Megállíthatatlan Manchester City, 65 éve nem látott Atlético-henger

Két csapat már készülhet is a Bajnokok Ligája kieséses szakaszára, miután lejátszotta a negyedik mérkőzését is a csoportkörben: a címvédő Manchester City, és az őt követő RB Leipzig is ott van már a legjobb 16 között. Az angol csapat sorra hozza a rekordokat, de ezen kívül is számos érdekességet szolgáltatott a keddi játéknap.

Ederson a leggyorsabb kapus

Már ami a győzelmek számlálását illeti. A brazil kapus az 50. BL-meccsén diadalmaskodott (4-et még a Benficával, immár 46-ot a Manchester Cityvel), amivel a nyolcadik hálóőr lett, aki eddig a mennyiségig eljutott. Ilyen gyorsan viszont még senkinek sem sikerült, mivel ez neki még csak a 75. BL-meccse volt.

50 - Ederson won his 50th game in the UEFA Champions League this evening (46 wins with City & 4 with Benfica), becoming just the eighth goalkeeper to reach this milestone in the competition and the fastest to do so (75 appearances). Imposing. pic.twitter.com/zAprZ8SnZJ — OptaJoe (@OptaJoe) November 7, 2023

A Manchester City pedig a legtermékenyebb csapat

A címvédő 12. csapatként érte el a 250 gólos határt a BL-ben, ehhez viszont csak 119 meccsre volt szüksége, ami ugyancsak rekordot jelent.

Erling Haaland két góllal vette ki a részét a sikerből, amivel már 43 találatnál jár a nemzetközi porondon, ugyanúgy, mint Neymar. Csak míg a brazil 81, a norvég 41 meccsen lépett pályára.

A rekordért itt azért még kell teperni: Cristiano Ronaldo 145-ig jutott a Sporting CP, a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus színeiben, Lionel Messi 132-t lőtt a Barcelona és a PSG játékosaként, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a katalánokat erősítő Robert Lewandowski (100) állhatna fel.

Pepe sosem látott rekordot állított fel

A Real Madrid korábbi védője 40 évesen és 254 naposan talált be a Porto színeiben az Antwerp ellen 2–0-ra megnyert mérkőzés során, ezzel ő lett az első játékos a BL-ben, aki a 40. születésnapját követően eredményes tudott lenni a főtáblán.

(a felsoroláshoz Olivier Giroud – 37 év és 38 nap – is csatlakozott)

- Oldest goalscorers in @ChampionsLeague



40 years old - Pepe

38 years old - Francesco Totti

37 years old - Ryan Giggs

37 years old - Filippo Inzaghi

37 years old - Javier Zanetti

37 years old - Luka Modric

37 years old - Edin Dzeko#PORANT #ChampionsLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) November 7, 2023

65 éve nem látott Atlético-henger

A „matracosok” 6–0-ra kiütötték a Celticet, ezzel BL-történetük legnagyobb különbségű sikerét aratva. A sorozat jogelődjében, a BEK-ben volt még ennél nagyobb fölényű győzelmük is, 1958-ban az ír Drumcondra ellen 8:0-ra nyertek a madridiak.

Ez akkor sok szerencsét nem hozott a spanyol másodiknak, hiszen bár a visszavágót 5:1-re behúzták, a következő körben a CSDNA (ma már CSZKA) Szófia ellen 2:2-es összesítéssel esett ki, miután a bolgárok idegenben eggyel több gólt szereztek.

A kiírást végül a háromszoros címvédőként elinduló városi rivális, a Real Madrid nyerte meg a Reims elleni 2:0-val, és a BEK negyedik kiírását is behúzta ezzel. Hogy aztán jöjjön az ötödik is 1960-ban.

6 - With this 6-0 win over Celtic, @atletienglish have reached the biggest #UCL win ever and their second biggest in European competitions after the 8-0 win over Irish side Drumcondra in the European Cup in 1958 (8-0). Wild. pic.twitter.com/2UnP4Uu522 — OptaJose (@OptaJose) November 7, 2023

Bajban a PSG?

A nyáron Lionel Messit és Neymart is elveszítő párizsiak a jó kezdés után a legutóbbi három csoportmeccsükön kétszer is kikaptak, pont annyiszor, mint az előtte lévő 18-on összesen. Akkor 12 győzelem és 4 döntetlen mellett jött össze a két zakó, most egy győzelem áll a két vereség mellett ebben a szakaszban.

A Real elleni bravúr óta nem látott Milan-feltámadás

A PSG hiába vezetett, a Milan 2–1-re megnyerte a rangadót, ezzel pedig 2009 októbere óta nem látott bravúrt hajtott végre: legutóbb ekkor nyertek a piros-feketék hátrányból fordítva BL-csoportmeccset.

Az ellenfél akkor sem kiscsapat volt: a Real Madrid Raúl góljával szerzett vezetést a Bernebéuban, Andrea Pirlo egyenlítése után Pato is betalált, és bár erre Royston Drenthe révén még volt válasza a királyi gárdának, a 88. percben ismét jött a Kiskacsa, és második góljával el is döntötte a brazil a három pont sorsát.

ÉRDEKESSÉG, HOGY AHOGYAN AZ ATLÉTICO ELŐZŐ BRAVÚRJÁNÁL, ITT IS A VÁROSI RIVÁLIS, AZ INTER ÖRÜLHETETT A VÉGÉN, A BAYERN MÜNCHENT KÉT VÁLLRA FEKTETVE A DÖNTŐBEN.

2009 - AC Milan have won a UEFA Champions League match after being trailing for the first time since 21 October 2009, in the group stage against Real Madrid. Memorable.#MilanPsg #UCL pic.twitter.com/vNBcxSUTon — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 7, 2023

Megakadt a Barcelona szekere

Ahhoz képest, hogy szeptember közepén a Betis és az Antwerp ellen is 5–0-ra nyertek a katalánok, azóta egyszer sem tudtak kettőnél több gólt szerezni. Ha volt is győzelem, az is egygólos, két döntetlen mellett pedig két vereség jött össze, a Real Madrid elleni 1–2 még magyarázható is, a Sahtar elleni tegnapi már kevésbé. Lehet, hogy még a 4. hely is túl előkelő volt a gránátvörös-kékeknek?

Bajnokok Ligája csoportkör, 4. forduló

Borussia Dortmund – Newcastle United 2–0 (1–0)

Sahtar Donyeck – Barcelona 1–0 (1–0)

AC Milan – Paris Saint-Germain 2–1 (1–1)

Atlético Madrid – Celtic 6–0 (2–0)

Crvena zvezda – RB Leipzig 1–2 (0–1)

FC Porto – Antwerpen 2–0 (1–0)

Lazio–Feyenoord 1–0 (1–0)

Manchester City – Young Boys 3–0 (2–0)