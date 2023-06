Az Európa-bajnokság selejtezősorozatának történetéről, a lebonyolítások változtatásairól a mostani kiírás előtt értekeztünk, kiemelve, hogy sosem látott esélyünk van arra, hogy a csoportkörből automatikusan kerüljünk ki a kontinensviadalra.

A magyar csapat eddig él is a bizalommal, hiszen előbb Bulgáriát verte meg itthon remek első félidei játékkal 3–0-ra, majd a küzdelmes montenegrói 0–0 után Litvániát ugyancsak jó teljesítménnyel 2–0-ra. Mindehhez ha hozzávesszük, hogy az észtek elleni felkészülési mérkőzésen 1–0-ra győztünk, elmondható, hogy 2023-ban még nem kapott gólt Marco Rossi együttese.

Az első három meccsünket lejátszva hét ponttal és 5–0-s gólkülönbséggel vezetjük a csoportot, megelőzve a Bulgáriában a 97. percben döntetlent kiharcoló Szerbiát.

A G csoport állása a 4. fordulót követően

Magyarország 7 pont/3 mérkőzés (5–0) Szerbia 7/3 (5–1) Montenegró 4/3 (1–2) Bulgária 2/4 (2–6) Litvánia 1/3 (1–5)

Így lehet automatikusan kijutni az Eb-re

A 2016-os és a 2020-as viadalhoz hasonlóan 24 válogatott vehet részt a 2024-es Európa-bajnokságon, amelyet június 14. és július 14. között rendeznek, az előző kiírással szemben viszont a németek rendezése miatt a selejtezőről ismét csak 23 juthat ki.

Ez abból a szempontból nem annyira jelentős probléma – legalábbis számunkra, de ne szaladjunk a részletek elé –, ha figyelembe vesszük, hogy a németek mind a keretértéket, mind a futballmúltat tekintve valahogyan nyilvánvalóan úgyis kijutottak volna.

AZ ALAPHELYZET EGYSZERŰ: A CSOPORTOKBÓL AZ ELSŐ ÉS A MÁSODIK HELYEZETT (20 VÁLOGATOTT) MÁR FOGLALHATJA A REPÜLŐJEGYÉT AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRA.

Ebből is látszik, hogy jó helyzetben vagyunk, hiszen a jelen állás szerinti fő vetélytárs Montenegróval szemben úgy van három pont előnyünk, hogy idegenben már játszottunk vele – nem véletlen, hogy a statisztikákkal foglalkozó Gracenote szerint már 90 százalék az esélye, hogy kijutunk az Eb-re.

A maradék három helyre pótselejtezőn keresztül lehet pályázni.

Még a pótselejtezőre is óriási esélyünk lenne

Nem csupán az első kalapba kerülés, hanem a pótselejtező miatt is fontos volt a Nemzetek Ligája-remeklés.



Ennek köszönhetően ugyanis a legutóbbi kiírást nyolcadikként záró magyar válogatott csak akkor nem vehetne részt az A ligás rájátszásban, ha a minket megelőző hét csapatból (Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Hollandia, Dánia, Portugália, Belgium) legalább négyen nem végeznek selejtezőcsoportjuk első két helyén.

Erre azért külön-külön is kicsi az esély – a Gracenote-nál a portugálok (99,8 százalék) gyakorlatilag már kint vannak, de Belgium (97 százalék), Horvátország (95 százalék), Spanyolország (89 százalék) és Dánia (81 százalék) is fél lábbal már az Eb-n –, nemhogy legalább négy csapatnál is egyszerre…

Persze a legjobb az lenne, ha megtartanánk az első két hely egyikét, és automatikusan kerülnénk ki a németországi tornára, de egy plusz opciónak mindenképpen pozitív, és az elmúlt időszakban láthattuk, hogy a pótselejtezők milyen sokat tudnak nekünk számítani.

20 éve kezdtünk legutóbb veretlenül – annak mondjuk nem lett jó vége

Megvizsgálva az első három forduló eredményeit, legutóbb éppen 20 éve álltunk veretlenül, akkor Svédországban 1–1-re végeztünk (Kenesei Krisztián góljára a hajrában Zlatan Ibrahimovic válaszolt), Gera Zoltán triplájával 3–0-ra megvertük San Marinót, majd gól nélküli döntetlent játszottunk Lengyelországban. Itt amúgy egész sokáig valós esélyünk volt legalább a pótselejtezőt érő második hely elérésére, de végül a svédek, a lettek és a lengyelek is előttünk zártak.

A 2012-es Eb-selejtezőn is jól teljesítettek a mieink, de akkor a tíz meccsen megszerzett 19 pont is csak a harmadik helyre volt jó Hollandia és Svédország mögött, így nem tudtunk az automatikus részvételt jelentő első két hely egyikén végezni.

A 2016-os létszámbővítés egyik nagy nyerteseként viszont a franciaországi, majd a részben budapesti rendezésű viadalra is kijutottunk pótselejtezőről.

1968 óta nem volt ilyen jó rajt – a négyes döntőről lemaradtunk

Érdekesség, hogy csoportkörből egyszer jutottunk be az Eb-re automatikusan, 1972-ben az első három körben volt egy norvégiai győzelem, egy franciák elleni iksz, valamint egy bulgáriai vereség, ezt követően viszont mindhárom ellenfelüket legyőzték Bene Ferencék, így rögvest elődöntősök voltak a kontinensviadalon – végül negyedik helyen zártak.

Volt még ennél is jobb szereplésünk, az 1964-es tornán bronzérmesek lettünk, akkor viszont még csak egyenes kieséses párharcokkal lehetett eljutni a végső viadalig.

A legjobb csoportkörös kezdésünk 1968-ra datálódik, akkor Hollandiában kétgólos hátrányból álltak fel Mészöly Kálmánék (2:2), majd hatot vágtak Dániának (6:0), mielőtt itthon Hollandiát is legyőzték (2:1). A csoport első helyén zárva a negyeddöntőbe kerültek a mieink, ott azonban a szovjetek elleni hazai 2:0 után idegenben 3:0-ra kikaptunk, így nem jutottunk ki a négyes döntőre.

Marco Rossi már a harmadik legsikeresebb magyar kapitány!

A válogatott irányítását 2018-ban átvevő olasz szakember már 53 mérkőzésen dirigálta nemzeti együttesünket, amellyel idén megszerezte a 26. győzelmét is.

A múlt kiválóságait megvizsgálva azt láthatjuk, hogy ez a meccsszám a negyedik legmagasabb a magyar csapat élén, a sikereket tekintve viszont már dobogós Rossi.

Az is igaz ugyanakkor, hogy a további előzésig még nagyon sokáig kellene remekelnie a válogatott élén.

A magyar válogatott Eb-selejtezős mérkőzései:

Március 27., Magyarország–Bulgária 3–0

Június 17., Montenegró–Magyarország 0–0

Június 20., Magyarország–Litvánia 2–0

Szeptember 7., Szerbia–Magyarország, 20.45

Október 14., Magyarország–Szerbia, 20.45

Október 17., Litvánia–Magyarország, 20.45

November 16., Bulgária–Magyarország, 20.45

November 19., Magyarország–Montenegró, 15.00