Mobilappal követhetik, merre járnak a magyar úszók

Hetvenkilenc magyar úszó és negyvenegy edző úgy készül, hogy az eredeti időpontban tartják meg a tokiói olimpiát. Az edzéseket szigorú feltételek mellett tartják meg, a sportolóknak is sok szabályt kell betartaniuk, mondta a Digi Sportnak Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke.

Pénteken derült ki, hogy az európai szövetség (LEN), a májusi úszó-Európa-bajnokságot elhalasztja, és már ki is jelölte az új időpontot, augusztus 17. és 31. között. Wladár kicsit felelőtlennek gondolja, hogy dátumot is kitűztek, mert nem tudják, hogy mi történik a következő időszakban a vírus miatt Európában és Magyarországon, és még az olimpia is felülírhatja a terveket. Még egyszer elhalasztani az Eb-t pedig nem lenne szerencsés.

„Az ország 95 százalékában az uszodák bezártak, és azt mondom, hogy a rendszerváltozás óta ilyen nehéz helyzetbe még nem került a magyar sport, a magyar úszósport, de talán még az ország sem” – mondta az úszóelnök.

A szövetség a felnőtt és az ifjúsági válogatott felkészülését próbálja meg biztosítani, négy helyszínen 20-30 fős csoportokra bontva járnak majd edzésre. Minden sportolónak és edzőnek egy olyan nyilatkozatot kell aláírnia, amelyben vállalják a szigorú feltételeket.

„A részvevő tudomásul veszi, hogy az úszó- és tornatermi edzések milyen kijelölt helyszínen lesznek, és azt is, hogy az edzések végrehajtásának idején kívül kizárólag a lakóhelyén, vagy egy megjelölt címen fog tartózkodni. Kijelenti, illetve megköveteljük, hogy a tömegközlekedést nem használhatja. Tartózkodik a nyilvános helyek látogatásától, attól is, hogy a szoros családtagokon, a csapaton kívül más személyekkel kapcsolatot nem tart. Az a tervünk, hogy egy mobilapplikációval egy követést fogunk felügyelni, nyilván ez nem arról szól, hogy minden lépésüket akarjuk látni a sportolóknak, de mégiscsak egy kontrollingot be kell építeni. Semmi más cél nem szabad lebegjen az orrunk előtt, csak az, hogy Tokióban, az eredeti időben kerül megrendezésre az olimpia, és nekik egy különleges lehetőségük van más sportágakkal összevetésben, hogy tudtunk biztosítani olyan helyszíneket, ahol megfelelő körülmények között, vagy kiemelt körülmények között tudnak felkészülni. Ez jellemzően a Duna Aréna, Balatonfűzfő, illetve két másik városban lesz még edzőtábor. Nem lesz bentlakás, nem lesz szállodai tartózkodás, nem lesz kijárási tilalom, de az előbb említetteket be kell tartani, és ez felügyelve lesz” – hangsúlyozta Wladár Sándor.