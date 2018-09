Djokovics megnyerte a US Opent, 14 Grand Slammel beérte Samprast

Novak Djokovics a második szettben óriási küzdelmet hozó, látványos meccsen nyerte meg 6:3, 7:6, 6:3-ra a US Open döntőjét Juan-Martín del Potro ellen. A szerb harmadszor tudott győzni New Yorkban, összességében pedig már 14 Grand Slamnél jár, amivel beérte Pete Samprast az örökranglistán.

A nyáron már újra régi nagy formája közelében játszó, New Yorkba wimbledoni és cincinnati győzelmekkel érkező Djokovics volt előzetesen az esélyesebb, de Del Potro is meggyőző tenisszel jutott be 2009-es győzelme óta először a döntőbe. A szerb nagyon stabil volt, szinte mindent visszaadott, és sokszor jól ki tudta mozgatni Del Potrót, aki főként a második, egyébként önmagában másfél órás játszmában tudott igazán veszélyes lenni a megvillanó bombatenyereseivel.

Az első szettben Djokovicsnak kellett 0-30-as kezdés után megfordítania egy gémet, de egyébként mindketten viszonylag könnyedén hozták az adogatásaikat. A szerb rettentő precíz játékkal ment előre, míg Del Potrónál időnként már előkerültek a nagy tenyeresek, de alapvetően nem a játék gyorsítására törekedett az argentin. Többször is 17-19 ütéses labdamenetekkel fárasztották egymást. Djokovics 4:3-as vezetésénél Del Potro 40-0-ről bukta el az adogatását, a szerb nagyon odatette magát, a brék után pedig ha nem is teljesen simán, de kiszerválta a játszmát.

A második szett elején Del Potro rögtön bajba került, Djokovics egy pazar fonák egyenes elütéssel bréklabdához jutott, de abba belehibázott. Az argentin a másodikat is hárította, és megfordította a gémet. Djokovics a következő alkalommal azonban már szett és brékelőnybe került. 3:1 után viszont Del Potro elkezdte az addiginál jobban elengedni a kezét, Djokovicstól pedig elég volt egy kisebb visszaesés, hogy az argentin vérszemet kapjon. Előbb hozta a szerváját, majd a hangosan szurkoló argentin drukkerek mellett Djokovics adogatásánál is bevágott három bombatenyerest. A közönség bekiabálásai miatt is méltatlankodó szerb elbukta a szerváját, Del Potro pedig három játékot nyert zsinórban.

A maratoni szettben fontos maratoni gém következett: Djokovics adogatása egy küzdelmes, látványos labdamenetekkel tarkított játékot hozott, amiben Del Potrónak három bréklabdája is volt. Végül azonban 20 perc után Djokovics le tudta zárni a játékot. A következő gémeket mindketten könnyedébben hozták, így tie breakben dőlt el a játszma. A rövidítés oda-vissza minibrékekkel indult, Del Potrónak pedig volt esélye a 4-1-re is, de elrontott egy tenyerest. 3-3-mal cseréltek térfelet, majd az argentin újabb tenyeres hibái mellett az okosan játszó Djokovics 7-4-gyel hozta a rövidítést.

A harmadik szett elején mindketten gond nélkül hozták az adogatásaikat, majd 2:1-nél Del Potro keveredett egy hosszabb szervagémbe. Djokovics fokozta a nyomást, az argentin pedig nem ért már jól oda minden labdára, a bréklabdánál is belehibázott. Djokovics megint 3:1-re vezetett, de az argentint vitte előre a szíve, így ebben a játszmában is bréklabdához tudott jutni ennél az állásnál. Djokovicsnak becsúsztak rontások, pont a bréklabdánál szerva időtúllépés miatt figyelmeztette a székbíró, Del Potro vissza tudott jönni.

3:3 után Djokovics kettős hibával nyitotta az adogatását, 15-30 is volt, de aztán a szerb szép ütésekkel hozta a szerváját. Mindent kivédekezett Del Potro következő adogatásánál, végül az argentin rontott, aztán egy kettős hibával két bréklabdához juttatta ellenfelét. Djokovics előnybe került, és kiszerválhatta a meccset. Egy lecsapással fejezte be, és boldogan terült el a pályán.

Djokovics egészen elképesztő erővel tért vissza, miután meglehetősen turbulens időszakon ment át az elmúlt két évben, idén pedig könyökműtéten is átesett. Wimbledonban a legjobb formájának közelébe visszaérve nyerte meg 13. Grand Slamjét, majd pedig Cincinnatiben behúzta a gyűjteményéből még egyedüliként hiányzó 1000 pontos tornát. Ezzel új rekordot is felállított: ő az első, aki meg tudta nyerni mind a kilenc mestertornát (a Grand Slamek, és a vébé után legfontosabb versenyeket).

A US Openen voltak nehéz pillanatai is, például a 38 fokos hőségben Fucsovics Márton ellen az első fordulóban, de összességében nagyon biztosan menetelt végig a tornán. Idén így két Grand Slamet is nyert, míg az AusOpenen Roger Federer, a Roland Garroson Rafael Nadal győzött. Djokovics felért Pete Sampras mellé az örökranglistán, csak Federer és Nadal van előtte 20 és 17 Grand Slammel.

A szerb a US Open megnyerésével előrelép a világranglistán is, és reális esélye lehet arra is, hogy visszaszerezze a világelsőséget, aminek a sorsa a fedett pályás tornákon dől majd el.