Németh Nándor a román csodagyereket is megelőzve vb-döntős 100 gyorson

Németh Nándor délelőtt olimpiai szintidővel jutott tovább az elődöntőbe, ahol az első futamba kapott besorolást.

A magyar úszó remekül kezdett, fél távnál ő fordult elsőként, és bár a román csodagyerek, David Popovici a második hosszon időnként elé került, végül 47.62-es idővel elsőként csapott a célba.

A második futamban ennél hárman úsztak jobbat, így összességében a negyedik idővel jutott a 23 éves sportoló a fináléba.

Mindenképpen volt bennem bizonyítási vágy, úgy voltam vele, hogy nem akarok éppen becsúszni a döntőbe. Reggel is erősen úsztam, délután is, most azért könnyebben ment, és ilyen eredménnyel nem kellett izgulnom azért, hogy bejutok-e a döntőbe vagy sem. A finálénak ugyanúgy állok majd neki, mint most az elődöntőnek. Az volt a taktikám, hogy már az elejét el kell kezdenem, mert máshogy nem is lehet megcsinálni. Nem mondom, a végét éppen csak kibírom, de megvolt. Holnap is hasonló lesz a stratégia – nyilatkozta a vb-t közvetítő M4 Sportnak Németh Nándor.