Még 220 milliót kap a kormánytól a botrányoktól hangos teniszszövetség

Az elnökség úgy gyakorolt nyomást Richter Attilára, hogy a legújabb 126 milliós ügyről nem is tudott.

Nem ingott meg a kormány bizalma az elmúlt időszakon belül több kisebb botrányba is belekeveredő Magyar Tenisz Szövetségben, és azok után, hogy az MTSZ saját hibájából elbukta a Hungarian Ladies Open női tenisztorna rendezését – ami miatt a szövetség főtitkára le is mondott a posztjáról –, illetve több ezer euró átutalásával késlekedik az ATP felé, most 221 millió forintos támogatást kapott a Davis-kupa világcsoportban a Magyarország-Belgium párharc megrendezésére.

A támogatást azonnali hatállyal ki is fizette a kormány az MTSZ-nek, míg a sporteseményhez kapcsolódó turisztikai kampány lebonyolítására pedig a Magyar Turisztikai Ügynökséget kérték fel, tűnt fel a Népszavának a péntek este kiadott Magyar Közlönyben.

Az átutalt összegből fel nem használt részt vissza kell majd utalnia az MTSZ-nek.

A február 17-23. közé, eredetileg Budapestre, majd Debrecenbe tervezett Hungarian Ladies Open torna elmaradása miatt február elején lemondott posztjáról Richter Attila addigi főtitkár, hogy ne árnyékolják be botrányok, széthúzás és sárdobálás a soha nem látott sikerek kapujában álló magyar teniszt – Richter ezzel részben az áprilisi, először Budapestre kerülő Fed-kupa-döntőre utalt.

Richter lemondása előtt kiderült az is, hogy az Emmi, azon belül is Szabó Tünde sportért felelős államtitkár választ várt, miért nem utalta el az MTSZ időben azt a 126 millió forintot, amit még októberben kaptak meg az áprilisi ATP-torna megrendezésére.