Voltak pillanatok, amelyek frusztrálták Marozsán Fábiánt bravúros győzelmét megelőzően

Érdekesség, hogy Marozsán először Shanghaiban jutott negyeddöntőbe mestertornán, ahol szintén le kellett hozzá győznie az ausztrált, akit akkor 11. helyen jegyeztek, míg magyar riválisa 92. volt a rangsorban. De Minaur egyébként az idei eredményeit tekintve az ötödik helyen áll a világbajnoki kvalifikációs rangsorban, vagyis ha csak a 2024-es évet vesszük, jelenleg az ötödik legjobb játékos a világon.

Legmagasabban rangsorolt férfi teniszezőnk ezúttal 6:4, 0:6, 6:1-re múlta felül az ausztrálok legjobbját, ezzel a 38. helyre jött fel az élő világranglistán, vagyis immár biztos, hogy top negyvenesként debütál hétfőn, hiszen mögötte már csak a cseh Tomas Machac van játékban.

Az első szettben mindketten magas színvonalon játszottunk, remek labdameneteink voltak, kicsit gyilkoltuk egymást a pályán. Sok mozgással teniszeztünk, gyakran váltottunk ritmust, volt a játéknak mélysége, sok ütésvariációt használtunk, örültem, hogy megnyertem a játszmát

– mondta Marozsán Fábián a mérkőzés után menedzsmentje közleményében.

„Meg akartam nyomni a másodikat is, de sajnos elvesztettem a szervámat már az elején, ami megzavart. De Minaur hozta az adogatását, ami várható volt, így én pedig megint elbuktam a sajátomat. Ez a három gém olyan hullámvölgy volt, amiből nem tudtam visszajönni. Kicsit elment a fejem is, ötlettelen voltam, lassultak a labdák, nem sikerült nyerőt ütni, ő pedig mindent visszaadott, olvasta a játékomat. 4:0-nál már inkább elengedtem, próbáltam energiát vinni a szervezetembe, enni-inni, hogy a döntő szettre felkészüljek.”

A harmadik játszmában Marozsán kezdte az adogatást, méghozzá új labdákkal, ami a kezére játszott, megtörte a rossz szériát, és hat elveszített gém után hozta a saját adogatását, semmi-harmincról fordítva.

Fotó: Getty Images

„Kezdtem ismét jobban játszani, edzőm, Balázs György is biztatott, hogy az ellenfelem sem tud végig annyira hibátlanul játszani, ha van még erőm, akkor adjam ki magamból, amit csak lehet. Azt tanácsolta, gyűrjem a játékot, menjek bele hosszabb labdamenetekbe, ne mindent erőből üssek, mert az fekszik neki, kényszerítsem rá, hogy neki is dolgoznia kelljen a pontokért. Jött is a hullámvölgy nála, és elvettem az adogatását. 3:1-nél volt pár bréklabdája, de nagy pontokkal hárítottam mindet, fontos volt, hogy nem jött vissza 3:2-re. 4:1-nél már meg is nyugodtam kicsit, nem is emlékszem pontosan mi történt, hogyan vettem el ismét De Minaur adogatását, utána pedig már úgy látszott, ő sem hiszi el igazán, hogy megfordíthatja a meccset” – nyilatkozta a 24 éves magyar teniszező.

Hozzátette: nehéz volt ezek után odaállni és kiszerválni a mérkőzést, három-négy meccslabda el is ment, ami frusztrálta Marozsánt.

„Volt olyan lecsapás, ami szinte ziccer volt, mégis kihagytam. Magas volt a pulzusom, izzadtam, le akartam zárni a találkozót. Bíztam benne, hogy hibázik, de nem véletlen top tízes teniszező, minden labdát megjátszott, mintha azt mondta volna magában: nem adom ingyen a győzelmet, gyere és verj meg. Bár nem szerváltam erőseket, az utolsó meccslabdánál bejött az első adogatásom, és ezt ki tudtam használni – fogalmazott.

Marozsán Fábián az esőzések miatt három egymást követő napon lépett pályára, jól jön neki a pihenőnap, a csütörtöki negyeddöntőben ugyanis a világranglista negyedik német Alexander Zverev lesz az ellenfele. Szerdán ezért maximum egy óra tenisz mellett a regenerálódás érdekében masszázsra megy és gyógytornája lesz, majd este az olimpiai bajnok elleni stratégiát beszélik át Balázs Györggyel.

