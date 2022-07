Erre nincs jobb szó, a magyarok szabályosan letarolják Bukarestet

A magyar szövetség beszámolója szerint Molnár 150 méterig az erejét okosan beosztva ment a nála egy fejjel magasabb és egy évvel idősebb lengyel Laura Bernattal, aztán nagyszerű víz alatti „delfinezésének” és remek hajrájának köszönhetően 76 századmásodperccel győzött.



„Százötven méterig nem én vezettem, ezt érzékeltem és láttam is, aztán az utolsó ötvenen szerencsére be tudtam jönni elsőnek. A forduló, a delfinezés az erősségeim közé tartozik, ennek is köszönhető, hogy sikerült ez az arany” – nyilatkozta.







Bujdosó Zsombor 400 m vegyesen úgy lett második, hogy mellúszásban sokat hozott a vetélytársain.



„Nagyon örülök, hogy ez sikerült, nagy teher ment most le a vállamról. Nagyon meg akartam magamnak mutatni, hogy képes vagyok erre. Egyéni csúcs lett, de jobbat szerettem volna, és szerintem egy kicsit több is volt ebben, csak tegnap nagyon kiúsztam magam kétszázon, így most nem jött ki minden, de később ki fog” – értékelt a távirati iroda által idézett Bujdosó.



Hozzátette, a mellúszás az erőssége, viszont háton még nagyon sokat kell fejlődnie, hogy lépést tudjon tartani a mezőnnyel.



Csütörtökön a magyar 4x200-as női gyorsváltó lett aranyérmes a román fővárosban, szerdán Pádár Nikolett nyert aranyat 200 méter gyorson, valamint a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó is első lett. Komoróczy Lora 50 méter háton a második, ugyanebben a számban a férfiaknál Székely Áron a harmadik helyen végzett. Kedden Jackl Vivien bronzérmet szerzett 400 méter vegyesen – összegezte az eddigi magyar mérleget az MTI.