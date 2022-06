Tavasszal kezdődött, nyáron ért véget az év meccse

A szerb ellenállhatatlanul menetelt, a spanyol viszont az előző fordulóban csak döntő játszmában tudott Félix Auger-Aliassime fölé kerekedni, a forma alapján úgy tetszett, előbbi az esélyes, ezt pedig tükrözték a fogadóirodák oddsai is, „hallatlan” módon Nadal volt az esélytelenebb egy meccsen a Philippe Chatrier-n!

Dacból vagy sem, a maratoni első játéknál rögvest brékelt a rekordgyőztes, és bár Djokovicsnak volt esélye 1:2-nél visszajönni, két fogadóesélyével sem élt, majd egyből elbukta újabb szervajátékát, és összességében simán, ugyanakkor mégiscsak 52 perc alatt a játszmát is (6:2).

A meccs elején nem sok utalt arra, hogy itt izgalmak várnak még ránk, ugyanis Nadal a következő szettet is lehengerlően kezdte, két sikeres fogadással már 6:2, 3:0-t mutatott számára az eredményjelző, hogy aztán jöjjön a fordulat, és a szerb olyan lehengerlő játékot mutatott be, ami még sokat látott riválisának is túl sok volt. A 88(!) perces játszmában zsinórban négy gémet nyert meg, közte egy nagyjából 20 percessel, 2 óra és 16 perc játék után pedig egyenlített is (4:6).

Ezen a ponton beállította idei leghosszabb meccsét a Garroson, pedig még csak két szett ment le… Nadal újra erőt merített, harmadszor is brékkel indított, 3:1-nél az első játszmához hasonlóan megduplázta az előnyét, és ugyancsak 6:2-vel zárt, igaz, ez valamivel simább volt, mint az első felvonás.

Természetesen volt még fordulat, az ekkor már májusról júniusra váltó naptár Djokovics feltámadását hozta el, ezúttal ő húzott bele a szett elején, és hamar el is lépett 3:0-ra.

Remek szériája egy saját hibával ért véget, és igazából a meccse is. Ezt követően ugyanis Nadal ismét remek játékra kapcsolt, és már csak az volt a kérdés, a világelső meg tudja-e tartani a szerváit, hogy kiharcolja a döntő játszmát. Bár kettőt is hozott, és a harmadiknál, 5:4-es előnyénél két labdája is volt az ötödik szettért, ezekkel nem tudott élni, így a spanyol egyenlített, majd sima adogatójátékokkal értek el a rövidítésig, ahol Nadal nem ismert kegyelmet, 6–1 után Djokovics hárított ugyan három meccslabdát, a negyedikkel viszont már élt az egyelőre 13-szoros Roland Garros-győztes (7:6, 7–4).

Ellenfele a német Alexander Zverev lesz az elődöntőben, aki kisebb meglepetésre megverte a Nadal-utód Carlos Alcarazt a délutáni programban.

(Borítókép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images)