Kyrgios trükkjével a Garroson is hintába teszik a sztárokat

Párosban is kiesett a magyar teniszező a Roland Garroson.

Az idei teniszszezonban Nick Kyrgios alkalmazta úton-útfélen az alsó szervát, és most a Roland Garroson is követője akadt. A kazah Alekszander Bubliknak sikerült is meglepnie vele a nála jóval előrébb jegyzett Dominic Thiemet.

A negyedik kiemelt, tavaly második Thiem kemény meccset játszott a 32 közé jutásért. Az osztrák teniszező 6:3, 6:7 (6-8), 6:3, 7:5-re tudott csak nyerni a világranglista 92. helyezettje ellen. Bublik ejtésekkel és alsó szervával is próbálta kibillenteni Thiemet.

Nem olyan régen Rafael Nadal kiakadt, amikor Kyrgios adott ellene alsó szervát, de Thiemnek nem volt ezzel semmi baja. „Jó választás az olyan játékosok ellen, mint amilyenek mi vagyunk, elég messze állunk az alapvonaltól. Elég kemény volt, nehezen találtam meg a jó pozíciót. Nem készültem erre, de azért számítottam rá időről-időre. Három kísérletéből kettő be is jött neki. Néha működik ez a taktika. Néhány srác, mint ő vagy Kyrgios csinálja ezt, és olyankor sprintelned kell, hogy tudj velük mit kezdeni."

A BBC arról ír, hogy a Roland Garroson volt már néhány emlékezetes alsó szerva, 30 éve Michael Chang húzott meg egyet Ivan Lendl ellen, míg 20 évvel ezelőtt Martina Hingist lepte meg Chatrier.

Eredmények:

férfiak:

Djokovic (szerb, 1.)-Laaksonen (svájci) 6:1, 6:4, 6:3

A. Zverev (német, 5.)-Ymer (svéd) 6:1, 6:3, 7:6 (7-3)

Caruso (olasz)-Simon (francia, 26.) 6:1, 6:2, 6:4

Thiem (osztrák, 4.)-Bublik (kazah) 6:3, 6:7 (6-8), 6:3, 7:5

Mayer (argentin)-Schwartzman (argentin, 17.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:5

Cuevas (uruguayi)-Edmund (brit, 28.) 7:6 (7-3), 6:3, 2:1-nél Edmund feladta

Coric (horvát, 13.)-Harris (dél-afrikai) 6:2, 6:3, 7:6 (7-2)

Monfils (francia, 14.)-Mannarino (francia) 6:3, 6:4, 6:4

Bautista (spanyol, 18.)-Fritz (amerikai) 6:2, 6:3, 6:2

Hoang (francia)-Verdasco (spanyol, 23.) 6:4, 3:6, 7:6 (7-5), 7:5

Lajovic (szerb, 30.)-Benchetrit (francia) 6:3, 6:3, 6:4

Thompson (ausztrál)-Karlovic (horvát) 6:3, 6:4, 6:7 (2-7), 6:3

Struff (német)-Albot (moldovai) 7:6 (7-2), 7:6 (7-3), 6:7 (4-7), 6:2



nők:

S. Williams (amerikai, 10.)-Nara (japán) 6:3, 6:2

Siniakova (cseh)-Szakkari (görög, 29.) 7:6 (7-5), 6:7 (8-10), 6:3

Begu (román)-Muchova (cseh) 1:6, 6:3, 6:4

Oszaka (japán, 1.)-Azarenka (fehérorosz) 4:6, 7:5, 6:3

Barty (ausztrál, 8.)-Collins (amerikai) 7:5, 6:1

Anisimova (amerikai)-Szabalenka (fehérorosz, 11.) 6:4, 6:2

Bencic (svájci, 15.)-Siegemund (német) 4:6, 6:4, 6:4

Swiatek (lengyel)-Vang Csiang (kínai, 16.) 6:3, 6:0

Bolsova (spanyol)-Cirstea (román) 7:6 (7-5), 7:6 (7-3)

Alekszandrova (orosz)-Stosur (ausztrál) 3:6, 6:1, 6:4

Kenin (amerikai)-Andreescu (kanadai) játék nélkül

Puig (Puerto Ricó-i)-Kaszatkina (orosz, 21.) 6:3, 6:1

Blinkova (orosz)-Garcia (francia, 24.) 1:6, 6:4, 6:4

Petkovic (német)-Hszie (tajvani, 25.) 4:6, 6:3, 8:6