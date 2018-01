69 fokos hőségben, ájulás határán játszottak az AusOpenen

Az Australian Open mindig hőségben zajlik, de egyre több kritika éri a szervezőket, hogy elviselhetetlen körülmények közé kényszerítik a játékosokat. A Rod Laver Arénában csütörtökön a visszasugárzó hő miatt 69 fokot is mértek.

Már a szinte állandónak számító 40 fokos meleg is éppen elég játékosoknak, nem is sok esélyük van ilyenkor a legjobbjukat hozni. Gael Monfils és Novak Djokovics is nagyon szenvedett a forróságtól. A francia kevésbé bírta, többször kérte a bírót, hogy a szabály adta 25 másodpercnél engedélyezzen hosszabb szünetet két pont között, hogy pihenni és frissíteni tudjon. Monfils, amikor csak tehette, néhány másodpercekre is kereste az árnyékot.

Monfils a tűző napot nem bírta, a gyomrára panaszkodott és szédült, attól tartott, hogy elájul. A francia kapott is orvosi segítéget.

A klíma és az egészség kapcsolatát vizsgáló orvos, Kathrin Bowen azt nyilatkozta a News.com.au-nak, hogy legalább egy tetőt kéne behúzni az arénában a játékosok védelmére. „Nincs szükség arra, hogy elővegyük a hőmérőt. Mindketten szenvedtek. Perverz játékká válik, ha nem reagálunk arra, milyen behatások érik őket. Mindketten jelentős hőstresszt szenvedtek el most. A bíróknak képesnek kellene lenni arra, hogy gyors és független döntéseket hozzanak ilyen helyzetekben."

A szabály szerint 40 fok feletti hőmérsékletnél (magas páratartalomnál már 32,5-től) lehet meccset halasztani. A meccset brutálisnak nevező Djokovics szerint viszont nem kéne ehhez ilyen mereven ragaszkodni. Szubjektíven is meg tudja ítélni egy bíró, hogy egészségtelenül meleg van vagy sem, így elrendelhet halasztást, bár tudja, hogy ezt a jegyeladások miatt sem teszik meg könnyen.

Abban a játékosok és az orvosok is egyetértenek, hogy a hőstressz miatt az egészségükkel és akár az életükkel is játszhatnak, és erősen csökken a játék színvonala is. Monfils elmondta, a kevés pihenő és hőség miatt egyre kevésbé akart hosszú labdameneteket játszani.

Az első játszmát még hozta a francia, de utána nem sok esélyt adott neki Djokovics, aki 4:6, 6:3, 6:1, 6:3-ra nyert.