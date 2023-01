Nem indul az Australian Openen a férfi világelső

A 19 éves spanyol teniszező már a novemberi ATP-világbajnokságot is kihagyta sérülése miatt, és bár úgy tűnt, teljesen felépülhet az Australian Openre, most mégis lemondta a részvételt.

„Nagyon keményen dolgoztam, hogy Ausztráliában a legjobbamat tudjam nyújtani, de sajnos nem tudok pályára lépni. Nem könnyű, de optimistának kell lennem, felépülök és visszatérek, látjuk egymást 2024-ben” – fogalmazott a világelső.

Alcaraz tavaly robbant be a legjobbak közé, 57 mérkőzést nyert az évben, öt tornán diadalmaskodott, köztük a US Openen is csúcsra ért. Novemberben elszakadt egy izom a hasfalában, több hetet kihagyott, de december közepén már részt vett Abu-Dzabiban egy meghívásos tornán.

Ekkor sem volt még százszázalékos állapotban, Andrej Rubljovtól és Casper Ruudtól is simán kikapott.

„Az előszezonban egy vétlen mozdulat után megsérültem. Ezúttal a jobb lábamban sérült meg egy izom” – írta Alcaraz az Instagram-oldalán.

Az Australian Open főtáblás küzdelmei január 16-án kezdődnek, a férfi egyes döntőjét január 29-én rendezik meg. A melbourne-i torna legesélyesebb teniszezője az Ausztráliába visszatérő Novak Djokovics.

(Borítókép: Julian Finney / Getty Images Hungary)