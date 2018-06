Észszerű és gazdaságos lett, és még kapott egy új bejáratot is. Darnyinál a képzeletbeli kulcs.

Tavaly adták át a vizes világbajnokságra felújított Komjádi Uszodát, de máris újabb 312 milliót költenek rá. A 24.hu cikke szerint energetikai korszerűsítést hajtanak végre uniós pénzből a létesítményben.

A Komjádira 3,8 milliárd forintot költöttek, az átadásnál Tarlós István főpolgármester azt mondta, hogy az uszodát teljes körűen felújították, teljes körűen modernizálták. Hogy ez mennyire sikerült, azt itt nézhetik meg.

A kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos, Fürjes Balázs is azt nyilatkozta akkor, hogy néhány évtizedig nem kell majd hozzányúlni az uszodához.

A most megjelent pályázati kiírás viszont már csak részlegesen felújított uszodaként említi a Komjádit. Az uszoda egyes részeit korszerűtlennek nevezi, és a szigetelés hiányáról is szó van benne. A 24.hu megjegyzi, a tavalyi 3,8 milliárdos közbeszerzési eljárás egyik eleme is pont a nyílászárók javítása és cseréje volt.

A Nemzeti Sportközpontok azt válaszolta a lapnak, hogy tavaly csak részleges gépi felújítás volt, a most elnyert uniós pénzből a fűtési rendszert korszerűsítik. Lesz napelem és hőszivattyú, leszigetelik az uszoda homlokzatát, az épülethez kapcsolódó üzletek és szálláshelyek nyílászáróit is cserélik.