Sorozatban az ötödik idényben is született magyar gól a Bajnokok Ligájában, miután Willi Orbán a Real Madrid elleni nyolcaddöntő visszavágóján fejjel bevette a királyi gárda kapuját. Az RB Leipzig németországi születésű védőjénél több gólt magyar futballistaként épp csak volt klubtársa, Szoboszlai Dominik jegyzett az elitsorozatban. Az ő korábbi salzburgi klubtársa, Erling Haaland pedig tovább írja a történelmet, ahogyan az ő korábbi dortmundi klubtársa, Jude Bellingham is a Real Madridnál.

Csak Szoboszlai Dominik szerzett több gólt a BL-ben, mint Willi Orbán

A magyar játékosok közül elsőként Lisztes Krisztián volt eredményes, amikor a Ferencváros első honi csapatként 1995-ben feljutott a főtáblára. A csoportkörben akkor Vincze Ottó, Nyilas Elek és az ifjabbik Albert Flórián mellett ő szerzett két gólt – a Real Madrid otthonában pedig a szerb Goran Kopunovics volt eredményes, így összesen kilenc találatig jutott akkor a magyar bajnok.

A sorozat rekordbajnoka ellen magyar játékosként legutóbb épp az aranylabdás Császár fia volt eredményes – eddig.

A 14 évvel későbbi kiírásban a Debrecennek sikerült másodikként sikerrel kvalifikálnia, a Fiorentina, Lyon, Liverpool négyessel szembeni meccseken csak az olaszok ellen született DVSC-gól, a két meccsen viszont öt is (3–4 és 2–5). Ebből kettőt jegyzett Rudolf Gergely, egyet Czvitkovics Péter, kettőt pedig az elefántcsontparti gyökerekkel bíró francia Adamo Coulibaly.

Addig azért láthattunk még magyar gólt, Szabics Imre a 2003–2004-es kiírásban a Stuttgart színeiben a Manchester United (2–1) és a Panathinaikosz (2–0) hálóját is bevette, három évvel később pedig Juhász Roland az Anderlechtben a Milan ellen (1–4) volt eredményes.

A Rudolf Gergely által szerzett 2009-es találat után egészen 2016 novemberéig kellett várni az újabb magyar gólra, akkor Nikolics Nemanja a Legia Warszawa színeiben volt eredményes Dortmundban a 8–4-es (!) vereség során.

Egy idénnyel később Willi Orbán a Porto elleni 3–2-es sikernél nyitotta a gólok sorát, bár ekkor még nem volt magyar válogatott, és még német játékosként jegyezték. A 2019-es csoportkörben Szoboszlai Dominik a Genk (6–2) ellen volt eredményes, ezen az összecsapáson a Salzburgban a szünetig triplázott az első BL-meccsét játszó Erling Haaland – róla még kicsit később lesz szó…

Érdekesség, hogy a 2020–2021-es idényben a Ferencváros a főtáblán öt gólt is szerzett, ebből egy sem volt magyar játékosé, ellenben Szoboszlai Dominik a Salzburgban a Lokomotiv Moszkva (2–2) és az Atlético Madrid (2–3) kapuját is bevette.

A magyar válogatott csapatkapitánya 2021 novemberében a PSG ellen már az RB Leipzig színeiben szerzett 92. perces, pontot érő gólt (2–2) büntetőből, majd a csoportot már behúzó Manchester City ellen is betalált (2–1).

Szoboszlai az előző kiírásban sem szakította meg remek sorozatát, egymást követő negyedik idényében is eredményes volt, ezúttal a Sahtar elleni varsói záráson aratott 4–0-s siker során, ami egyben továbbjutást is eredményezett. Ott – mondjuk – sok sikerélmény már nem adatott a lipcseieknek, hiszen a hazai 1–1 után Haaland mesterötösével 7–0-val vágott vissza az idény végén BL-győztessé váló Manchester City.

Véget ért viszont a klubváltásával, a Liverpool ugyanis „csak” az Európa-ligába kvalifikált, így ebben az idényben nem volt esély újabb Szoboszlai-gólra. Hogy a magyaros széria ne szakadjon meg, arról Orbán gondoskodott, aki a nyolcaddöntő visszavágóján fejjel vette be a Real Madrid kapuját (1–1), az RB Leipzig viszont végül ezzel együtt is búcsúzott a sorozatból (összesítésben 1–2).

Ezzel együtt Cservenkai Donát 1991-es találata óta Orbáné az első, amit az elitsorozatban a legjobb 16 között magyar futballista szerzett. Annyi kiegészítés ehhez, hogy az 1991–1992-es BEK-idényben a Kispest az ő góljával itthon 2–1-re megverte a Sampdoriát, idegenben 3–1-re kikapott, így nem jutott be a nyolccsapatos csoportkörbe, amelynek két győztese, a Barcelona és a Sampdoria játszotta a finálét – előbbi 1–0-s sikerével ért véget a meccs.

#OJOALDATO - Willi Orban (internacional con Hungría nacido en Alemania) es el primer jugador húngaro que marca en una eliminatoria de la Copa de Europa, de octavos de final en adelante, desde el 23 de octubre de 1991 (Donat Cservenkai para el Honvéd contra la Sampdoria). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 6, 2024

Magyar gólszerzők a Bajnokok Ligája főtábláján

6 – Szoboszlai Dominik (Red Bull Salzburg: 3, RB Leipzig: 3)

2 – Albert Flórián (FTC), Lisztes Krisztián (FTC), Nyilas Elek (FTC), Vincze Ottó (FTC), Szabics Imre (Stuttgart), Rudolf Gergely (DVSC), Willi Orbán (RB Leipzig)

1 – Juhász Roland (Anderlecht), Czvitkovics Péter (DVSC), Nikolics Nemanja (Legia Warszawa)

Magyar BL-gólok idényenként

1992–1993: 0

1993–1994: 0

1994–1995: 0

1995–1996: 8 (Albert, Lisztes, Nyilas, Vincze O. 2-2)

1996–1997: 0

1997–1998: 0

1998–1999: 0

1999–2000: 0

2000–2001: 0

2001–2002: 0

2002–2003: 0

2003–2004: 2 (Szabics 2)

2004–2005: 0

2005–2006: 0

2006–2007: 1 (Juhász)

2007–2008: 0

2008–2009: 0

2009–2010: 3 (Rudolf 2, Czvitkovics)

2010–2011: 0

2011–2012: 0

2012–2013: 0

2013–2014: 0

2014–2015: 0

2015–2016: 0

2016–2017: 1 (Nikolics)

2017–2018: 1 (Orbán)

2018–2019: 0

2019–2020: 1 (Szoboszlai)

2020–2021: 2 (Szoboszlai 2)

2021–2022: 2 (Szoboszlai 2)

2022–2023: 1 (Szoboszlai)

2023–2024: 1 (Orbán)

Csak a Bayern München jár a Real Madrid előtt

Kedden a német rekordbajnok 3–0-s sikerrel fordította meg a Lazio elleni párharcot, így a 22. alkalommal jutott be a Bajnokok Ligája néven futó sorozat negyeddöntőjébe, amivel rekorder.

A Real Madrid sem nagyon akar lemaradni, ez már a 20. eset lesz, amikor a legjobb nyolc között érdekelt a 14-szeres BEK/BL-győztes gárda.

A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Barcelona állhatna fel, jelenleg 18-nál tartanak a katalánok, a Napoli kiejtésével 19-re tornázhatják fel ezt a számot.

20 - Teams to have reached quarter-finals most times in @ChampionsLeague history:



22 - Bayern München

20 - REAL MADRID

18 - FC BARCELONA

14 - Manchester United

12 - Chelsea

12 - Juventus



Classics. pic.twitter.com/u7OiXAWxLg — OptaJose (@OptaJose) March 7, 2024

Vinícius már a negyedik a Real Madrid örökranglistáján

Az indulatkezelésből nem erős brazil szélső a 18. BL-találatát jegyezte a Real Madridban, ezzel a klub örökranglistáján a 4. helyre jött fel, épp mostani csapattársa, Rodrygo mellé.

A dobogóért azért bőven kell küzdeni, hiszen Raúl (66) egymaga jóval többet szerzett, mint a két brazil összesen, hogy Karim Benzemáról (78), és főleg Cristiano Ronaldóról (105) már ne is beszéljünk.

18 - @realmadriden's all-time leading scorers in the Champions League:



Cristiano Ronaldo: 105

Karim Benzema: 78

Raúl González Blanco: 66

Rodrygo Goes: 18

VINÍCIUS JÚNIOR: 18



Meteoric. pic.twitter.com/uccN5gYo2W — OptaJose (@OptaJose) March 6, 2024

Jude Bellingham tovább írja a történelmet

A Dortmundtól nyáron megszerzett középpályás a lipcsei meccset sérülés miatt kihagyta, a bragai csoportmeccsen pedig pihentették. Bellinghamnek így ez volt a hatodik BL-meccse a Real színeiben, amit egy gólpasszal tett emlékezetessé.

A 20 éves angol középpályás ezzel az első hat BL-meccsén egyaránt jegyzett gólt vagy gólpasszt (összesen négyet-négyet), amire korábban három futballista volt képes új klubjában: Artjom Dzjuba a Zenitben (2015), Kylian Mbappé a PSG-ben (2017) és Sébastien Haller az Ajaxban (2021).

Bellingham Steven Gerrard 2007–2008-as 6+4-es termése óta az első angol játékos, aki egy BL-idényben legalább négy-négy gólig és gólpasszig eljut.

4+4 - Jude Bellingham (4 goals, 4 assists) is the first English player to register both 4+ goals and 4+ assists in a single UEFA Champions League campaign since Steven Gerrard in 2007-08 (6 goals, 4 assists). Hey. pic.twitter.com/fNEmYmrhwY — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2024

Brutális otthon a Manchester City, de még messze a Barcelona

A címvédő sorozatban a 12. hazai BL-sikerét aratta, összességében pedig 30-ra nőtt az Etihadban lejátszott meccseinek száma az elitszériában. Ennél is sokkolóbb, hogy a 30 meccsből csak kettőt nem nyert meg, 28 siker és 2 döntetlen a mérleg!

A rekord még így is messze, a Barcelona 2013 szeptembere és 2020 novembere között 38 összecsapáson át maradt veretlen a Camp Nouban.

Azért így is van City-rekord persze, a Köbenhavn elleni hármassal a manchesteri csapat lett az első, amely egy európai kupasorozatban egymást követő kilenc hazai mérkőzésén is legalább három gólt rámolt be az ellenfeleknek. Az biztos, hogy nem felemelő érzés az Etihadba látogatni a riválisoknak…

9 - Manchester City are the first side in major European competition history to score 3+ goals in nine consecutive home matches. Powerful. pic.twitter.com/m87KMD9K89 — OptaJoe (@OptaJoe) March 6, 2024

Egy fél mondatot még szenteljünk Julián Álvareznek, a rövidke pályafutása során gyakorlatilag már mindent megnyerő (világbajnok, Copa América-győztes az argentinokkal, sőt az Eb-győztes olaszok elleni Finalissimát is megnyerte, a Cityvel pedig öt trófeát szerzett csak 2023-ban) támadó lett az első futballista, aki a BL kieséses szakaszában az első tíz percben gólt és gólpasszt is jegyzett.

Erling Haaland egészen őrült számokat mutat be

Ahogy már a magyar gólszerzőknél jeleztük, jövünk még Haalanddal… A Köbenhavn elleni gólja már a 41. volt, amit a BL-ben szerzett, ehhez pedig csupán 37 meccsre volt szüksége, ami természetesen kiemelkedően a legjobb mutató.

Valójában egyedül Ruud van Nistelrooy (45) volt látótávolságon belül, Lionel Messi (61) és Kylian Mbappé csak korban (24-24) tudták felvenni a versenyt Haalanddal (23).

Players who needed the least amount of games to score 41 goals in UEFA Champions League #UCL:



37 HAALAND (at 23 y.o.)

45 Van Nistelrooy (at 28 y.o.)

61 Messi (at 24 y.o.)

62 Mbappé (at 24 y.o.)

62 Lewandowski (at 29 y.o.)

65 Neymar (at 28 y.o.) — MisterChip (English) (@MisterChiping) March 6, 2024

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Real Madrid (spanyol) – RB Leipzig (német) 1–1 (Vinícius Jr. 65., ill. Orbán 68.)

Továbbjutott: a Real Madrid 2–1-es összesítéssel.

Manchester City (angol) – Köbenhavn (dán) 3–1 (Akanji 5., Álvarez 9., Haaland 45+3., ill. Elyounoussi 29.)

Tj.: a Manchester City 6–2-es összesítéssel.

