Magabiztos sikerek, Magyarország karnyújtásnyira a feljutástól

Februárban a francia válogatott ellen elvesztette a Davis-kupa világcsoport-selejtezőjét a magyar csapat, így most osztályozón kell játszania azért, hogy jövőre újra a legjobbak közé kerülhessen. Nagy Zoltán válogatottja Törökországot fogadja Keszthelyen, és erőviszonyokat tekintve toronymagas favoritként várhatja a párharcot, mivel ellenfelüknek még TOP 200-as játékosuk sincsen, míg a magyaroknál ugyan nem játszik az 58. helyen rangsorolt Fucsovics Márton, de a legjobb 100-ban szereplő Marozsán Fábián, és a 111. helyen álló Piros Zsombor pályára lép. A válogatott keretéhez tartozik továbbá Valkusz Máté, Fajta Péter és a debütáló Füle Mátyás.

Ami a szervezést illeti, Bardóczky Kornél, a Magyar Tenisz Szövetség fejlesztési igazgatója elmondta: azért választották a februári, tatabányai helyszín után most a keszthelyi Helikon Teniszcentrumot, hogy ezzel is segítség a vidéki teniszélet fellendülését.

A beérkezett pályázatok értékelése után a szövetség elnöksége Keszthely mellett döntött, több szempont miatt is. Le kell szögeznem, hogy a helyszín abszolút megújult, továbbá a Balaton-parti településen már az elmúlt 30-40 évben is nagyon aktív volt a teniszélet. Ám a közelmúltban háttérbe szorult a versenytenisz, ennek ismeretében pedig úgy döntöttünk, hogy a Davis-kupa-találkozó megrendezésével újabb hullámot adhatunk a helyi teniszéletnek. A franciák elleni, februári összecsapást Tatabányán szerveztük, most Keszthely lesz a helyszín, mellyel támogatni szeretnénk a vidéki teniszéletet