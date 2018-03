A kvadrák királyát most nem nyomta agyon a tét

Alekszandra Truszova az első nő, aki két négyfordulatost tud egy kűrben. Technikája egyedülálló, a férfiaknál is magasabb pontokat kap. A női olimpiai bajnokénál is erősebb a kűrje. Örülhetnek, hogy még nem indulhat felnőttek között.

A négy is nehéz, de néhány versenyző már egy kűrben is szórja azokat. Nagy a sérülésveszély, és olyan gyorsan kéne pörögni, ahogy még laboratóriumban sem tudnak.

A rövidprogram után az olimpiát nagyon elszúró Nathan Chen vezet a milánói műkorcsolya világbajnokságon. Csak ő és az orosz Mihail Koljada került száz pont fölé.

Az amerikai Chen a phjongcshangi olimpián történelmet írt, ő lett az első műkorcsolyázó, aki egy kűrben hat négyfordulatos ugrást mutatott be. Akkor azonban hiába volt nagyon ponterős a kűrje, nem tudott a dobogóra állni, mert a röviprogramban sokat hibázott, csak 17. volt. Onnan jött előre az ötödik helyre a csak Kvadkirályként emlegetett Chen.

A világbajnokságon könnyebb dolga van, hiszen eléggé hiányos a mezőny. A legjobbak közül sokan nem indultak. Az olimpia bajnoki címét megvédő Hanju Juzuru sérülés miatt nem vállalta a vb-t, a 2015-ös és 2016-os vb-t nyerő spanyol Javier Fernandez is jelezte az olimpia után, hogy kihagyja Milánót. A háromszoros világbajnok Patrick Channak is elég volt az olimpia, lehet, vissza is vonul.

a clean and beautiful (last) nemesis at worlds! congrats @nathanwchen! 👏 pic.twitter.com/pJibWUlmpw — nathan chen gifs (@nathanchengifs) 2018. március 22.

A visszalépések miatt Chen lett a legnagyobb favorit, és nem nyomta agyon a tét. A rövidprogramjára az olimpiához képest majdnem húsz ponttal többet kapott – ennél is tud jobbat –, két négyfordulatost is bemutatott. Igaz, az egyiknél nem sikerült tökéletesen a leérkezés, levonásokat kapott. „Végül is elégedetett vagyok azzal, amit csináltam. Nem volt tökéletes rövidprogram, de elfogadható. Használtam azt itt, amit az olimpiából megtanultam" – értékelt röviden.

Egy másik nagy esélyes, a friss olimpia ezüstérmes Uno Soma sok hibával korcsolyázott, csak az ötödik helyen áll a japán, nehéz lesz innen előrelépnie.

A férfiak versenye szombaton folytatódik a szabad programmal, amiben Chen öt négyfordulatost tervez.

férfi rövidprogram: