A Manchester United 50 éve nem kezdett így – akkor kiesett az élvonalból!

Hat topligás már a 16 között

A kedden továbbjutó Manchester City, RB Leipzig duó után szerdán négy együttes kvalifikálta magát a legjobb 16 közé, a Real Sociedad és az Inter ugyancsak egy csoportból került be a nyolcaddöntőbe, amelyre készülhet már a Bayern München és a Real Madrid is. Mindez azt jelenti, hogy két-két német és spanyol, valamint egy-egy angol és olasz gárda már biztosan lesz a folytatásban is.

Barca-tinik nyomában a koppenhágai fiatal

Roony Bardghji 17 évesen és 358 naposan döntötte el a Köbenhavn–Manchester United- (4–3) mérkőzést, ezzel a harmadik futballista lett, aki felnőttkora előtt győztes gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

A korábbi két alkalommal egyaránt a Barcelona egyik játékosa, Bojan Krkic 17 évesen és 40 naposan (2008, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Schalke–Barcelona 0–1), Ansu Fati pedig 17 évesen és 217 naposan (2019, csoportkör, 6. mérkőzés: Inter–Barcelona 1–2).

17 & 358 – @FCKobenhavn's Roony Bardghji (17y 358d) became the third 17-year-old to score a #UCL winning goal, after Bojan in 2008 (17y 40d) and Ansu Fati in 2019 (17y 217d). Wonderkid. pic.twitter.com/YhPtqeMB32 — OptaJohan (@OptaJohan) November 8, 2023

A BL-ben ilyen még sosem történt a Manchester Uniteddel

A „vörös ördögök” úgy buktak el Dániában, hogy az első fél óra után kétgólos előnyben voltak. Korábban még egyszer sem kapott ki az MU kétgólos fórból a Bajnokok Ligájában!

Minden sorozatot figyelembe véve legutóbb 2014 szeptemberében fordult elő hasonló, akkor 16 perc után vezetett 2–0-ra a Leicester City otthonában, és bár jött villámgyorsan a szépítés, Ander Herrera góljával egy óra játék után is kettő volt közte (1–3). A hajrá viszont Jamie Vardyék gáláját hozta, az utolsó fél órában négyszer is betalált a házigazda, végül 5–3-ra megnyerve a bajnokit.

A „vörösök” most épp a korábbi Köbenhavn-csatár Rasmus Höjlund duplájával kerültek korán előnybe, de továbbra sem szakad meg elképesztő szériája: az idényben már három BL-meccsen volt eredményes, összesen ötször, és az MU mindháromszor kikapott! A Köbenhavn elleni hazai meccsen nem volt eredményes, együttese 1–0-ra nyert.

Manchester United games Rasmus Hojlund has scored in:



Lost Bayern Munich

ost Galatasaray

Lost FC Copenhagen#UCL pic.twitter.com/KOdHBetNky — WhoScored.com (@WhoScored) November 8, 2023

Pokolban a „vörös ördögök”

De még mindig van lejjebb! A Manchester United ugyanis az idény első 17 meccsből már a kilencedik vereségét szenvedte el.

Ilyen pocsék idényrajtra pontosan 50 évvel ezelőtt, az 1973–1974-es évadban volt legutóbb példa. A vége? A bajnokság 21. helyén végezve kiesett az élvonalból!

Egy idényre rá visszajutottak az első osztályba, és azóta is állandó tagja a legjobbak mezőnyének, a Sir Alex Ferguson-érában pedig a világ egyik legkiemelkedőbb klubjává vált.

Ez a dicsőség viszont igencsak veszni látszik az elmúlt egy évtizedben...

9 - Manchester United have lost as many as nine of their opening 17 matches of a season in all competitions for the first time since 1973-74, which was the last season they were relegated. Hell. pic.twitter.com/s1L59feoRD — OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2023

Új argentin korrekorder a Real Madridnál

Nico Paz a 77. percben állt be a királyi gárdába a szerdai 3–0-s siker során, ezzel 19 évesen és 61 naposan a legfiatalabb argentin futballista lett, aki a Real Madridban BL-meccsen szerepelt. Előtte a csúcsot Gonzalo Higuaín tartotta, ő 19 évesen és 72 naposan debütált.

Harry Kane lenyűgöző

Újra az angol válogatott gólrekordere volt a Bayern München hőse, a Dortmund elleni tripla után a Galatasaray ellen a 80. perc után kétszer volt eredményes a 2–1-es győzelem alkalmával. Kane ezzel a Bayernben vívott 15. tétmeccsén már 26 kanadai pontot termelt: hét gólpassz mellett már 19 gólnál jár.

Bayern, Real kéz a kézben

A müncheniek az újabb, immár sorozatban a 17. csoportkörös sikerükkel a 20. alkalommal jutottak be a nyolcaddöntőbe, ennél többször csak a szintén 12 ponttal kezdő Real Madrid, a királyi gárdának ez a 21. továbbjutása.

20 - FC Bayern have reached the last 16 of the Champions League for the 20th time, only Real Madrid have done this more often (21 times). Home. #FCBGAL pic.twitter.com/Q0rXPTi9YO — OptaFranz (@OptaFranz) November 8, 2023

Nyolcéves eindhoveni átok tört meg

A PSV hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Lenst, ezzel megszakította 2015 decembere óta tartó nyeretlenségi szériáját a BL-ben, legutóbb még a CSZKA Moszkvát verték az eindhoveniek 2–1-re, azóta 17 főtáblás mérkőzésen 8 döntetlen és 9 vereség volt a mérleg. Ez az első kapott gól nélküli meccsük továbbá 2016 decembere óta, az előbbiek alapján aligha meglepő, hogy egy 0–0-s mérkőzésről van szó, az FK Rosztov volt amúgy az ellenfél.

A keddi mérkőzések érdekességeiről itt írtunk bővebben!

Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló

A csoport

Bayern München–Galatasaray 2–1 (0–0)

Köbenhavn–Manchester United 4–3 (2–2)

A csoport állása: 1. Bayern München 12 pont (már továbbjutott), 2. Köbenhavn 4, 3. Galatasaray 4, 4. Manchester United 3

B csoport

Arsenal–Sevilla 2–0 (1–0)

PSV–Lens 1–0 (1–0)

A csoport állása: 1. Arsenal 9, 2. PSV 5, 3. Lens 5, 4. Sevilla 2

C csoport

Napoli–Union Berlin 1–1 (1–0)

Real Madrid–Braga 3–0 (1–0)

A csoport állása:1. Real Madrid 12 (már továbbjutott), 2. Napoli 7, 3. Braga 3, 4. Union Berlin 1

D csoport

Real Sociedad–Benfica 3–1 (3–0)

Salzburg–Inter 0–1 (0–0)

A csoport állása:1. Real Sociedad 10, 2. Inter 10 (már továbbjutottak), 3. Salzburg 3, 4. Benfica 0