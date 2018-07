Ittas vezetés miatt vonták be Verrasztó Dávid jogosítványát

Sós Csaba úszókapitány szerint megfejelheti, de el is vehet belőle az úszónő. Övé az utolsó szó.

Tomori Zsuzsa esete után pár nappal ismét egy neves sportolók értek tetten, alkoholfogyasztás után ültek gépkocsiba és az igazoltatás során le is buktak. Most Verrasztó Dávid járt így, amiről a Bors is beszámolt.

„Egy névtelen telefonáló révén értesültünk a Verrasztó Dáviddal történtekről. Megkérdeztük, mi az igazság. Beismerte a tettét, és megbánást tanúsított. A hatóságok bevonták a jogosítványát, szövetségünk pedig fegyelmi büntetés gyanánt visszakérte szponzori autóját. Viszont ott lehet Skóciában” – mondta a Borsnak Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke.

Verrasztó Zoltán, az úszó édesapja elmondta, a fia vállal a felelősséget és azóta gyalog jár edzésre. A szponzori gépjárműt is vissza kellett adnia. Verrasztó Dávid egy esküvőn fogyasztott alkoholt, majd ült gépkocsiba.