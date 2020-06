Kiborult az extrém járványügyi előírások miatt Djokovic

A tenisztorna szervezői szerint most arra kell összpontosítaniuk, hogy a helyi közösségeket kisegítsék.

A US Open New York-i helyszíne szükségkórházként üzemel jelenleg.

A világranglista első helyezettje, a 17-szeres Grand Slam-győztes, Novak Djokovic extrémnek nevezte azokat a járványügyi előírásokat, amelyek az amerikai US Openen várnak a teniszezőkre, írja a BBC. A tervek szerint a torna augusztus 31-én kezdődne New Yorkban, a Flushing Meadows Parkban. Djokovic elmondása szerint a reptéren lévő szállodában kell majd aludniuk, nem léphetnek be Manhattan területére. A legjobban azon kiborult ki a szerb sztár, hogy az előírások szerint elvileg csak egyetlen segítőt vihetnek magukkal. Djokovic szerint ezt képtelenség lesz betartani, mivel edzőre, erőnléti edzőre és fizioterapeutára van szüksége, ami kapásból három főt jelent.

Djokovic elmondása szerint még az sem biztos, hogy egyáltalán szükség lesz ezekre az előírásokra, mert előfordulhat, hogy végül mégsem rendezik meg a tornát. Az Amerikai Tenisz Szövetség (USTA) még a kormányzati jóváhagyásra vár, hogy zárt kapuk mögött megrendezhessék a US Opent. A spanyol Rafael Nadal, a US Open tavalyi győztese mindenesetre nincs elragadtatva az ötlettől, hogy megtartsák idén a versenyt. Szerinte addig egyetlen versenyt sem szabadna megtartani, ameddig kockázatai vannak az utazásnak. Nadal korábban úgy nyilatkozott, hogy a koronavírus-járvány miatt ez az év már elveszett; úgy számol, hogy reálisan a jövő évi Australian Open lesz az első verseny, ahol elindulhat.