Guardiola csodacseréi, sosem látott fordítások és Barcát idéző PSG-blama

Julián Álvarez a csodacsere – meg Doku is

A Manchester City világbajnok argentin támadója a 79. percben, 1–1-es állásnál állt be az RB Leipzig elleni ütközeten, és egy-egy góljával és gólpasszával döntő érdemeket szerzett a címvédő 3–1-es sikeréből. Julián Álvarez az elmúlt tíz évben az egyetlen futballista, aki a 75. perc után pályára lépve gólt és gólpasszt is jegyzett.

Jegyezzük meg, csapattársának, Jérémy Dokunak sem sok kellett volna ehhez, hiszen ő a 72. percben érkezett, és ugyancsak két kanadai pontot jegyzett a siker során.

Sosem látott fordítások

Nyolc együttes is úgy győzött ezen a héten, hogy az ellenfél szerezte meg a meccs első gólját. Ilyen sok fordítás korábban még egy BL-fordulóban sem történt!

A Barcelona 2020 decembere óta nem volt ilyen formában

Már ami az idegenbeli BL-győzelmeket illeti. És ez egymás után két vendégsikert jelent… A Viktoria Plzen elleni tavaly novemberi siker után ezúttal Portóban nyertek a katalánok, 2020 decemberében három vendégsiker után szakadt meg a széria.

Ez a mérkőzés amúgy Xavi 100. összecsapása volt a katalánok kispadján.

Ferran Torres annyi gólt szerzett a legutóbbi kilenc meccsén (4), amennyit az előző 32-n összesen.

Csapattársa, Lamine Yamal lett eközben a BL történetének legfiatalabb kezdőjátékosa.

- Lamine Yamal is the youngest player to start a Champions League match



16y-083d - Lamine Yamal

16y-086d - Célestine Babayaro (1994)

16y-148d - Youri Tielemans (2013)

16y-321d - Ansu Fati (2019)#FCPFCB #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 4, 2023

Csúcsot döntöttek a „szarkák”

A PSG elleni 4–1-es siker a Newcastle történetének legnagyobb BL-győzelme, a párizsiak pedig a Chelsea elleni 2004-es 0–3 óta nem kaptak ki ekkora különbséggel az elitsorozatban.

3 - Newcastle's 4-1 win over PSG was the Mapgies' biggest ever winning margin in a UEFA Champions League match, and heaviest group stage defeat for the French club in the competition since a 0-3 loss to Chelsea in September 2004. Remarkable. pic.twitter.com/FNNgMIfzPH — OptaJoe (@OptaJoe) October 4, 2023

A meccs egyik legérdekesebb statisztikája: Dan Burn egymaga kétszer annyi fejpárbajt (4) nyert, mint a komplett PSG (2)…

A párizsiak 2020 februárja óta nem kaptak négy gólt tétmeccsen (Ligue 1: Amiens–PSG 4–4), a BL-ben pedig 2017 márciusa óta (Barcelona–PSG 6–1).

Luis Enrique nagy zakóért jár a BL-vendégségbe

A spanyol tréner legutóbbi három idegenbeli BL-mérkőzésén együttese 11 gólt kapott, és csak egyet szerzett (1–4 lett a mostani vége)! Igaz, ahogy fentebb látszik, a PSG elleni párharcot 0–4-ről is megfordította a Barcelona a 6–1-gyel.

Paris Saint-Germain 4-0 Barcelona

Juventus 3-0 Barcelona

Newcastle 3-0 Paris Saint-Germain, de momento.



Últimos 3 partidos de Luis Enrique fuera de casa en UCL: 0 goles a favor y 10 en contra. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 4, 2023

Megint a 95. percben jött a római slusszpoén, egy rég látott hőstől

Azok után, hogy az Atlético Madrid ellen egy 95. perces kapusgóllal mentett pontot a Lazio, a Celtic otthonában egy 95. perces találattal győzött – elmondható hát, hogy jól megy a rómaiaknak a végjátékban.

Ezúttal sem egy várt hős lépett elő, legalábbis abból a szempontból, hogy Pedro hat éve nem szerzett gólt a BL-ben (akkor még Chelsea-játékosként), vendégként pedig 12 éve (még a Barcelona színeiben a BATE otthonában).

7512 nap

Ennyi idő telt el Newcastle-gól nélkül a BL-ben, Alan Shearer után Miguel Almirón volt eredményes a sorozatban a „szarkák” játékosaként.

7,512 days between Newcastle United's last two goals in the UEFA Champions League.



Miguel Almirón Alan Shearer pic.twitter.com/nGmf8Nq3Tx — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 4, 2023

Morata már a negyedik helyen

Az Atlético Madrid támadója duplázott a Feyenoord 3–2-es legyőzése során, amivel megszerezte 24. és 25. gólját is a Bajnokok Ligájában, ezzel megelőzte Cesc Fabregast (24) a spanyolok rangsorában, amiben már csak Raúl (71), Fernando Morientes (39) és Gento (31) áll előtte.

Höjlund belelendült – az MU nem

A Manchester United új csatára két BL-meccsen három gólnál jár, ráadásul mindhárom, kaput eltaláló próbálkozása után középkezdés következhetett. Az emberhátrányban záró „vörös ördögök”, mondjuk, Rasmus Höjlund duplája ellenére kikaptak a Galatasaraytól (2–3).

A Manchester United a legutóbbi 14 hazai BL-meccséből hétszer kapott ki öt győzelem és két döntetlen mellett, ezt megelőzően 96 (!) ütközet kellett ehhez a mennyiséghez (67–22–7).

Az Inter viszont nagyon is

A BL-döntős milánóiak hatalmas fölénye (21–6 lövés, 3,56–0,31-es xG) ellenére „csak” 1–0-ra, de legyőzték a Benficát, ezzel a legutóbbi hat hazai BL-meccsen egy döntetlen mellett ötödször nyertek.

Előtte 16 meccsen volt ugyanennyi sikerük, öt döntetlen és hat vereség mellett…

Inter 1-0 Benfica



Not entirely sure how this wasn't a bigger win for Inter but they'll presumably take it.



Inter have won five of their last six home matches in the Champions League (D1), as many as they managed in their previous 16 at home in the competition (D5 L6).#UCL pic.twitter.com/tLt7A6ohgS — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 3, 2023

Rég nem látott Real-remeklés

A királyi gárda 3–2-re nyert Nápolyban, és egymást követő hetedik idegenbeli csoportmeccsén volt eredményes (összesen 18-szor). Ilyen hosszú szériája 2015 és 2017 novembere között volt legutóbb a csapatnak.

Új talizmán Münchenben

Mathys Tel ebben az idényben tíz fellépésen hat gólnál és egy gólpassznál jár a Bayern Münchenben, ami elsőre nem rossz, de annyira nem is kiemelkedő mérleg.

Viszont ha hozzávesszük, hogy a 18 éves francia támadó átlagosan nem egészen fél órát tölt a pályán (összesen 292 percet eddig), akkor azt láthatjuk, hogy 49 percenként szerez egy gólt!

Ez a mutató pedig a topligás együtteseket vizsgálva a legjobb a legalább 250 percet futballozó játékosok mezőnyében.

49 - Mathys Tel has averaged a goal every 49 minutes for Bayern Munich this season; the best ratio of any player across all competitions for a team in Europe's big five leagues (min. 250 minutes played). Diamond. pic.twitter.com/Rrchg9HjKI — OptaFranz (@OptaFranz) October 3, 2023