves edző ugyanis 2002. február 23-án otthon kikapott a Portóval a Beira-Martól (2–3), ezt követően ezt követően viszont sem a portugál együttessel, sem a Chelsea-vel, sem az Interrel nem szenvedett vereséget otthon. A Real Madridnál is tovább építette a szériát, amely csupán 2011. április 2-án, a Sporting Gijón (0–1) ellen szakadt meg – 150, veretlenül megvívott hazai bajnoki után! Természetesen ez a mennyiség és ez az időtartam is rekordnak számít.