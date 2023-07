Fucsovics Márton közel volt a továbbjutáshoz Wimbledonban, de két megnyert szett után a harmadikban öt labdája is volt a dupla brékelőnyhöz, de így sem tudta befejezni az amerikai Marcos Giron elleni ütközetet, amelyet sötétedés miatt félbeszakítottak.

Bár a világranglistán két hellyel Giron állt jobban (67. és 65.), a két játékos pályafutásának legjobb pozíciójában Fucsovics büszkélkedhet erősebbel (31. és 49.), illetve az sem volt elhanyagolható tény, hogy az amerikai a 171. helyen álló Hugo Dellient verte három szoros játszmában, míg a magyar a 28. helyen kiemelt Tallon Griekspoort ütötte ki magabiztosan az első fordulóban.

A felek eddigi egyetlen meccsén a magyar játékos „idegenben” nyert, a 2022-es miami tornán bő másfél órás meccsen 6:3, 6:4-re győzte le az amerikait a nyitányon – hogy aztán a végül a tornát is megnyerő Carlos Alcaraz búcsúztassa őt a második körben.

Ahogyan aztán ilyen előjelek mellett lenni szokott, Giron alaposan bekezdett, rögvest elvette Fucsovics adogatását és 3:0-ra ellépett... A nyíregyházi teniszező ugyancsak egyhuzamban megnyert három gémmel gyorsan kozmetikázott, és mivel innentől egyikük sem adott esélyt a fogadóknak, jöhetett a rövidítés.

Ebben a mi srácunk rajtolt jobban, 3–0 után az amerikai a két szerváját hozta ugyan, több pontot már nem nyert (7:6, 7–2).

A második felvonásban tovább tartott a lendület, két sima adogatás után elvette Gironét, majd az újabb sikeres saját gém után már 4:1-re vezetett. A 29 éves riválisnak a következő fogadás során már összejött egy bréklabda, amivel akár vissza is kapaszkodhatott volna a szettbe, de Fucsovics megfordította a játékot, és Giron szervájánál két szettlabdához jutott. Ezekkel még nem élt, viszont adogatóként 40:0 után három újabb esélye volt a 2:0-s vezetésre, ebből a másodikkal, összességében a negyedikkel pedig már be is fejezte a játszmát (6:3).

És a következőt is jól indította, hiszen rögvest elvette Giron adogatását, majd a sajátja megnyerése után 0:40-nél három újabb bréklabdához jutott. A 3:0-s előny ennek ellenére sem lett meg, nem sokkal később pedig már az amerikainál volt az előny (3:4). Rögtön jöhetett volna az újabb fordulat, hiszen 4:4-nél 15:40-nél még két fogadóesélyhez jutott, ám ezekkel sem tudott élni, nem úgy Giron a következővel, így szépített (4:6).

Mivel ekkor már helyi idő szerint is igencsak benne voltunk az estében, így sötétedés miatt az összecsapást félbeszakították, és csak pénteken folytatják a felek.

A Wimbledonban 2021-ben negyeddöntős Fucsovics Márton egy újabb sikerével a top 50 kapujába érhet, továbbjutás esetén a harmadik körben igazi nagyágyúval találkozhat, hiszen a korábbi világelső Danyiil Medvegyev (3.) Adrian Mannarino elleni csatájának a győztese érkezik ellenfélül (6:3, 6:3, 4:4 az állás ott). Az orosznak szintén 2021-re datálódik legjobb füves pályás GS-torna-menetelése, akkor egy körrel Fucsovics előtt esett ki.

Ha mindkét vezető játékos továbbjut, akkor a Fucsovics felépítésével kapcsolatban magából nemrégiben viccet űző Medvegyev ellen ez lehet a negyedik meccse, 2018-ban Monte-Carlóban és a 2019-es szófiai döntőben az orosz nyert, 2020-ban a Roland Garroson viszont Fucsovics négy szettben felülkerekedett riválisán.

WIMBLEDON

FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ

Fucsovics–Giron (amerikai) 7:6 (7–2), 6:3, 4:6-nál sötétedés miatt félbeszakították

Medvegyev (orosz, 3.)–Mannarino (francia) 6:3, 6:3, 4:4-nél sötétedés miatt félbeszakították



KORÁBBAN

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Gálfi–Nosková (cseh) 6:7 (6–8), 6:2, 6:2

Bondár–Andreescu (kanadai) 3:6, 6:3, 3:6