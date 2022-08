Milák Kristóf megvédte Európa-bajnoki címét 100 méter pillangón

Milák Kristóf címvédésével indult a vasárnap délutáni program a római úszó-Európa-bajnokságon. A magyar klasszis sűrű program mellett is magabiztos úszással, 0,54 másodperces előnnyel szerezte meg az aranyérmet a második helyen célba érő Noe Ponti előtt.

Cikkünk folyamatosan frissül!

A délutáni program rögvest a két magyart is felvonultató 100 m pillangó döntőjével indult, melyben a címvédő Milák Kristóf és az új egyéni rekordra készülő Kós Hubert állt rajtkőre.

A Honvéd világklasszisa erősen kezdett, és szinte végig vezetve 50.33-as időt úszva megnyerte a finálét, megelőzve a svájci Noe Pontit és a lengyel Jakub Majeskit. Kósnak is összejött a minimális cél, azaz az új egyéni csúcs: 51.33-mal, jó benyúlással a negyedik helyen csapott a célba.

Milák a magyar küldöttség harmadik aranyérmét nyerte a római Európa-bajnokságon, nyilatkozni azonban nem volt ideje, a 200 méteres gyorsúszás közelgő középdöntője miatt nem volt ideje értékelni.

Megtette viszont a 4. hely megszerzése után Kós: „Jól kezdtem az első 50-et, de úgy érzem, kicsit elkapartam a végét. Kicsit tipikus a részemről, meg kell még tanulni ezt is jól úszni” – adott villámértékelést az M4 Sport kamerája előtt a 19 esztendős úszó.

50 háton nem akadt magyar érdekeltség a döntőben: a francia Analia Pigree 27.27-es idővel nyert, az Európa-csúcstól 17 századdal elmaradva, de a második helyezett Silvia Scaliára így is majd három tizedet verve (27.53).

Férfi 200 gyorson az első középdöntős futamban ugrott medencébe Németh Nándor, aki 1:47.15-tel mindössze 6. helyen abszolválta a távot, így minimális esélye maradt a továbbjutásra. A románok csodagyereke, David Popovici 1:44.91-gyel volt a nyolcas legjobbja. A második futam mezőnyében, a selejtező legjobb idejét elérő úszónak járó egyes pályán érkezett a számban anno ifjúsági olimpiai aranyat is nyert Milák, aki minimális pihenő után is jól kezdett, első helyen fordult (bár Popovici idejéhez képest jó négy tizeddel lassabb részidő mellett), a második 50 méteren visszacsúszott a harmadik helyre – 19 századdal –, ami viszont biztatónak tűnt, hogy viszonylag kicsi volt a tempó, ami jó hajrával kecsegtetett. Kellett is az erős tempó a végére, mivel hatodik helyen kezdte az utolsó hosszt, de hiába kapaszkodott vissza a futam negyedik pozíciójába, ez az összesített eredménylistán kevés volt a továbbjutáshoz.

Milák 1:47.37-es idővel, a délelőtti úszásához képest több mint egy másodperccel elmaradva (1:46.26) a 10. helyen, Németh 1:47.15-tel a 9. helyen zárt. Visszalépés esetén első és második tartalékként kaphatnak szerepet a fináléban, ez azonban nem valószínű. A Popovici–Milák-csata ebben a számban elmarad...

A női 200 m mell döntőjében Pádár Nikolettának, a 4×100 m-es gyorsváltók döntőjében pedig a magyar négyesnek szoríthatunk majd valamivel 19 óra után.

ÚSZÓ-EURÓPA-BAJNOKSÁG (RÓMA)

A vasárnap esti program

19.08: női 200 m gyors döntője (Pádár)

19.15: férfi 4×100 m gyorsváltók döntője (Magyarország)