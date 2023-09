A múlt héten Európában véget ért a nyári átigazolási időszak a labdarúgó topligákban, ennek kapcsán összeszedtük, hogyan teljesítettek a piacon a kiemelt érdeklődésre számon tartó pontvadászatok, mely csapatok költötték a legtöbbet, kik voltak a legdrágábbak, és hogyan állítanánk össze a klubváltók álomcsapatát. De nem állunk meg itt, hoztunk egy veszélyes kihívót, a szaúdi ligát is összehasonlításként.

A Premier League überelhetetlen, de még a következő trió együttesen sem ellenfél!

Aki az elmúlt években követte a labdarúgást, annak aligha számít meglepetésnek, hogy a világ legtehetősebb/erősebb ligáját Angliában kell keresni. Ezúttal is a Premier League csapatai szórták legjobban a pénzt, elég sokatmondó adat, hogy hiába adtak el a csapatok 288 játékost összesen másfél milliárd eurónak megfelelő összegért, ez is alig csupán a kiadások felét fedezte!

Jegyezzük meg gyorsan, hogy rengeteg volt a ligán belüli váltás, ami duplán jelentkezhet a külföldre igazolással ellentétben, de mielőtt azt hinnénk, hogy ez véletlen, gyorsan hozzátesszük, hogy 12 csapat is legalább 100 millió eurót költött erősítésekre a nyáron. A világon ezenkívül összesen találtunk még tíz klubot, amely eljutott eddig...

A 2,811 milliárdos összesített kiadás több, mint a világ rangsorában következő három helyen álló liga együttesen...

Kisebb meglepetést jelenthet, hogy ezen a mai napig a második helyen a francia Ligue 1 áll 900 millió eurós tételével. Itt azért a Paris Saint-Germain rendesen borítja az erőviszonyokat, világszinten is dobogós a párizsi kirakatcsapat (349,5 millió euró).

A képzeletbeli dobogóra a Serie A állhatna fel – de csak abban az esetben, ha megmaradunk a topligáknál. Merthogy az olaszok mintegy 852 millió eurós tételét világszinten a szaúdiak már megelőzik (873,48), és mivel ott még néhány napig nyitva a piac, akár a franciákra is veszélyesek lehetnek!

A Bundesliga a második legnagyobb összegért értékesített futballistákat (1,04 milliárd euró), viszont a kiadásokat tekintve csak a fenti négyes mögött jönnek, a La Liga pedig messze mindenkitől.

Tudjuk, hogy mindenkit úgyis ez érdekel, ezért megjegyezzük: a transfermarkt.de adatai alapján az NB I-ben 171 játékoseladásból 8,435 millió euró érkezett a csapatokhoz, amelyek 181 futballistára összesen 7,045 millió eurót költöttek el. Bár ezen a ponton lehetne nyugodtan a Ferencvárosról beszélni, mivel a címvédő ebből a tételből 7 milliót visz el a Christian Ramírez (2,0), Mohammed Abu Fani, Alekszandar Pesics (1,5-1,5), Baráth Péter (1,2), Varga Barnabás (0,8) kvintettel. Rajtuk kívül pénzt a német portál adatai szerint csak az immár debreceni Hamzat Ojediranra (0,045) költöttek a magyar klubok.

Az öt európai topliga és a szaúdi bajnokság nyári transzferei Premier League játékos millió euró eladás 288 1 504,05 vétel 314 2 811,29 +/- -1 307,24 Ligue 1 játékos millió euró eladás 284 876,25 vétel 310 900,64 +/- -24,39 Serie A játékos millió euró eladás 542 1 016,05 vétel 250 851,96 +/- 164,09 Bundesliga játékos millió euró eladás 260 1 040,06 vétel 272 747,03 +/- 293,03 La Liga játékos millió euró eladás 296 556,00 vétel 301 439,35 +/- 116,65 Szaúd-Arábia játékos millió euró eladás 208 46,93 vétel 240 873,48 +/- -826,54

A Chelsea egyedül veri a spanyol ligát

Nézzük a klubok rangsorát, amelyet a Todd Boehly-érában nem meglepő módon ezúttal is a Chelsea húzott be. Az előző idényben több mint 600 millió eurót eltapsoló londoniak most sem aprózták el, 464,1 millió eurót költöttek csak a nyár során, ami egyedül több, mint amit a komplett La Liga (439,35) átigazolásokra fordított...

Itt amúgy a Real Madrid (129,5) lóg ki a mezőnyből, a királyi gárdán kívül csak az Almería (!) lépi át az ötvenmilliós határt (52), a dobogóért az Atlético Madrid (33,7) éppen beelőzte a Sevillát (32), a Barcelona pedig 3,4 milliós értékkel áll a rangsorban.

A mihez tartás végett a BEK/BL-rekorder blancók ezzel az összeggel picivel előznék Kerkez Milos csapatát, a Bournemoutht (127,69), de így is csak a kilencedik helyen állnának a PL-ben...

A franciáknál a PSG-t már említettük, a párizsiak mögött a Monaco (85), Marseille (72), Lens (63,9), Rennes (57,9), Strasbourg (56) sorrendet írhatnánk fel.

Az olaszoknál a Milan lett a befutó ezen a listán (112,5), a hétszeres BEK/BL-győztes gárda mellett a bajnoki címvédő Napoli (104) lépte még át a 100 milliós határt, Juventus (79,6), Atalanta (68,5), Inter (63,25), Sassuolo (63,2) a további sorrend.

Németországban is van két százasunk, ráadásul egész jó helyen, hiszen Európában csak a PL nagy hatosa (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham) és a PSG előzi a Bayern Münchent (155), valamint az RB Leipzig (152,5) sem sokkal marad el a Newcastle (153,2) mögött. Itt a Leverkusen (80,8), a Wolfsburg (72,5), a Dortmund (62) és a Frankfurt (56) lépte át az 50 milliós vételösszeget.

Berobbant a szaúdi pénz – egy utánpótlás-nevelő is a 100-asok között

És akkor itt jöttünk el az új kihívóhoz, a szaúdi ligához. A télen Cristiano Ronaldót megkaparintó bajnokság hirtelen rendkívül csábító lett a futballisták számára, amihez alighanem a bődületes fizetések is hozzájárulnak, ezek igazából még sokkolóbbak, mint az átigazolási díjak. Pedig azok sem piskóták...

Lássuk! Nos, a nagy négyes el is vitte a kiadások nagyját (798 millió eurót). Közülük az al-Hilal 353,1 milliós tételét világszinten is csak a Chelsea veri, de az al-Ahli (194,01), az al-Naszr (165,1), de még az al-Ittihad (85,68) is kifejezetten erősen zárna az európai mezőnyben.

A világ többi nagy ligáját vizsgálva még az egyik legnagyobb nevelőklubnak számító Ajaxnál botlottunk igazán nagy költekezésbe, az amszterdamiak 11 futballistáért utaltak pénzt, összesen 108,3 millió eurót – közülük Josip Sutalo 20,5 milliós tétele volt a legmagasabb.

Más kérdés, hogy a Mohammed Kudust (43), Jurrien Timbert (40), Edson Álvarezt (38), Calvin Bassey-t (22,5), Mohamed Dramyt (12) és Youri Regeert (0,9) is értékesítő holland rekordbajnok így is 48,1 millió eurós profittal zárta a nyarat.

A nyár során legtöbb pénzt költő csapatok klub liga millió euró 1. Chelsea angol 464,10 2. al-Hilal szaúdi 353,10 3. PSG francia 349,50 4. Tottenham angol 248,60 5. Manchester City angol 241,10 6. Arsenal angol 234,94 7. Manchester United angol 206,70 8. al-Ahli szaúdi 194,01 9. Liverpool angol 172,00 10. al-Naszr szaúdi 165,10 11. Bayern München német 155,00 12. Newcastle angol 153,20 13. RB Leipzig német 152,50 14. West Ham United angol 137,56 15. Real Madrid spanyol 129,50 16. Bournemouth angol 127,69 17. Nottingham Forest angol 126,15 18. Milan olasz 112,50 19. Burnley angol 111,05 20. Ajax holland 108,30 21. Napoli olasz 104,00 22. Brighton angol 101,20

Szűrőt mindenkinek! Szoboszlai Dominik befért a top 10-be

No most az előzményeket tekintve aligha meglepő, hogy az angolok ezen a listán is jól állnak, az már talán inkább, hogy a nyári dobogóra csak belső középpályásként lehetett felkerülni, sőt, a védekezésben nagy szerepet játszók vitték el igazából a prímet.

De hogy nevesítsük is a „gyereket”, 2023 nyarán Declan Rice 116,6 millió eurós vételára volt a legmagasabb. A 24 éves angol válogatott futballista pedig a Manchester United ellen a 96. percben szerezte meg az Arsenal második gólját a végül 3–1-gyel záruló rangadón, ami után alighanem gyorsan befogadták őt a szurkolók a friss angol Szuperkupa-győztesnél...

„Fillérekkel” maradt le az első helyről a Chelsea-hez igazoló Moisés Caicedo, már amennyiben 600 ezer eurót, mintegy 230 millió forintot nevezhetünk aprópénznek...

A következő két helyre nem PL-csapat érkezett, viszont két angol válogatott futballista igen, Jude Bellingham Dortmundból ment a Real Madridhoz (103), Harry Kane pedig a Bayern Münchennél szerezne végre valami trófeát felnőtt pályafutása során először – így 30 évesen...

Az ötödik helyre Randal Kolo Muani PSG-hez hazaigazolása fért be, majd holtversenyben jön Neymar a hatodik pozícióba, és ki is lőttük a nem PL-eseket egy időre: a top 14 klubváltásból 10 érkezett az angol bajnokságba, az első 24-ből pedig 15.

Nyilvánvalóan nem fogunk szó nélkül elmenni amellett, hogy a magyar csúcstartó Szoboszlai Dominik 70 millió eurós átigazolási díja a nyári piac tizedik legmagasabb összege volt!

A nyár legdrágább klubváltói játékos nemzetiség honnan hová millió euró 1. Declan Rice angol West Ham Arsenal 116,6 2. Moisés Caicedo ecuadori Brighton Chelsea 116 3. Jude Bellingham angol Dortmund Real Madrid 103 4. Harry Kane angol Tottenham Bayern 100 5. Randal Kolo Muani francia Frankfurt PSG 95 6. Josko Gvardiol horvát RB Leipzig Man. City 90 Neymar brazil PSG al-Hilal 90 8. Rasmus Höjlund dán Atalanta Man. United 75 Kai Havertz német Chelsea Arsenal 75 10. Szoboszlai Dominik magyar RB Leipzig Liverpool 70

Európa vagy Szaúd-Arábia? Döntsön ön!

Miután megvizsgáltuk a ligák összevetését, a csapatokét és a játékosokét, nem maradt más hátra, mint összerendezni egy álomcsapatba a legjobbakat.

De miért állnánk meg egynél, ha lehetne kettő? És mi lenne, ha lenne egy európai és egy szaúdi álomcsapat? Ilyen kérdések vetődtek fel a szerkesztőségben, és most gyorsan le is csapjuk a magunknak feldobott labdát (előre is sajnáljuk, de az Inter Miamihoz kerülő Lionel Messit semmilyen formában nem tudtuk feltüntetni a csapatoknál).

Kapusok

Európa: André Onana (Inter–Manchester United, 52,5 millió euró)

Szaúd-Arábia: Bono (Sevilla–al-Hilal, 21 millió euró)

Nyilvánvalóan sokkal nagyobb lesz a merítési lehetőség a topligáknál már csak a mennyiség miatt is, úgyhogy posztonként egy-két megjegyzéssel megyünk csak. A Manchester United új kapusán kívül kiemelendő váltás volt David Raya Arsenalhoz, Robert Sánchez Chelsea-hez kerülése vagy éppen Kepa Arrizabalaga onnan Real Madridhoz igazolása. De ha már Chelsea, Edouardy Mendy az al-Ahlinál kötött ki, szóval a Sevillával Európa-ligát nyerő Bonónak is van alternatívája.

Védelem

Európa: Joao Cancelo (Manchester City–Barcelona, kölcsönbe), Kim Mindzse (Napoli–Bayern München, 50 millió euró), Josko Gvardiol (RB Leipzig–Manchester City, 90 millió euró), Lucas Hernández (Bayern München–PSG, 45 millió euró)

Szaúd-Arábia: Roger Ibanez (AS Roma–al-Ahli, 30 millió euró), Kalidou Koulibaly (Chelsea–al-Hilal, 23 millió euró), Aymeric Laporte (Manchester City–al-Naszr, 27,5 millió euró)

Itt azért már jobban kijön a differencia, a Transfermarkt 12 legfontosabb nyári klubváltó védője egyaránt topligában folytatja, így itt könnyebb a helyzetünk. A Manchester City–Bayern München tengelyen mozogtunk, a 90 millióért megszerzett Josko Gvardiol mellett a Barcelonának kölcsönadott (legutóbb épp a németeknél játszó) Joao Cancelo jött az angol bajnok részéről, a Napolitól 50 millióért megvett Kim Mindzse és a PSG-hez picivel kevesebbért elengedett Lucas Hernández pedig a müncheni vonulatot viszi. Ezzel szemben a szaúdi liga érkezői közül inkább a három belső védős rendszerre voksoltunk, jobb híján. Azért manchesteri vonulat is maradt, Laporte-nak köszönhetően.

Középpálya + támadósor

Európa: Declan Rice (West Ham–Arsenal, 116,6 millió euró), Moisés Caicedo (Brighton–Chelsea, 116 millió euró) – Szoboszlai Dominik (RB Leipzig–Liverpool, 70 millió euró), Jude Bellingham (Dortmund–Real Madrid, 103 millió euró), Randal Kolo Muani (Frankfurt–PSG, 95 millió euró) – Harry Kane (Tottenham–Bayern München, 100 millió euró)

Szaúd-Arábia: N’Golo Kanté (Chelsea–al-Ittihad, ingyen), Franck Kessié (Barcelona–al-Ahli, 12,5 millió euró) – Rijad Mahrez (Manchester City–al-Ahli, 35 millió euró), Szergej Milinkovics-Szavics (Lazio–al-Hilal, 40 millió euró), Marcelo Brozovic (Inter–al-Naszr, 18 millió euró), Neymar (PSG–al-Hilal, 90 millió euró) – Karim Benzema (Real Madrid–al-Ittihad, ingyen)

Itt jönnek az izgalmas kérdések, kombinálva a támadók számával, természetesen. A nyár három legdrágább játékosát illene valahogy felsorolni, szóval az európai csapattal meg is lennénk ezen a belső posztokon, végül 4–2–3–1-re szavaztunk – itt olyan futballistákat ejtettünk ki, mint Kai Havertz vagy éppen Mason Mount.

A két szélső támadó középpályás posztjára Szoboszlai Dominik mellé Kolo Muani került be végül, az egy szem csatár pedig így Kane lett – és akkor olyan emberek maradtak ki innen, mint Höjlund, Ousmane Dembélé, Jérémy Doku, Cristopher Nkunku vagy éppen Romelu Lukaku.

A szaúdi csapatnál a manchesteri BL-győztes taktikát visszük, ha Pep Guardiolának jó volt a 3–2–4–1-es roham, akkor nekünk is az lesz. Ezen a ponton a két szűrő kiléte sem könnyű, mivel annyi lehetőség adódik itt, ha az átigazolási díjakat nézzük, akkor Fabinho (46,7) és Rúben Neves (55) helye eléggé jó lehetőségeket kínál, de Franck Kessié, Marcelo Brozovic, N'Golo Kanté, Jordan Henderson és Georginio Wijnaldum is beugorhat. Kicsit feljebb Szergej-Milinkovics-Szavics helye a fix, valamint a nagy ígéret Gabri Veiga is jó lehet egynek, de igazából itt borzasztóan sok jó megoldást lehet találni.

A támadósorban sem panaszkodhatnak a szaúdiak, kell is alakítgatni rendesen, hogy ennyien felférjenek, hiszen Neymar és az aranylabdás Karim Benzema nehezen kihagyható, de a legutóbbi PL-idényben 24 meccsen 14-szer eredményes Alekszandar Mitrovics is sok topligás csapatba beférne még, ahogyan Sadio Mané, Rijad Mahrez, Allan Saint-Maximin vagy éppen Malcom és Otávio. Kis duzzogások mellett azért Messit így is el lehetne képzelni itt, ha az MLS-t is belevennénk. Végül a Kanté, Kessié – Mahrez, Milinkovics-Szavics, Brozovic, Neymar– Benzema felállásra voksoltunk.

No de szavazzon az olvasó, ön szerint melyik álomcsapat nyerne?

Melyik álomcsapat az erősebb? Európa: Onana – Cancelo, Gvardiol, Kim Mindzse, L. Hernández – Rice, Caicedo – Szoboszlai, Bellingham, Kolo Muani – Kane

Szaúd-Arábia: Bono – Ibanez, Koulibaly, Laporte – Kanté, Kessié – Mahrez, Milinkovics-Szavics, Brozovic, Neymar – Benzema

A táblázatokban szereplő összes adat a transfermarkt.de oldalról származik.