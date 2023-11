A Bajnokok Ligája címvédője történelmi tettet hajtott végre

Az Atlético Madrid, a Barcelona, a Dortmund és a Lazio négyesével tíz csapatra nőtt a már biztosan továbbjutó gárdák száma.

A legjobban a spanyolok állnak, hiszen a Real Sociedad és a Real Madrid párosával már négy csapatuk érdekelt a legjobb 16 között, a németeknél a Bayern Münchennel és az RB Leipziggel együtt már három, az olaszoknál az Interrel kettő, továbbá a legutóbbi kiírást megnyerő Manchester City révén egy angol is készülhet a tavaszra.

Matematikailag még az Európa-liga megnyerésével a BL-be jutó Sevilla is továbbjuthat, bár az Arsenal (9), PSV (5), Lens (5) -féle csoportban szerzett két pont alapján erre vajmi kevés a reális esély.

A címvédő az RB Leipzig 3–2-es legyőzésével bebiztosította, hogy csoportelsőként jut a legjobb 16 közé. A mérkőzés érdekessége, hogy a német gárda Lois Openda duplájával hamar kétgólos előnybe került, és még a szünetben is 2–0-ra vezetett.

Az „égszínkékek” történetében ez volt az első alkalom, hogy egy olyan BL-meccset meg tudtak nyerni, amelyen a rivális legalább két góllal vezetett, a korábbi hat összecsapást egyaránt elbukták.

Ezzel a sikerrel a City tovább nyújtotta hazai veretlenségét, legutóbb 2018 szeptemberében a Lyon győzött 2–1-re az Etihadban – érdekesség, hogy ez viszont sorozatban a harmadik 1–2-je volt a BL-ben a Basel és a Liverpool elleni zakó után.

A City azóta 29 hazai mérkőzésen 27 győzelem mellett a Sahtar (1–1) és a Sporting CP (0–0) elleni döntetlent tudja felmutatni.

A Manchester City spanyol középpályása a lipcseiek ellen 141 pontos passzal jelentkezett, ami természetesen az idény legjobb teljesítményének számít.

Rodri made 141 accurate passes against RB Leipzig on Tuesday evening, the most any player has managed in a #UCL match this season pic.twitter.com/VsO65MXniP

Minden forduló után van egy statisztikai érdekesség Haalandról, miért éppen most lenne kivétel. A Manchester City norvég csatára a 40. BL-gólját szerezte – pedig ez még csak a 35. találkozója volt az elitsorozatban.

A lipcseiek különösen bánhatják, ha Haalanddal néznek szembe, minden sorozatot figyelembe véve ez már a 12. gólja volt a német klub ellen, ami bődületes egyéni csúcs – egyik topligás riválisa ellen sem jutott még 7 fölé sem ezen kívül.

Alexander Isak góljával vezetett a Newcastle, de drámai végjátékban csak egy pontot szerzett a PSG otthonában. A svéd támadó ugyanakkor egy bő 20 éves átoknak vetett véget, legutóbb még Alan Shearer volt eredményes vendégként a BL-ben a csapat játékosaként, 2003 márciusában az Inter otthonában talált be.

Annak a meccsnek a vége is iksz lett (2–2), így maradt a „szarkák” ponthátránya a riválissal szemben, ami az utolsó körben a Barcelonától elszenvedett hazai vereség és az olaszok Leverkusen elleni sikere után négyre nőtt – így harmadik helyen zárva nem jutottak tovább a második csoportkörből.

Azt azért nem lehet állítani, hogy összességében ne lett volna megérdemelt a párizsi egyenlítő találat: a PSG 4,47-es (!) várható gólmutatóval zárta az 1–1-es meccset. Ez a –3,47-es teljesítmény az Opta gyűjtése óta a legrosszabb hatékonyság a Bajnokok Ligájában.

-3.47 - Paris scored just one goal despite 4.47 Expected Goals, a negative differential of 3.47 which is the highest for any team in an UEFA Champions League game since Opta had this data (2013/14). Waste. pic.twitter.com/lY9V09CPjx