Sorsoltak a Davis-kupában, kemény ellenfelet kapott a magyar válogatott

Németországot fogadja a magyar válogatott a Davis Cup Finals 2024-es selejtezőjében. A kapitány, Nagy Zoltán szerint lehetett volna kedvezőbb a sorsolás, de örülhetünk, hogy itthon játszunk.

Vasárnap délután 14 órakor kezdődött a 2024-es Davis Cup Finals selejtezőjének sorsolása a málagai Palacio de Deportes José María Martín Carpena sajtóközpontjában.

Azt lehetett tudni, hogy Magyarország a nemzetek aktuális rangsora alapján nem lesz a 12 kiemelt között, és az is biztos volt, hogy a két idei döntősnek, Ausztráliának és Olaszországnak nem kell izgulnia. A sorsolás elején jelentette be az ITF Davis-kupa bizottságának elnöke, Mark Woodforde, hogy Spanyolország és Nagy-Britannia kapott szabadkártyát jövőre, tehát, ők is selejtező nélkül tagjai a világbajnokság 16-os mezőnyének. Az is kiderült, hogy 2024-ben újra Malaga lesz a Final 8 helyszíne.

Magyarországot Feliciano Lopez, a DCF versenyigazgatója sorsolta Németország mellé. A találkozót 2024. február 2–3., vagy 3–4. között rendezik, Magyarországon, mert legutóbb, 2019 februárjában Németország volt a rendező, Frankfurtban. Akkor kettő játszmát sikerült nyerni az öt mérkőzés alatt a tartalékos magyar csapatnak. Németország és Magyarország 1936-ban mérkőzött először a Davis-kupában, Düsseldorfban. A németek összesítésben 4–2-re vezetnek, de a legutóbbi, magyarországi találkozót mi nyertük 1978 júniusában – Taróczy Balázs egyesben kétszer győzött játszmavesztés nélkül, és a párosban is diadalmaskodott Szőke Péter oldalán.

Tudtuk, hogy nehéz ellenfélre számíthatunk, de lehetett volna kedvezőbb is a sorsolás. Örülhetünk, hogy itthon játszunk. Ha azt nézem, hogy tavaly óta hova jutottak a mi játékosaink, akkor az mindenképp biztató, jó előjel. Fucsovics Mártonnal abban maradtunk, hogy tervezi a játékot a válogatottban, bízom benne, a legerősebb csapattal tudunk kiállni. Tatabánya minden szempontból pozitív, bevált helyszín az idén februári tapasztalatok alapján, hirtelen nem tudnék jobbat mondani, de ez a szövetség vezetésének a dolga, hogy döntsön. Remélem, hogy egy jó felkészülés után a játékosaink januárban olyan eredményeket érnek majd el Ausztráliában, ami az önbizalmukra is jó hatással lesz és ütőképes csapattal tudunk kiállni február elején

– ­nyilatkozta Nagy Zoltán Davis-kupa kapitány a Magyar Tenisz Szövetségnek a sorsolásról, és a párosítás esélyeiről. A Davis Kupa 2023-as kiírásának fináléját Ausztrália és Olaszország vívja vasárnap este.

(Borítókép: Magyar Tenisz Szövetség)