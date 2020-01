A párhuzamos síből párhuzamos bukóverseny lett

A síkirálynő Shiffrin egyetlen századdal kikapott, de holtversenyben ketten is megelőzték.

A sestriere-i alpesisí-világkupa parallel (párhuzamos) óriás-műlesiklása nagy meglepetéseket és egy bizarr kettős bukást is hozott. A versenyt végül a nem igazán jegyzett Clara Direz nyerte meg. A férfiaknál Clement Noël megvédte címét a wengeni műlesiklásban.

A sestriere-i versenyen elég korán búcsúztak a favoritok. Az amerikai Mikaela Shiffrin hiába síelte a legjobb időt a selejtezőben, a legjobb 16 között kiesett, éppen Direz ejtette ki. Az utóbbi évek abszolút legjobb síelője egy kicsit panaszkodott is, hogy a kék és a piros pálya nem biztosított egyenlő feltételeket. A piros lassabbnak tűnt, 20 futamból csak háromszor tudtak rajta győzni.

Shiffrin mellett nagy riválisa, a szlovák Petra Vlhová is hamar kiesett, ő már a legjobb 16 közé sem került be. Egy másik esélyes, a svájci Wendy Holdener sem jutott be a legjobb nyolcba, hiába volt a második legjobb selejtező idő az övé.

A nyolcaddöntő legfurább futamát a norvég Kristin Lysdahl és a francia Coralie Frasset Sombet hozta össze. A két versenyző nemcsak a kapukat vette párhuzamosan, de szinte ugyanakkor estek el a pályán. A futamot egyikük sem fejezte be, de a zsűri mégis kihozott egy győztest. Lysdahlt juttatta tovább, valószínűleg azért, mert jobb időt síelt az előző futamban. A következő körben viszont már tényleg kikapott.

(A videót az Eurosporttól kaptuk.)

A döntőt Direz nyerte, élete legjobbját érte el ezzel. Korábban csak egyszer volt top 10-es világkupán, a lienzi óriás-műlesikláson lett hetedik. A második helyen végző Elisa Mörzinger még nála is tapasztalatlanabbnak számít, Sestriere-ben csupán ötödik világkupafutamát síelte.

A férfiaknak a svájci Wengenben rendeztek technikai számot. A címvédő Clement Noël a szlalom első futamában volt a leggyorsabb, és az ott szerzett előnyét megőrizte a második futamban is, amit az erős hóesés kiszámíthatatlanabbá tett. A második hely a norvég Henrik Kristoffersené lett, aki az összetett világkupában át tudta venni a vezetést, mert legnagyobb riválisa, Alexis Pinturault rálépett az egyik kapura, és kiesett, nem tudott pontot szerezni. A wengeni szlalom harmadikja az orosz Alekszander Horosilov lett, aki erős második menetének köszönheti a sikert.

Eredmények:

1. Clara Direz (francia)

2. Elisa Mörzinger (osztrák)

3. Marta Bassino (olasz)



A szakági vk állása 2 verseny után (még 1 van hátra): 1. Petra Vlhova (szlovák) 113 pont, 2. Direz 100, 3. Federica Brignone (olasz) 90

Az összetett vk állása 18 verseny után (még 22 van hátra): 1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 975 pont, 2. Vlhova 726, 3. Brignone 715

Férfiak, műlesiklás, Wengen

1. Clement Noël (francia) 1:46.43 perc (50.72 mp/55.71 mp)

2. Henrik Kristoffersen (norvég) 1:46.83 (51.39/55.44)

3. Alekszander Horosilov (orosz) 1:47.26 (52.15/55.11)



A szakági vk állása 6 verseny után (még 6 van hátra): 1. Kristoffersen 402 pont, 2. Noël 340, 3. Daniel Yule (svájci) 335

Az összetett vk állása 21 verseny után (még 23 van hátra): 1. Kristoffersen 691 pont, 2. Alexis Pinturault (francia) 613 pont, 3. Aleksander Aamodt Kilde (norvég) 591