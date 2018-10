Fucsovics: Cél a top 10 környéke

"Korábban is megvolt bennem minden, ami a sikerekhez kell, de nagyon nehéz a váltás juniorból a felnőttek közé. Attila nemcsak keményen dolgozni tanított meg, hanem arra is, hogy a pályán és azon kívül is sportolóként éljek. Igazi győztes típust nevelt belőlem."