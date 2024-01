Hiába a szett- és brékelőny, Fucsovics és Valkusz is búcsúzott az Australian Openen

SIKLÓS ERIK (MELBOURNE)

Hiába volt mindkét magyar teniszezőnek szett- és brékelőnye a 64 közé kerülésért az Australian Open harmadik napján, Fucsovics Márton és Valkusz Máté is kiesett a szezon első Grand Slam-versenyén.

Fucsovics Márton kezdett előbb a két magyar közül kedden, mert a John Cain Arénában Sloane Stephens 56 perc alatt elintézte a szabadkártyás, ausztrál Olivia Gadeckit (6:3, 6:1). Már délben 28 Celsius-fok volt Melbourne-ben, és felhők nélkül tűzött a nap.

A magyar és Grigor Dimitrov jól ismerik egymást, egy évvel idősebb a bolgár és mindketten nyertek juniorként Wimbledonban. Igaz, azóta Dimitrov a ranglista 3. helyéig jutott és nyert ATP Finalst, most is 13. kiemelt az AO-n, míg Fucsovics legjobb helyezése a 31. volt (2019 márciusában) és egy ATP-serleget gyűjtött, ellenfele kilencet.

Egy nagyon fontos mutatóban viszont a magyar a jobb: az eddigi három párbajukból kettőn ő bizonyult jobbnak, a 2020-as US Openen ötjátszmás csatában verte a bolgárt.

Fontos megjegyezni, hogy Dimitrov Brisbane-ből trófeával távozott (hat év után először), ugyanakkor Fucsovics sérülten jött el a 2032-es olimpia városából, két hete folyamatosan kezelést kap a csípőjére.

Magyar szempontból jól indult a mérkőzés: az első nyolc labdamenetet nyerte a magyar, akinek 2:0 után 40:15-je volt a duplabrékhez, de az nem jött össze. 3:2-nél már neki kellett fogadóelőnyt hárítania. Az elsőt egy 15 ütésből álló, parádés labdamenetben megoldotta, majd a másodiknál is jól koncentrált, és túlélte a nehéz pillanatokat. Dimitrovot elbizonytalanították a kimaradt lehetőségek és másodszor is semmire vesztette el az adogatását: Fucsovics Márton a szettért szerválhatott 5:2-nél. Dimitrov nem adta oda a játszmát, 0:40, de a magyar mindhárom fogadóelőnyt hárította. Kétszer is egyetlen pontra állt az első felvonás lezárásától, sajnos, nem sikerült, a bolgár nyerte a maratoni gémet, majd hozta a sajátját.

(Közben a KIA arénában elkezdődött Valkusz Máté meccse az ausztrál Max Purcell ellen.) Másodszor adogatva a játszmáért végre bejött két első szerva 30:15 után, előbb egy ász, aztán egy nyerő, és 49 perc alatt meglett a nagyon fontos első szett (6:4).

Gyorsan (1:1 után) összejött az újabb brék, de adogatóként, 30:0-nál két röptét rontott a magyar, és a bolgár kihasználta az elbizonytalanodást, ami egészen 2:5-ig tartott és fordulatot hozott a csatában (3:6).

A harmadik játszma láthatóan komoly kihívást jelentett erőnléti és mentális szempontból egyaránt mindkét teniszezőnek. A szett elején Fucsovics Márton kapta is a biztatást és a jó tanácsokat a lelátóról.

Be kell fejezni a pontot 4-5 ütésen belül, ez az egyetlen esély. Át fogsz esni a holtponton, csak pozitívan, biztasd magad, most egy kis energia. Tudom, nehéz, de meg tudod csinálni

– kiabálta az edző, Nagy Péter.

„Büszke vagyok rád, gyerünk” – harsogta Fucsovics Márton barátnője, Molnár Nini a páholyból.

Szüksége is volt ezekre az üzenetekre Fucsovicsnak, mert ő szenvedett jobban. Az ötödik játékban, 2:2-nél három fogadóelőnyt hárított, majd neki is volt kettő 4:3-nál, Dimitrov mindkettőnél beütötte az első szervát. A döntés a rövidítésre maradt, ami bolgár minibrékkel indult és a különbség már csak nőtt (6:7). Várható volt, hogy Fucsovics Mártonban nem maradt elég energia ahhoz, hogy innen fordítson. Próbálkozott, ment előre, de a teste, a szervezete nem engedte.

Az első gémben még volt egy fogadóelőnye, de a folytatásban semmi esélye nem maradt a döntő játszma kiharcolására, a bolgár kétszer is brékelte, és 3 óra 27 perc alatt győzött.

Valkusz Máté pályafutása első Grand Slam-főtáblás mérkőzését játszotta az ötezres KIA arénában, ahol a hőség mellett az ausztrál szurkolókkal is meg kellett küzdenie.

A második szett közepéig ezt elég jól megoldotta, és utána is olyan teniszt mutatott, amiért csak dicsérni lehet. A harmadik játszmában egyetlen gyengébb adogatójáték 4:4-nél végzetesnek bizonyult (4:6), ami rányomta a bélyegét a negyedik elejére is: dupla brékhátrányba került, Purcell a 2. fordulóért adogathatott (5:2-nél és 5:4-nél is), de a magyar óriásit küzdve, hat meccslabdát hárítva kiegyenlített.

Azért ez sokat kivett belőle, mert egyből elbukta a saját adogatását, 30:40-nél egy kettőshibával. Az ausztrál harmadszor is szerválhatott a boldogságért és megoldotta, egy ásszal lezárta a 2 óra 52 perces ütközetet.

Fáj a vereség, mert úgy érzem, hogy ez a meccs nyerhető volt. Végig remegő kézzel játszottam, ami nem jellemző rám. Rengeteg hibát ütöttem annak ellenére, hogy szett- és brékelőnyöm volt. Fizikailag elfáradtam, a lábam nem vitt, a negyedik szett végére már kis görcs is jelentkezett”

– nyilatkozott a magyar szövetség Facebook-oldalán a 25 éves játékos, a világranglista 214. helyezettje.

A három magyar közül így egyedül Marozsán Fábián jutott a második fordulóba, aki vasárnap négy szettben legyőzte a horvát Marin Cilicet, és szerdán majd a 22. helyen kiemelt argentin Francisco Cerundolóval találkozik.

Australian Open, Melbourne, 1. forduló

férfi egyes: