A tavaly emlékezetes döntőt játszó Roger Federerrel és Rafael Nadallal kezdődik az év első Grand Slamje, az Australian Open, ahol az elmúlt hetekben kérdés volt, hogy a címvédő svájcin kívül kik tudnak majd elindulni a nagy nevek közül. Fél év után tér majd vissza a korábbi hatszoros bajnok Novak Djokovics, és a műtéten átesett Stan Wawrinka, Andy Murray viszont várhatóan a füves pályás szezonig nem játszik.

Serena Williams gyermeke születése után még nem lép pályára, így a nőknél a top5-ből többen is esélyesek a végső győzelemre. A magyarok közül ott van Melbourne-ben Babos Tímea, és az AusOpenen először főtáblás Fucsovics Márton is, aki a hétvégén Canberrában játszott döntőt.

Federer címvédőként érkezett

Tavaly éppen az Australian Openen tért vissza sérülések után Federer és Nadal, akiknek az összecsapását a svájci nyerte egy izgalmas ötszettesen a 2017 csúcspontjának számító döntőben. Miközben ezúttal Djokovics és Murray bajlódott sérüléssel, Nadal és Federer hatalmas szezont játszott, 2-2 Grand Slamet nyertek, és visszaszerezték a világranglista első két pozícióját.

Nadal fejezte be világelsőként az évet, de a legtöbb elemző szerint a formákat nézve 36 éves kora ellenére a címvédő Federer lehet előzetesen a legnagyobb favorit. A világranglista második svájci hét tornát nyert 2017-ben, köztük az Australian Open mellé begyűjtötte nyolcadik, rekordot jelentő wimbledoni címét is, így összesen már 19 GS-nél jár. A salakszezont teljesen kihagyta, és a US Open idején volt gondja a hátával is, de csak ötször kapott ki egész évben, kemény pályán különösen jól ment neki, és a nagy rivális Nadalt négyből négyszer győzte le.

Ahogy tavaly, Federer megint az ausztráliai bemutató vegyescsapattornán, a Hopman Kupán hangolt az év első Grand Slamjére. Négy egyéni meccset nyert, és a svájci Belinda Bencic-csel sikerült is győzniük a végén. Viszont az Australian Openen egyáltalán nem kapott könnyű sorsolást: már az első körökben Richard Gasquet, Milos Raonic jöhet, miközben a visszatérők közül az ő ágára került Djokovics és Wawrinka, valamint az újra a top10 közelébe érő Juan-Martín del Potro. A fiatalok közül szembekerülhet a még csak 20 éves, de tavaly óriásit teniszező és világranglista 4. Alexander Zverevvel, valamint a ranglista 5. Dominic Thiemmel is. Viszont a 20. GS-cím mellett valamennyire még a világelsőség is tét a svájcinak, ehhez azonban Federernek úgy kéne győznie, hogy Nadal nem jut negyeddöntőbe.

Nadalnak minden GS meglenne kétszer

Tavaly Nadal is nagyszerűen kezdte az évet kemény pályán, aztán a salakszezont abszolút dominálva rekordot jelentő tizedszer nyert a Roland Garroson, majd pedig a világelsőséget is visszaszerezve a US Openen is ő volt a legjobb. Az év végén azonban megint sérüléssel küzdött, végül az évzáró vébéről egy meccs után vissza is kellett lépnie. Az elmúlt hetekben kihagyta az abu-dzabi bemutatótornát, és a brisbane-i felvezetőversenyt is, egyetlen hivatalos felkészülési meccsét a Kooyong Classic bemutatótornán játszotta.

Először fordult elő, hogy nem tudott éles meccset játszani az Australian Open előtt, de azért már túl van egy komoly edzőmeccsen Thiem ellen. A spanyol azt mondta, úgy döntöttek, hogy kicsit lassabban kezdi az évet, hogy frissebb legyen mentálisan és fizikálisan is. Edzője, a korábbi világelső Carlos Moya azt mondta, hogy Nadal még annál is jobb formában akar lenni, mint amiben tavaly volt. Az előző évekhez képest az is nagy változás, hogy korábbi edzője, nagybátyja, Toni Nadal visszavonult, így az edzői feladatokat teljes egészében az eddig besegítő Moya vette át.

Moya szerint Nadal felkészülése jónak mondható, tudatosan fogyasztott, hogy alacsonyabb testsúlya is segítsen a tavalyi szezon vége felé gyengélkedő térdét kímélni. Elmondása szerint azonban nem tudták a szervákat annyit gyakorolni, mint szerették volna, és Federer ellen továbbra sincs biztos receptjük. Az ő ágán is vannak tehetséges fiatalok, a spanyol viszont papíron könnyebb sorsolást kapott, mint Federer, a negyeddöntőig leginkább John Isnerrel találkozhat. Ott aztán a hatodik kiemelt horvát Marin Cilic, majd pedig a tavalyi kemény elődöntős ellenfele, Grigor Dimitrov jöhet. Ha sikerülne megnyernie a tornát, akkor Nadal lenne az 1968 óta számolt Open-érában az első olyan játékos, aki mind a négy Grand Slamet legalább kétszer be tudta húzni (korábban ez Roy Emersonnak és Rod Lavernek sikerült).

Djokovics változtatott a szerváján

Ahogy tavaly Nadal és Federer, idén a korábbi hatszoros bajnok Novak Djokovics tért vissza kihagyás után. A volt világelső, de mostanra a 14. helyre visszacsúszó szerb a tavalyi Wimbledon óta nem játszott elhúzódót könyökproblémái miatt. Dohában tért volna vissza, de könyökfájdalmak miatt ott még nem lépett pályára. a bemutató mérkőzéseken többször kellett jegelni, és a tornára készülve a nyilvános edzéseken is érzékenynek tűnt. A sérülése miatt a szerváján is változtattak edzőjével, Andre Agassival (illetve az edzői stábba beszálló Radek Stepanekkel).

A bizakodó szerb egyébként azt mondta, örül, hogy ezúttal nem rajta van a reflektorfény. „Meg kell tanulnom türelmesnek lenni" – mondta, de az már látszott, hogy a motivációja újra a régi. A végcéljának a világelsőség visszaszerzését, és az újabb Grand Slam-győzelmeket nevezte. Djokovics még messze nem sorolná magát az esélyesek közé, de ha hetedszer is megnyerné az AusOpent, akkor túllépne Roy Emersonon, akivel most holtversenyben áll hat győzelmével. Federer ágán nem lesz könnyű útja, ráadásul már a negyedik körben találkozhat a negyedik kiemelt Zverevvel, akitől tavaly kikapott a római 1000-es torna döntőjében.

Szintén indul a 2014-es bajnok Wawrinka, aki tavaly év közben térdműtéten esett át. A 32 éves svájci azt mondta, hogy még sok munka áll előtte, hogy újra topformában legyen, de annak is nagyon örül, hogy megint pályára tud lépni. Eljött edzeni egy hetet Melbourne-be, és utána döntötték el, hogy biztosan elindul. Ott lesz a szezon végén szintén sérült, csuklóműtétből visszatérő kanadai Milos Raonic is. Az ő formájuk ennyi kihagyás után még kérdéses lesz.

Nem mindenkinek sikerült azonban így visszatérni a tavalyi sérültek közül. A csípőproblémákkal küzdő Murray év végén Glasgow-ban játszott egy jó hangulatú bemutatómeccset Federerrel, és a vébén is edzett Thiemmel, de aztán hiába utazott el Ausztráliába, bejelentették, hogy meg kellett műteni a csípőjét, így legkorábban majd a Wimbledont felvezető tornákon térhet vissza. Az Australian Openen csuklóproblémák miatt nem játszik a korábbi top5-ös japán Nisikori Kej sem.

Odaérhet valaki a fiatalok közül?

A fiatalabb generációból messzire juthat a tavalyi ATP-vébét megnyerő, a világranglista harmadik helyére érő Grigor Dimitrov, aki a tavalyi elődöntőben egy izgalmas ötszettesen kapott ki majdnem öt óra alatt Nadaltól. A bolgár most azt mondta, hogy nagyon sokat tanult abból a meccsből, az is meghatározta aztán a 2017-es, eddigi legjobb szezonját. A negyedében papíron Nick Kyrgios és Jo-Wilfried Tsonga a legerősebb ellenfelek.

A tavaly két 1000 pontos tornát, összesen pedig öt versenyt nyerő Alexander Zverevtől mindenki azt várja, hogy mikor tör már át Grand Slamen is. A tavalyi wimbledoni negyedik kör a legjobbja, az AusOpenen harmadik körnél még nem jutott tovább. Most azt mondta, hogy a 2018-as szezonra az egyik célja pont az, hogy a Grand Slameken is sokáig meneteljen, és ehhez meg is van a játéka. Egyébként nem elképzelhetetlen az sem, hogy a harmadik körben saját bátyjával, Mischa Zverevvel kerül majd szembe.

Djokoviccsal, Wawrinkával és Zverevvel egy negyedbe került az osztrák Dominic Thiem is, aki tavaly negyedik körös volt Melbourne-ben, de a Roland Garroson tudott már kétszer is elődöntőzni. Tavaly főleg az év végére fáradt el, most kérdés, hogy a néhány hónapos pihenő után milyen formában van.

Rajtuk kívül érdemes majd figyelni a hetedik kiemelt, az ATP-vébén döntős David Goffinre, a 12. kiemelt, és megint formába lendülő Del Potróra, vagy a nyolcadik kiemelt Jack Sockra, aki ötször nyert tavaly top5-ös játékos ellen. A már említett Nick Kyrgios hozzájuk képest mindig hullámzóbban játszik, de most a brisbane-i felvezető torna megnyerésével érkezett az AusOpenre.

Fucsovics először a főtáblán

A világranglistán 49., a 2017-es WTA-vébén párosban győztes Babos Tímea a tavalyi évvel ellentétben nem kiemelt, és nehezebb sorsolást is kapott. A 10. kiemelt amerikaival, Coco Vandeweghe-vel kezd már magyar idő szerint hétfő hajnalban, akitől tavaly kikapott Wimbledonban a második körben. Babos párosban is indul 2015-ös partnerével, Kristina Mladenovic-csal indul, míg a vegyes párosban az indiai Rohan Bopannával nevezett.

A tavaly a Davis Kupában is hatalmasat játszó, és a ranglistán is előre lépdelő Fucsovics Márton először jutott főtáblára az AusOpenen. A világranglistán 85. magyar majd a moldovai Radu Albot (88.) ellen lép először pályára. Eddig négyszer találkoztak, ebből háromszor Fucsovics nyert. Az is erőt adhat Fucsovicsnak, hogy döntőt játszott a canberrai challanger tornán, döntő szettben kapott a világranglista 18. Andreas Seppitől.

Stollár Fanny és Piros Zsombor nem jutott túl a melbourne-i selejtezőn.

Többen is pályáznak Serena Williams címére

A nőknél Serena Williams tavaly hetedszer nyerte meg az AusOpent, de gyermeke születése után még nem tér vissza Melbourne-ben, habár állítása szerint „szuperközel" volt már ehhez. 2018-ban azonban mindenképpen megpróbálja majd megnyerni a 24. GS-jét is, amivel utolérné az ausztrál Margaret Courtot (az Open-érát nézve azonban már most is Williams vezet).

Egyébként pont a torna előtt vetette fel az amerikai teniszlegenda, Billie Jean King, hogy át kéne nevezni a Courtról elnevezett pályát az Australian Openen az egykori ausztrál teniszezőbajnok homoszexuálisokra tett megjegyzései miatt.

Serena William távollétében a világelső román Simona Halepnek, a második dán Caroline Wozniackinak vagy a negyedik ukrán Jelina Szvitolinának is jó esélye lehet a tornán. Halep nyert Shenzhenben tornát, míg Szvitolina Brisbane-ben győzött, Wozniakci Aucklandben volt döntős. Az ukrán viszont egyelőre még nem jutott túl negyeddöntőn Grand Slamen. Az idén már 38 éves Venus Williams tavaly az Australian Openen és Wimbledonban is döntős volt, így ő is megint megvillanhat.

A világranglista harmadik Garbine Muguruza nyerte a tavalyi Wimbledont, de most nincs még akkora formában, a brisbane-i és a sydneyi tornától is visszalépett combsérülés miatt. A 2016-ban kétszeres Grand Slam-győztes Angelique Kerbernek tavaly nem volt túl jó éve, de most új edzővel próbál magára találni, Sydneyben pedig meg is nyerte a felvezető tornát.

Borítókép: a Rod Laver Arena. Fotó: Saeed Khan / AFP.