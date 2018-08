Miért éppen a 200 pillangón vagyunk legerősebbek?

Kettős magyar győzelemmel született meg az első aranyérem az idei úszó Európa-bajnokságon. A 18 éves Milák Kristóf először győzött a felnőttek között, és a már olimpiai bronzérmes, 21 éves Kenderesi Tamást verte. Neki egyébként Eb-ről a legjobb helyezése egy harmadik volt.

A kapitány, Sós Csaba megállapította a verseny után, ha a másik két magyarnak nem kell visszalépnie, lehetett volna akár még egy érmünk is.

Biczó Bence ugyanis 1:55,86-ot úszott, Cseh László ettől öt századdal maradt el az előfutamokban.

A bronzérmes olasz Federico Burdisso 1:55,97-et, vagyis minkét magyarnál gyengébbet.

Könnyen lehet, hogy megelőzték volna az olaszt, de ez már csak a fantázia játéka, és egyszerű érdekesség, mert a szabályt már pontosan tudhattuk, jóval a versenyek előtt egyértelmű volt a kiírás.

Ahogy más nemzetek szenvednek emiatt, elég csak az orosz hátúszókra gondolni, százon a harmadik helyről szállt ki egy versenyzőjük, az angolok a 200 vegyesen fogyatkoztak meg kényszerűen.

A nőknél Jakabos Zsuzsa lett a táv áldozata, a későbbi győztes Kapás 17 századdal volt jobb nála az előfutamban.

Érdemes megvizsgálni, miért itt van most a legnagyobb konkurencia Magyarországon.

Ami ráadásul egyáltalán nem könnyű táv, a legnehezebb úszásnem, az utolsó ötvenen hatalmas az oxigénhiány. Sós maga is ezen a távon versenyzett, úgy véli, nem elég a kondíció, taktika, stílus, ritmus és finesz nélkül képtelenség sikeresnek lenni benne.

Egy biztos, pillangón nincs még olimpiai bajnoka Magyarországnak.

1956-ban Tumpek György szerzett egy bronzot kétszázon, akkor került először a programba, aztán Cseh László 2008-as ezüstérméig semmi. Százon Rióban Cseh elhozott még egy ezüstöt, de a rövidebb távon világbajnokunk sincs.

Darnyinak volt ugyan bronzérme vb-ről, de nem a hagyományokban keresendő a szám mostani népszerűsége.

„A véletlenek összjátéka, hogy a férfiaknál és a nőknél most ebben a számban vagyunk a legerősebbek.

Nekünk még mindig jobban fekszik, ha a nagy állóképességet igénylő, igazán munkás, a felkészülési időszakban sok úszással járó számokban keressük az eredményességet.

De alkalmasság nélkül nem lehet csak úgy valakit a pillangóra rábírni, ez a tétel a többi úszásfajtára is igaz. Valaha nagy volt a különbség az első és a nyolcadik között egy vb-döntőben, vagyis könnyebben lehetett érvényesülni, de ez ma már nem feltétlenül van így. Az viszont igen, hogy a magyar versenyzők nem riadnak vissza a munkától. Ott a másik véglet is: ha például Németh Nándira nézek, aki igazi sprinter lesz százon, és hát már most is az, a hatodik helye nagyon jól nézett ki. Őt is felkészítik az edzők, nem fogják rábírni a nagy munkára, mert neki az izomzata, az alkata nem olyan” - magyarázta Sós.

Hajós Alfréd, Halmay Zoltán vagy Csik Ferenc 100 gyorson lettek olimpiai bajnokok, az egri iskolából kikerülő Bárány Istvánnak, Kádas Gézának voltak jó eredményei, de az elmúlt 50 évben a 100 gyors háttérbe szorult, Zubor Attila volt az egyetlen, aki egyáltalán döntőig eljutott.

Egyszerűen arról van szó, hogy Biczó és Kenderesi ebben tehetségesek. Pécsről érkeztek mindketten, de nem ugyanaz az edző készítette fel őket kezdetben”

- állapította meg Petrov Iván az utánpótlás kapitánya.

Biczót anno Sántics Béla készítette fel, és látta meg a tehetségét a pillangóra. Kezdetben az edzések több mint felét pillangón végezte el.

Kenderesi edzője Tari Imre. Kenderesi képességei egyébként nem voltak elsőre szembetűnőek, Tari akart csak vele dolgozni, és kvázi nevelőedzőként ő is juttatta el az olimpiára valamint a mostani Európa-bajnokságra is.

Hogyan kerültek most harcba egymással?

Biczó ifjúsági olimpiát nyert 2010-ben, az egyik legkomolyabb szakíró (Craig Lord) úgy értékelte, ott volt a medencében az az ember, aki majd véget vet Michael Phelps győzelmi korszakának. Így is lett, csak nem a győztes Biczó, hanem a mögötte végző dél-afrikai Chad Le Clos lett az, aki 2012-ben megelőzte Phelpst. (Az amerikai persze nem hagyta magát, 2016-ban már ismét ő volt a leggyorsabb.)

2011-ben Biczó vb-döntős volt, Cseh nem. A londoni olimpián nem jutott egyikük sem döntőbe, igaz Biczó Cseh László előtt ért célba, a kilencedik hellyel éppen lecsúszott a fináléról.

Csehnek eszébe sem jutott, hogy visszavonuljon, edzőt váltott, Plagányi Zsolttal új lendületet kapott, változott valamelyest a technikája, és 2015-ben már ő lett a világbajnok. Emlékezetes, az utolsó három tempót levegővétel nélkül tette meg, és valahogy becsúszott a célba.

2015-ben megjelent a színen a 2014-es ifjúsági olimpia bajnok, Kenderesi Tamás. Akkor a tavaszi magyar bajnokságon legyőzte Csehet, a vb-re azonban nem juthatott el, mert mononukleózist diagnosztizáltak nála, és több hónapos kihagyást írtak elő az orvosok.

Biczó eközben visszaesett, akkor is lényegében ketten voltak, sőt a vb-n egészen pontosan egyedül Cseh.

2016-ban, az olimpiai évében Cseh Kenderesi elé került az Európa-bajnokságon, Rióban nagyszerű időket úszott az edzéseken, de a verseny nem sikerült neki a legjobban, Kenderesi viszont kihasználta a kínálkozó esélyt, harmadik lett Phelps és a japán Szeto mögött.

Megismerte az ország, pláne a sajtburesz miatt.

2017-ben kapitányi döntéssel ők ketten indulhattak a Duna Arénában, a 17 éves Milák ugyan már nagyot dobott az ifjúsági Eb-n, a nagyok között nem kapta meg az esélyt.

Cseh második, a győzelmi esélyekkel érkező Kenderesi végül a negyedik lett a budapesti vb-n. Idén aztán összesűrűsödött a mezőny, mert a 33 éves Cseh vállalta a kihívást, a fiatalok pedig természetesen nagyon éhesek maradtak. Biczó új edzővel vágott neki annak, hogy az 1:55-ös határ alá kerüljön.

„Akik öregnek gondolják Csehet, nekik csak annyit szeretnék mondani, hogy Cristiano Ronaldo is 1985-ben született, és éppen most fizetett ki érte 100 millió eurónál is többet a Juventus.

Nem törvényszerű, hogy neki vissza kellene vonulnia. Példátlanul sikeres a pályafutása, ha még érez magában az erőt, nem fogja megtenni a szívességet, hogy önként félreáll, és megadja az esélyt a fiataloknak” - világított rá Petrov.

Úgy gondolja, Milák gyorson és háton remek eredményeket mutat, vagyis ő nem klasszikus pillangózó, de az egyértelmű, hogy a pillangón a legjobb. Nem vegyesúszó még, mert mellen gyengébb. Százon azonban lényegesen erősebb a riválisainál.

Biczó és Kenderesi egyaránt 200 pillangóra termett, százon sem annyira jók, bár a 200 gyorsot mindkettő megpróbálta már. (A nőknél is van párhuzam, a hétfői döntőben hatodik Szilágyi Liliánának is ez az egyetlen távja.)

„Nem látok problémát abban, hogy nagy a hazai konkurencia, Miláknak fontos lesz az itthoni megméretés, hogy elérje a nagy céljait, mert komoly döntők várnak rá. Itthon lehet szimulálni azt a versenyhelyzetet, amit máshol nem.

Mondjuk azt, hogy 140-nél mit kell tennie, amikor már égnek az izmai. Kenderesi előtt le a kalappal, pszichésen kiválóan viselte, hogy váratlanul nagy ellenfelet kapott.

A leckét tudja, erősödnie kell százon, mert akkor kétszázon is sokkal jobb lehet. Ha nem lőtávolból indítja meg azt a hajrát, ami egészen kivételes, nem nyerhet. 28,5-öt úszott az utolsó ötvenen az elődöntőben, ami félelmetes. Ha nem szakad le annyira az elsőtől, ez egy óriási fegyver.”

A szakember úgy véli, látva a korosztályos mezőnyöket és bajnokságokat, hogy a súlypontok kezdenek áthelyeződni a vegyes számokról, hamarosan az sem kizárt, hogy lesz jó hátúszónk is például, mert Zombori Gábor jó eredményeket produkál.

Petrov azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy a magánéletük folyamatos változásban lesz, Milák még csak most érettségizett, főiskolán folytatja, és az idejét az is leköti. Még a szüleivel él, ez is meg fog változni hamarosan.

„Egyet látunk, idén eddig visszapattant az 1:52,7-es Európa-csúcsról, jövőre viszont már könnyen lehet, hogy nem fog. Nem tartom szerencsésnek, hogy Phelpshez hasonlítgatják, mert az amerikai már 15 évesen csúcsokat úszott. Ettől még elveheti a rekordját 200 pillangón, de ahogy nagyon helyesen emlékeztetett rá a versenyző, Phelps azokat az időket sohasem pihenten úszta, mindig részt vett már előzetesen valamiben. Amivel csak azt akarta üzenni, az amerikai terhelés alatt ért el rekordot, még jobb is lehetett volna, ha pihen előtte.”

Arra hívta fel még a figyelmet, hogy most nagyon sok barátja lesz Miláknak, és fokozottan figyelni kell arra, hogy edzőjére hallgasson. Selmeci Attila ugyanis pontosan tudja, mi a jó neki, hogyan juthat el nagyon magasra.

Kapás kirándult egyet

A nőknél Hosszú 2012-ben megnyerte az Eb-t, azóta hol elengedte ezt a számot, hol visszatért hozzá. Az olimpiára be volt nevezve, de nem indult, így egyedül Szilágyi Liliána küzdött.

Jakabos a nagy versenyeken kipróbálta már a 200 pillangót, van két Eb-ezüstje, a 2011-es vb-n Hosszú előtt végzett, neki nem idegen.

Kapásnak sem, mert 2010-ben megnyerte az ifjúsági olimpiát, most tért vissza a gyökerekhez a gyorsúszásból.

"Jól áll ez neki. Remek időt úszott, a 2:07,1 óriási egyéni csúcs. Ebben a szezonban a hosszú távú gyorsokon kicsit kereste önmagát, ezt a 800-on is láttuk, az ötödik hely egyértelmű csalódás volt neki. Már tudjuk, nem a munka hiányzott, egyszerűen egy másik versenyszámra készült. Nem gondolom, hogy feladná a 800 vagy 1500 gyorsot, hiszen most már az 1500 is olimpiai szám. Kérdés, mennyire fér bele az olimpiai versenyprogramba, a 400-800-1500 mellé" - értékelt Petrov.

Az olimpiai bajnok Czene Attila azt mondta, könnyen lehet, hogy kitérővel gyűjt új impulzusokat, és így talál vissza a korábbi számaihoz.

Nem könnyű megjósolni, mennyi lehet mg benne. Ha 2:06 alá is be tud menni, akkor az érmekért is harcban lehet. 2:05,2-del Rióban bronzérmet kapott a japán Natsumi Hoshi.

Kapásnak ugyanerről az olimpiáról van bronzérme, a 800 gyorson nyerte. Nyolcszázon a győzelemre vajmi kevés esélye van az egész világnak, ha Katie Ledecky ott lesz a medencében.

Ilyen is, olyan is

A magyar úszásban gyakori volt, amikor kiemelkedett egy nagy klasszis, akkor a többiek hosszú távon kitértek az útjából, az edzők ezt észlelve másfelé terelték tanítványaikat. A jelenségről az olimpiai bajnok Szabó József szakdolgozatot írt.

Erre vezethető vissza, hogy Gyurta Dániel után űr van 200 mellen. Egyeduralkodó volt itthon, ha akadt egy tehetség, könnyebben beszélték le a mellúszásról, ne kelljen már itthon a világcsúcs tartójával összecsapni.

Kovács Ági után még most sincs igazán jó mellúszó.

Emellett persze arra is volt példa itthon, hogy épp egyszerre van két klasszis, elég csak Egerszegire és Szabó Tündére gondolni 1992-ből, vagy a két mellúszóra 1996-ból. Rózsa Norbert kétszázon Güttlert Károlyt győzte le. De az is igaz, hogy Egerszegi 1991-ben felállított rekordját csak 2015-ben tudta megjavítani Hosszú 200 háton.

Pillangón mindenesetre most a bőséges kínálat látszik.

Borítókép: Milák Kristóf az 50 méteres pillangóúszás döntőjében az úszók országos bajnokságán a Debreceni Sportuszodában 2018. március 29-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt