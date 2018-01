A címvédő Roger Federer nem kezdett jól, de aztán belelendült, és 7:6, 6:3, 6:3-re legyőzte a cseh Tomas Berdychet az Australian Open negyeddöntőjében. Federer továbbra is szettveszteség nélkül megy előre a tornán, a negyeddöntő volt a leghosszabb mérkőzése 2 óra 15 perccel.

Federer pályafutása 43. Grand Slam-elődöntőjébe jutott be, és az elmúlt 15 évből 14-szer elődöntős Melbourne-ben.

Federer beragadt az elején, Berdych pedig nagyon jól adogatott, és szép pontokat játszott. A címvédő egy bréklabdát hárított, de aztán a másodikra előnybe került Berdych. A svájci az első néhány gémben nyolc ki nem kényszerített hibát ütött, és 25 perc alatt eljutottak 5:3-as Berdych vezetésig. 5:4-nél azonban a cseh nem bírta kiszerválni a szettet, a negyedik bréklabdáját kihasználta Federer.

Mindketten hoztak egy-egy könnyű adogatójátékot, de utána újból a szettben maradásért szerválva 15-30 után két kettős hibát ütött Federer, így lett brék és egyben szettlabdája a csehnek. Egy hosszú alapvonalcsatában hárította a svájci, aki aztán a tie breakben nagyon magabiztos volt. Egy pazar rövidítést ütött a végén, 7-1-re lett az övé a tie break.

Federer összességében nagyon látványos pontokat húzott elő az egész meccsen, viszont az adogatásai ezúttal nem voltak mindig olyan hatékonyak, mint általában. A második játszmában 1:1-nél megint bréklabdája volt Berdychnek, de ezt hárította a svájci. 4:3-nál Federer nagyon szép pontot nyert meg, a fonák kereszt nyesések után egy fonák egyenes nyerővel fejezte be a vonal mellé. Elvette a cseh szerváját, aztán gond nélkül hozta a sajátját, és a szettet.

Berdych ápolást kért, és le is kellett mennie a pályáról a két játszma között. A harmadik szettben Federer 1:1-nél nagyon odatette magát, sikerült is brékelnie, egy challenge-nél azt is jól látta, hogy csak milliméterekkel, de kint volt Berdych ütése az alapvonalon. A következő gémben viszont már le is adta az előnyét, és visszaengedte Berdychet. Erre megrázta magát, megint brékelte cseh ellenfelét, és ezúttal már semmire erősítette meg az előnyét pillanatok alatt. Innen már nem sok esélye volt a csehnek.

A nyolcaddöntőben Fucsovics Mártont búcsúztató Federer ellenfele az elődöntőben majd a tavalyi U21-es ATP-vébét megnyerő Csung Hjeon lesz. A dél-korea 6:4, 7:6, 6:3-ra győzte le az amerikai Tennys Sandgrent a maga negyeddöntőjében.

Szerdán az is kiderült, hogy kéthetes szünet vár a világelső Rafael Nadalra, aki kedden combsérülés miatt feladta negyeddöntős mérkőzését a horvát Marin Cilic ellen az AusOpenen. Ez azt jelenti, hogy február végén Acapulcóban versenyez majd újra, aztán márciusban ott lesz az Indian Wells-i és a miami 1000 pontos tornákon is.