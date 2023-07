Jól kezdte második fordulós mérkőzését tegnap Fucsovics Márton, mivel a nála két hellyel előrébb rangsorolt Giron ugyan megnyerte az első három játékot, utána már a magyar teniszező dominált, és simán behúzta a nyitó játszmát. A folytatásban is Fucsovics akarata érvényesült, tovább tartott a lendülete, két sima adogatás után elvette Gironét, majd az újabb sikeres saját gém után már 4:1-re vezetett.

A 29 éves riválisnak a következő fogadás során már összejött egy bréklabda, amivel akár vissza is kapaszkodhatott volna a szettbe, de Fucsovics megfordította a játékot, és Giron szervájánál két szettlabdához jutott. Ezekkel még nem élt, viszont adogatóként 40:0 után három újabb esélye volt a 2:0-s vezetésre, ebből a másodikkal, összességében a negyedikkel pedig már be is fejezte a játszmát.

Majd következhetett a harmadik játszma, ahol szintén újra előnybe került Fucsovics, egyre inkább úgy nézett ki, hogy három szettben lezárja a találkozót, de ez végül nem jött össze. Giron brékhátrányból fordítva, 6:4-re húzta be a szettet, ezzel szépített, viszont a játék sötétedés miatt félbe szakadt, így a mai napon tértek vissza a pályára a felek.

A kora délutáni folytatásban Fucsovics rögtön elnyerte ellenfele adogatását, mely előnyt ha ugyan nem mindig problémamentesen, de megtartott. A negyedik szett folyamán mindössze egy bréklabdát kényszerült hárítani, majd kiszerválta a mérkőzést, így viszonylag simán jutott be a legjobb 32 mezőnyébe.

A magyar teniszező sikerével már a harmadik körben jár Wimbledonban, következő ellenfele pedig a korábbi világelső Medvegyev lesz, mely a negyedik mérkőzésük lesz pályafutásuk során. 2018-ban Monte-Carlóban és a 2019-es szófiai döntőben az orosz nyert, 2020-ban a Roland Garroson viszont Fucsovics négy szettben felülkerekedett riválisán.

Gálfi Dalma szetthátrányból nyert

Nem várt könnyű mérkőzés a világranglista 126. helyén rangsorolt Gálfi Dalmára a második fordulóban, mivel ellenfele a tavalyi negyeddöntős Jule Niemeier volt. A nagyon kiélezett első játszmában Gálfi brékelt először, viszont utána elveszítette adogatását. A folytatásban Niemeier újra brékelt, így a 4:2-es Gálfi-vezetés ellenére német riválisa nyerte meg az első szettet 6:4-re.

A második felvonásban már sérüléssel is küzdött a magyar teniszező, de adogatásai mögött magabiztos maradt, sőt, több szettlabdához is jutott, kihasználni azonban egyiket sem tudta. Gálfi a rövidítésben két labdára került a kieséstől, de szenzációs ütésekkel és magabiztos játékkal végül övé lett a tiebrék 7–5 arányban. A mindent eldöntő játszmában már egyértelműen a magyar teniszező akarata érvényesült, elsöprő dominanciával nyerte meg 6:1-re a szettet, kiharcolva ezzel a továbbjutást.

Így Fucsovics Márton után a női mezőnyben is lesz magyar játékos a harmadik fordulóban!

WIMBLEDON, MÁSODIK FORDULÓ

Fucsovics Márton–Marcos Giron (amerikai) 7:6 (7–2), 6:3, 4:6, 6:4

Gálfi Dalma–Jule Niemeier (német) 4:6, 7–6 (7–5), 6:1

