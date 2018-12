Djokovic legyőzte Modricot és Hamiltont

Novak Djokovic lett 2018 legjobb európai sportolója az európai hírügynökségek szavazása alapján. A szerb teniszező 2011 és 2015 után harmadszor nyerte meg a voksolást.

Djokovic idén világelsőként fejezte be az idényt, ráadásul Wimbledonban és a US Openen is győzött. Ez pedig elég volt ahhoz, hogy legyőzze a horvátokkal vb-bronzérmes, az aranylabdát is bezsebelő Luka Modricot, illetve a Mercedesszel idén ötödször Forma-1-es világbajnok Lewis Hamiltont.

Európa legjobb sportolói 2018-ban az európai hírügynökségek szerint:

1. Novak Djokovic (szerb, tenisz) –145 pont

2. Luka Modric (horvát, labdarúgás) – 132

3. Lewis Hamilton (brit, Forma-1) – 114

4. Ester Ledecka (cseh, alpesi sí/hódeszka) – 74

5. Martin Fourcade (francia, sílövészet) – 69

6. Marcel Hirscher (osztrák, alpesi sí) – 67

7. Marit Björgen (norvég, sífutás) – 59

8. Antoine Griezmann (francia, labdarúgás) – 43

9. Kevin Mayer (francia, atlétika) – 40

10. Simona Halep (román, tenisz) és Kamil Stoch (lengyel, síugrás) – 39-39