Babos Tímea: Voltak olyan dolgok, amiket most már nem viselnék el

Babos Tímea nehézségekkel bőven teli évek után idén végre újjászületett. Hazánk párosban négyszeres Grand Slam-torna-győztes teniszezője még az elmúlt hónapokban is rendkívüli megpróbáltatásokon ment keresztül – amelyeket többnyire egyedül vészelt át –, sokáig kérdéses volt, talál-e magának edzőt és páros partnert. Most azonban már úgy érzi, minden összeállt, önbizalma pedig a teljesítményén is megmutatkozik. A 30 éves teniszező a szezon utolsó versenyeire ráfordulva mesélt idei évéről, fordulópontjairól, továbbá arról is, hogy milyen eredményekkel lenne elégedett a teniszidény végeztével.

Babos Tímeát pályafutása során az egyéni WTA-ranglista legjobb 25 mezőnyében is jegyezték, sőt párosban világelső volt. Nem csoda: párosban négyszeres Grand Slam-torna-győztesnek és háromszoros világbajnoknak mondhatja magát. Az utóbbi években viszont rendkívüli megpróbáltatásokon ment keresztül, úgy mentálisan, mint fizikailag.

Csütörtök délelőtt a szezon utolsó versenyeire rákanyarodva mesélt arról, hogyan értékeli idei teljesítményét, melyek voltak legemlékezetesebb pillanatai, hogyan élte meg a nehéz hónapokat mentálisan, és mi kellett ahhoz, hogy újra realitás legyen számára egyéniben a legjobb száz mezőnye.

Fotó: Getty Images Babos Tímea

Az idei év szerencsére abszolút áttörés volt számomra, mivel az egyéni ranglistán a legjobb 300 mezőnyén kívül kezdtem az évet, ez a helyezés pedig értelmezhetetlen volt, mindenképpen előrébb akartam magam küzdeni, egy olyan helyre, amely közelít ahhoz a szintű teniszhez, amivel rendelkezem. A Dél-afrikai Köztársaságban kezdtem a szezont, aztán lényegében össze-vissza utaztam a világban, hogy minél több világranglistapontot gyűjtsek. Szerencsére összejött a jobb teljesítmény, volt egy olyan időszak, mikor négy egymás utáni tornán döntőbe jutottam, hármat pedig meg is nyertem belőlük

– értékelte röviden Babos Tímea közelmúltbeli teljesítményét. A játékos elmondta, hogy számára szokatlan környezetben kellett teniszeznie, mivel többnyire egyedül utazott a világban, nem volt állandó edzője, továbbá 25 ezres ITF-tornákon indult, amelyek körülményei finoman szólva sem közelítenek a profi szinthez.

Voltam olyan versenyen, ahol labda is alig volt a játékhoz.

Babos Tímea elárulta, hogy mentális oldalról is rendkívül nehéz volt ezeket a hónapokat átélnie, edző nélkül utazott el az alacsonyabb színvonalú mérkőzésekre, egyedül volt a világban, így több mélyponttal meg kellett küzdenie. Sőt, korábban francia edzője mentálisan annyira megviselte – és nyomást tett rá a hétköznapokban –, hogy az a teljesítményére is negatív hatást gyakorolt, a pályán mutatott játékán is erősen meglátszott. Így pedig volt, hogy nem jöttek a várt eredmények.

Voltak olyan dolgok, amiket korábban igen, de most már nem viselnék el.

Emiatt is dolgozott sokáig inkább edző nélkül, mert nem találta azt a szakembert, akivel hatékonyan tudnának együtt dolgozni. Ezúttal viszont örömmel jelentette be, hogy egy horvát trénerrel készül a versenyekre, akivel próbaidőszakon van, de bízik a hosszú távú folytatásban.

És hogy mit vár a közeljövőtől?

Az elsődleges célom az, hogy újra a legmagasabb szinten játszhassak, visszatérjek stabilan a WTA-tornákra, mert az biztos, hogy 25 ezres ITF-tornákon nem fogok újra elindulni, azt már nem kívánom magamnak. Inkább rövid távú célokat tűzök ki magam elé. Ilyen például az, hogy visszakerüljek egyéniben a legjobb száz mezőnyébe, ez az eredmény már visszaigazolása lenne a kemény munkának, amit mindennap belerakok a teniszbe. Aki ismeri a munkamorálomat, az tudja, hogy nem riadok vissza az edzésektől, nagyon szeretek dolgozni, teniszezni, legyen szó reggel 6 órás vagy este 10 órás edzésről, mindig teljes koncentrációval és elhivatottsággal fogok teniszütőt a kezemben

– tekintett előre Babos Tímea, aki jelenleg a világranglista 173. helyezettje, így további jobb eredményekkel akár a legjobb száz mezőnye is realitás lehet. Korábban megemlítette, hogy próbaidőszakon van jelenleg egy horvát szakemberrel, de ezzel együtt megtalálta az ideális erőnléti edzőt, akinek köszönhetően kiváló fizikai állapotnak örvend.

Talán utoljára 16 vagy 17 évesen voltam olyan jó formában, mint most.

A 30 éves teniszező hozzátette, ebben komoly szerepe van a magyar teniszen belüli infrastruktúrának, elég csak a Nemzeti Edzésközpontra gondolni, amely salak- és kemény borítású pályákkal, edzőtermekkel és a legmagasabb szintű szakmai tudással rendelkező trénerekkel segíti a magyar teniszezők felkészülését. Így most már nem kell Angliáig utaznia, hogyha kemény pályán szeretne edzeni.

Fotó: Getty Images Babos Tímea

Természetesen arról is szó esett, hogyan tekint a közelgő – egészen pontosan jövő hétvégén sorra kerülő – Belgium elleni Billie Jean King-kupa-mérkőzésre, leánykori nevén Fed-kupa-találkozóra.

Én mindig örömmel képviselem Magyarországot és játszom a magyar válogatottban, ezúttal sem lesz másképp, és nem mi vagyunk ugyan a párharc esélyesei, de biztos vagyok benne, hogy ennek ellenére is mindent megteszünk majd azért, hogy győztesen térjünk haza Belgiumból. Elmondhatom, hogy Bondár Annával a közeljövőben együtt tervezünk párosozni, ami nekem is megnyugvás, mivel egyrészt nem volt fix partnerem az elmúlt hónapokban, másrészt pedig igazából mindig is magyar teniszező oldalán szerettem volna játszani. Nagyon várom már a közös játékot.

Babos Tímea néhány szó erejéig – már csak saját mentális problémáival való találkozása miatt – elmondta véleményét a Milák Kristóf körül kialakult helyzetről, akit ugyan személyesen nem ismer annyira jól, de pontosan tudja, min mehet keresztül. Babos szerint nagyon sokan el sem tudják képzelni, hogy egészen pontosan mi áll a sportsiker mögött. Csak azt látják, hogy a sportoló eredményes, sikeres, népszerű, de hogy milyen munka és lemondások árán, azt már nem.

Személyes tapasztalataiból kiindulva tudja, hogy rendkívül nehéz harcot vívhat most a magyar úszófenomén, de amikor ő küzdött mentális problémákkal, akkor szakemberhez fordult, és ezt tudja javasolni Milák Kristófnak is. Mert senki sincs egyedül.