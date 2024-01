Egészen elképesztő meccs kerekedett a Liverpool és a Newcastle United (4–2) újévi mérkőzéséből, a hat (megadott) gól mellett akadt két utólag érvénytelenített gól és egy kihagyott büntető is. Ám bárhány fordulatot is hozott a találkozó, egyvalamihez nem fér kétség, ez pedig az, hogy a házigazda rászolgált a három pontra. Annál is inkább, mert a Jürgen Klopp menedzser által kigondolt támadógépezet új Premier League-rekordot állított fel a kialakított helyzeteivel.

Ha egész pontosak akarunk lenni, a Liverpool összesített helyzetminőség-mutatója (xG) 7,27-re jött ki a meccsen. A futballstatisztikákra szakosodott Opta adatelemző cég a meccs lefújása után azonnal jelezte, ez bizony új ligarekord, legalábbis azóta, hogy bevezették a fogalmat és elkezdték mérni az xG-t. A 2010–2011-es szezon rajtja óta a Manchester City és a Liverpool holtversenyben tartotta ezt a rekordot, előbbi 2019 szeptemberében a Watford, utóbbi 2022 februárjában a Leeds United ellen hozott össze 5,87-es összértéket.





A Premier League legmagasabb xG-értékei szezon csapat ellenfél xG lőtt gól 2023–2024 Liverpool Newcastle 7,27 4 2019–2020 Man. City Watford 5,87 8 2022–2023 Liverpool Leeds United 5,87 6 2022–2023 Man. United Chelsea 5,22 4 2014–2015 Man. City QPR 5,2 6

A Liverpool a teljes idényt tekintve is vezet a helyzetei minősége alapján kalkulált várható gólszámban, húsz forduló alatt 46,31-es xG-ig jutottak Mohamed Szalahék. A hétfő esti produkcióval épp a Newcastle-t sikerült megelőzni, amely 43,62-es xG-n áll. Előbbi 43, utóbbi 39 gólt szerzett ezen helyzetekből.

A The Athletic külön elemzést szentelt annak, miért épp a „szarkák” ellen jött össze a rekorddöntés. A sportlap kiemelte, milyen pocsék formában is vannak Eddie Howe fiai: az északiak már most kilenc vereségnél járnak a bajnokságban, úgy, hogy az előző kiírás 38 fordulója alatt összesen ötször kaptak ki. Annyiszor, mint a legutóbbi hat fordulóban... Nem véletlen, hogy több brit médium is kongatja a vészharangot, és már Howe lehetséges menesztéséről beszélnek. Ráadásul sorozatban az ötödik vendégként megvívott veresége is volt ez az együttesnek, ami azt jelenti, 2021 januárja óta nem volt ennyire rossz idegenbeli sorozata a Newcastle-nek.

A Bajnokok Ligája csoportköréből kihullott együttes védekezése november elseje óta valódi átjáróháznak tűnik, az ellenfelek által kidolgozott helyzetek összesített minősége náluk a legnagyobb az elmúlt két hónapban.

Az ellenfelek xG-je 2023 novembere óta csapat xGA Newcastle 23,7 Tottenham 22,9 Luton 19,6 Chelsea 17,9 Sheffield United 16,7

A Newcastle már most 29 kapott gólnál jár a szezonban, míg az előző idényben összesen kapott 33-at. S ha a Nick Pope sérülése miatt lehetőséghez jutott cserekapus, Martin Dúbravka nem véd a négy kapott gól ellenére is kiválóan az Anfielden, lehet, már most ugyanannyinál tartana. A szlovák hálóőr karriercsúcsot jelentő tíz hárítást mutatott be a Liverpool otthonában.

Ha már karriercsúcsok – a hazaiaknál is akadt néhány jelentős mérföldkőként elkönyvelhető statisztikai mutató.

Mohamed Szalah megszerezte a 150. (majd nem sokkal később a 151.) Premier League-gólját is a Liverpool színeiben. Már csak négy futballista volt nála is eredményesebb egyetlen angol klubban a liga 1992-es elindulása óta: Harry Kane a Tottenhamben (213), Segio Agüero a Man. Cityben (184), Wayne Rooney a Man. Unitedben (183) és Thierry Henry az Arsenalban (175).

Szalah lett a harmadik olyan futballista a liga történelmében, aki zsinórban hét bajnoki idényen át legalább 20 gólban vállalt szerepet (gól és gólpassz). Thierry Henry ugyancsak hét, Harry Kane kilenc ilyen szezonig jutott egy szuszra.

Akadt negatívum is: Szalah első félidőben kihagyott tizenegyese már a hatodik elpuskázott büntető volt tőle liverpooliként a PL-ben. Jelenleg 30-ból 24 értékesített tizenegyesnél jár, ami azt jelenti, nála több büntetőt csak Steven Gerrard (9) és Michael Owen (7) hagyott ki a vörösök színeiben...

A Pool a Newcastle ellen megvívott 28. hazai bajnokiját is veretlenül hozta le sorozatban (23 győzelem, 5 vereség). Ez rekordbeállítás a ligában, a Chelsea az Everton ellen jár ugyancsak zsinórban elért 28 hazai sikernél.

A Liverpool tehát több szempontból is emlékezetesen indította a 2024-es esztendőt. Magyarként csupán annyi szívfájdalmunk lehet, hogy a mérkőzésen kisebb sérülést szenvedett, így bő egyórányi játék után le kellett cserélni a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot. Jürgen Klopp elmondása szerint azonban – remélhetőleg – nem súlyos a gond.

Sikerével a 19-szeres bajnok 45 pontos és megőrizte vezető helyét a Premier League-ben, sőt, előnyét még növelte is, mivel az eddigi második Arsenal kikapott a Fulham otthonában. A Pool mögött jelenleg az Aston Villa a második (42 pont), a riválisainál egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Manchester City (40) a harmadik.

Az ünnepi időszakon túl kisebb szünet vár a PL-játékosok egy részére, mert a bajnokság csak a január 13–14-ei hétvégén folytatódik. Teljes megállásról azonban szó sincs, a köztes időben ugyanis teljes fordulót bonyolítanak az FA-kupában és megrendezik az angol Ligakupa elődöntőjének első meccseit is. Szoboszlaiék mindkét sorozatban érdekeltek még: január 7-én az Arsenalhoz utaznak az FA-kupában, 10-én a Fulhamet fogadják a Ligakupában.